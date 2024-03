Relier les mondes grâce à la fibre optique : ZHUANG Dan de YOFC, pionnier de la connectivité à l'ère de l'intelligence





BARCELONE, Espagne, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (« YOFC »), leader mondial des câbles à fibres optiques et des solutions globales, a marqué les esprits lors du Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2024, qui s'est tenu le 26 février dernier. Sur le thème « Connecter l'avenir avec la fibre », YOFC a dévoilé ses dernières avancées en matière de technologie de la fibre optique et a donné un aperçu de l'évolution du paysage numérique. L'édition 2024 du MWC de Barcelone, dont le thème était « Le futur d'abord », a servi de point de rencontre à l'élite de l'industrie numérique et aux perturbateurs pour présenter leurs nouvelles technologies et débattre de la trajectoire de notre avenir numérique. Les sujets de discussion allaient des prochaines phases de la 5G, de l'intelligence artificielle des objets (AIoT), du rôle de l'intelligence artificielle (IA) qui donne la priorité à l'expérience humaine, des progrès de la fabrication intelligente, à la redéfinition des normes de l'industrie et de l'essence de notre moi numérique. La participation de YOFC a réaffirmé son engagement à mener la charge dans le développement de l'infrastructure essentielle à notre ère numérique, se positionnant à l'avant-garde pour façonner la façon dont la technologie nous connecte tous.

L'IA, fer de lance d'une vague mondiale de révolution technologique et de transformation industrielle, modifie radicalement notre façon de travailler, de vivre et d'apprendre, nous faisant entrer dans une nouvelle ère d'interactions synergiques entre l'homme et la machine, d'intégration sans frontières et d'innovation collaborative. Cette ère intelligente donne naissance à de nouvelles technologies et applications, depuis le commerce en réalité étendue (XR) et les images 3D sans lunettes jusqu'aux interfaces tactiles numériques et aux systèmes intégrés qui mélangent nos espaces de vie et nos modes de transport. Ces progrès soulignent le besoin croissant de vitesses internet plus rapides et de délais de transmission des données plus courts. On s'attend désormais à ce que les réseaux mobiles offrent des vitesses de 10 Gbps et des temps de latence de quelques millisecondes seulement, les réseaux de fibre optique de haute qualité devenant essentiels pour que tout reste connecté. Les services et applications intelligents continuent d'évoluer et poussent les fibres optiques de communication vers de nouvelles limites, visant une capacité sans précédent, une perte minimale et une latence la plus faible possible, garantissant ainsi que notre infrastructure numérique puisse soutenir la prochaine vague d'innovation.

ZHUANG Dan, directeur exécutif et président de YOFC, a récemment expliqué comment l'entreprise répondait à la demande croissante d'infrastructures de réseau à grande vitesse, efficaces et intelligentes. YOFC a développé et introduit la série i-Fibre, une suite de solutions intelligentes de fibre optique de l'ère qui se vantent d'une capacité ultra-élevée, d'une perte minimale, d'une latence extrêmement faible, de capacités de détection intégrées et de caractéristiques respectueuses de l'environnement. Ces innovations sont destinées à renforcer l'ossature d'une infrastructure mondiale intelligente en pleine évolution, ce qui représente un progrès décisif pour la mise en oeuvre du vaste potentiel du monde intelligent.

La fibre G.654.E, pierre angulaire de la nouvelle génération de fibres interurbaines de YOFC, illustre les caractéristiques de pointe de la série grâce à ses faibles caractéristiques de non-linéarité et d'atténuation. Capable de supporter une largeur de bande importante et une faible latence sur de longues distances, cette fibre est conçue pour les infrastructures de réseau avancées qui doivent faire face aux exigences croissantes en matière de transmission de données, caractéristiques de l'ère numérique. L'industrie la reconnaît comme la fibre de choix pour les technologies de transmission à très haut débit 400G, 800G et les futurs térabits par seconde. La fibre G.654.E de YOFC, déjà déployée sur près de 2 millions de kilomètres centraux dans le monde, fait partie intégrante des infrastructures de réseau de China Mobile, China Telecom, China Unicom et State Grid, et a été mise en oeuvre avec succès dans le cadre de projets aux Philippines et au Brésil. Le leadership de YOFC dans l'industrie de la fibre optique est encore renforcé par ces réalisations, qui soulignent le rôle de l'entreprise dans l'élaboration des réseaux qui connectent notre monde.

Parallèlement, YOFC reste à la pointe de l'innovation en matière de fibres optiques, en s'appuyant sur son laboratoire national de référence pour les câbles à fibres optiques afin de développer des fibres avancées susceptibles de redéfinir les normes de l'industrie. M. Zhuang a identifié les fibres à multiplexage par répartition spatiale (SDM) et les fibres optiques à âme creuse comme l'avenir de la technologie des fibres.

Les fibres SDM, y compris les fibres multiconducteurs et les fibres à mode restreint, ont montré qu'elles pouvaient augmenter de façon exponentielle la capacité de communication, en la multipliant par 4 à 8 par rapport aux fibres traditionnelles. L'expertise de YOFC dans la production de masse de ces fibres de pointe, grâce à l'utilisation de matériaux, de méthodes de production et d'équipements d'essai exclusifs, lui permet de se démarquer dans l'industrie. L'entreprise a déjà lancé des essais pilotes en collaboration avec des opérateurs de réseaux afin de valider la praticité et l'efficacité de ces technologies. Lors d'une étape importante franchie en 2023, YOFC a réalisé le premier essai en réseau au monde de fibres à 4 et 7 fils en partenariat avec l'institut de conception du groupe China Mobile et la filiale de China Mobile à Shandong. Cet essai marque une étape décisive dans l'application technique et l'adoption généralisée des fibres multiconducteurs, qui promettent de révolutionner le paysage des télécommunications grâce à leur capacité et à leurs performances supérieures.

La technologie des fibres à noyau creux de YOFC remplace le noyau de verre traditionnel des fibres optiques par un gaz ou un vide, utilisant l'air pour guider la lumière. Il en résulte une fibre capable de transmettre des données à des vitesses supérieures de 47 % à celles des fibres conventionnelles, ce qui réduit considérablement le temps de latence et améliore les performances du réseau. Cette innovation marque une étape importante dans l'évolution de l'infrastructure numérique et promet de révolutionner l'efficacité de la transmission des données. La capacité de YOFC à développer des matières premières essentielles et à produire des fibres anti-résonantes à âme creuse d'une longueur de plusieurs kilomètres souligne sa position de leader mondial dans l'industrie des fibres optiques.

Depuis sa création en 1988, YOFC a produit et livré plus d'un milliard de kilomètres de fibres, ce qui a considérablement accéléré la construction de réseaux de communication dans le monde entier. Ces dernières années, l'entreprise a mis en oeuvre une stratégie globale visant à élargir ses activités internationales. M. Zhuang, le président de YOFC, a orienté l'entreprise vers un engagement international plus profond, en utilisant des plateformes telles que le MWC pour démontrer les avancées technologiques de l'entreprise et son engagement en faveur de l'intégration du marché mondial. Par sa présence à des événements aussi prestigieux, YOFC vise à faire connaître son leadership technologique et sa volonté de comprendre et de satisfaire les besoins des clients à l'échelle mondiale. Les efforts déployés par l'entreprise pour fournir sa technologie de pointe i-Fibre à tous les coins de la planète reflètent son engagement à réduire la fracture numérique, à faire en sorte que les avantages de la connectivité intelligente soient accessibles à tous et à propulser les sociétés dans l'ère de l'intelligence.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=VinZKTIkm4U

8 mars 2024 à 00:17

