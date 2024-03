Le président du Kenya inaugure un méga centre de données alimenté par de l'énergie verte en collaboration avec les Émirats arabes unis, préparant le terrain pour que le Kenya devienne un centre numérique mondial





EcoCloud du Kenya et G42 des Émirats arabes unis développeront un centre de données de classe mondiale de 1 gigawatt alimenté par l'énergie géothermique.





La nouvelle installation marquera le début d'une nouvelle ère pour les services de cloud computing et d'IA, et propulsera les avancées en matière de transformation numérique dans la région.

NAIROBI, Kenya, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- Dans une démarche sans précédent qui positionne le Kenya à l'avant-garde de l'économie numérique mondiale, Son Excellence le président William Samoei Ruto a fièrement assisté à la signature du protocole d'accord entre EcoCloud et G42, un projet pionnier destiné à révolutionner le paysage numérique non seulement en Afrique de l'Est, mais aussi dans le monde entier. Alimenté par le potentiel inexploité des 10 gigawatts d'énergie géothermique du Kenya, ce méga centre de données est le premier du genre par son ampleur et son ambition, annonçant une nouvelle ère d'infrastructures numériques basées sur l'énergie verte.

Stratégiquement établi dans la région du Kenya riche en énergie géothermique, le méga centre de données EcoCloud-G42 est forfaitairement doté d'une capacité initiale de 100 MW, mais avec le potentiel de construire jusqu'à 1 gigawatt, établissant ainsi une nouvelle norme pour les centres de données durables. Cette initiative n'est pas seulement un investissement dans la technologie, mais une déclaration audacieuse de l'engagement du Kenya à exploiter les énergies renouvelables pour le progrès technologique. En exploitant la chaleur de la terre, le projet réduit considérablement la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, diminue les émissions de carbone et constitue un exemple de bonne gestion de l'environnement. La collaboration entre EcoCloud, pionnier dans le développement de centres de données, et G42, conglomérat technologique de premier plan basé aux Émirats arabes unis, marque une étape importante dans le parcours du Kenya pour devenir un centre numérique. Ce partenariat stratégique souligne une vision commune de la promotion d'une infrastructure numérique solide qui non seulement accélère la transformation numérique du pays, mais renforce également sa position de leader dans le développement axé sur la technologie.

Cet accord stratégique a été signé par Eng. Amos Siwoi, PDG d'EcoCloud, et Peng Xiao, PDG du groupe G42, à la tête de la délégation des Émirats arabes unis, en présence de Son Excellence le président du Kenya, William Samoei Ruto, et de Salim Ibrahim Binahmed Mohammed Alnaqbi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Kenya.

Ce partenariat ne se limite pas à la mise en place d'une infrastructure numérique ; il s'agit de jeter les bases d'un écosystème complet qui comprend des services cloud et de l'intelligence artificielle, pour répondre aux besoins de la population jeune et dynamique du Kenya. Le protocole d'entente entre ces géants va au-delà de l'infrastructure et vise à ouvrir une ère de services de cloud computing et d'intelligence artificielle. Cette initiative promet de débloquer des opportunités économiques sans précédent, de stimuler l'innovation et de faire progresser l'économie numérique, en faisant du Kenya le centre de l'innovation technologique en Afrique et un acteur compétitif sur la scène mondiale.

Eng. Amos Siwoi, PDG d'EcoCloud, a déclaré : « Cette collaboration marque une étape importante dans notre engagement en faveur de la durabilité et de l'innovation. En exploitant la puissance de l'énergie géothermique, nous répondons non seulement aux besoins de la région en matière de données, mais nous établissons également une nouvelle norme en matière d'infrastructure écologique. Ce partenariat souligne notre engagement en faveur d'un avenir plus vert et plus durable pour l'Afrique et au-delà. »

Peng Xiao, PDG du groupe G42, a ajouté : « En établissant ce partenariat stratégique avec EcoCloud, G42 est fier d'être à l'avant-garde de la combinaison de la technologie révolutionnaire et de la durabilité. Ce centre de données alimenté par la géothermie est une étape importante dans la réalisation du potentiel du Kenya en tant que centre numérique mondial et dans l'accomplissement de notre mission qui consiste à rendre l'intelligence accessible à tous, partout. »

Le lancement de ce méga centre de données est un appel clair à l'innovation, à la durabilité et à la croissance économique. Il invite le monde à assister à la transformation du Kenya en un centre numérique, alimenté par l'énergie verte et animé par la vision inébranlable de ses dirigeants.

À propos d'EcoCloud

EcoCloud est un fournisseur de premier plan de solutions de centres de données durables, qui s'engage à construire une infrastructure respectueuse de l'environnement pour l'ère numérique. En mettant l'accent sur les énergies renouvelables et la gestion efficace des ressources, EcoCloud stimule l'innovation dans le secteur des centres de données et établit de nouvelles normes en matière de durabilité.

Site Web : www.ecocloud.co.ke

À propos de G42

G42 est un groupe de sociétés technologiques, leader mondial dans la création d'une intelligence artificielle visionnaire pour un avenir meilleur. Né à Abu Dhabi et présent dans le monde entier, G42 défend l'IA comme une force puissante au service du bien dans tous les secteurs. De la biologie moléculaire à l'exploration spatiale et tout le reste, G42 concrétise déjà des possibilités exponentielles.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.g42.ai

Contact pour les médias : Giacomo Ziani, giacomo.ziani@g42.ai

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2357108/G42_EcoCloud_Signing_Ceremony.jpg

8 mars 2024 à 02:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :