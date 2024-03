Brightcove lance la nouvelle fonctionnalité « Publisher Insights »





Brightcove (NASDAQ : BCOV), la société de technologie de streaming le plus fiable au monde, a lancé aujourd'hui « Publisher Insights », une nouvelle fonctionnalité intégrée à la solution haut de gamme Media Studio. Publisher Insights s'appuie sur la solution Audience Insights de Brightcove pour fournir des analyses en temps réel destinées spécifiquement aux agences de presse et autres organisations axées sur le contenu en temps réel. Le produit permet aux agences de presse d'identifier rapidement des récits qui suscitent l'intérêt du spectateur et contribue à élaborer des stratégies efficaces d'engagement du public.

« Publisher Insights est conçu pour répondre aux besoins des organisations de contenu qui souhaitent prendre en temps voulu de meilleures décisions fondées sur les données. De nombreux éditeurs s'appuient sur des données, des analyses et des informations en temps réel pour analyser le contenu vidéo le plus performant sur leur plateforme », a déclaré Scott Levine, directeur Produit chez Brightcove. « En nous basant sur notre solution Audience Insights, nous avons élaboré un nouveau produit pour les actualités, les sports, la politique et d'autres éditeurs afin d'analyser en un instant les tendances parmi les téléspectateurs afin d'optimiser leur stratégie de contenu. »

Publisher Insights offre de robustes fonctionnalités en temps réel qui mesurent les facteurs de motivation, élaborent des rapports exploitables de segmentation des spectateurs et tirent parti de l'intégration d'Audience Sync de Brightcove pour synchroniser les mesures essentielles avec les plateformes populaires MAP et CRM et orienter les actions sur la base d'informations. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les fournisseurs de contenu peuvent maintenant accéder à un nouveau tableau de bord, « Trending Now », pour analyser les paramètres et les mesures d'audience.

Publisher Insights lance également un nouvel indicateur, « Engagement Peaks », un KPI qui décrit la durée de vie moyenne (avec les pics et les creux) du contenu vidéo d'un éditeur pour aider les clients à décider de la fréquence, du type, de la longueur et de l'intensité du contenu qu'ils publient pour toucher de nouveaux publics et accroître leur engagement.

Publisher Insights est le dernier d'une série de nouveaux produits, solutions et investissements que Brightcove intègre à sa plateforme de technologie de streaming distinguée par des Emmy Awards pour offrir aux entreprises médiatiques les meilleures solutions qui les aideront à atteindre leurs objectifs commerciaux et à répondre à l'évolution des besoins des fournisseurs de contenu et des éditeurs.

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de diffusion en continu les plus fiables, les plus évolutives et les plus sûres au monde, afin de renforcer le lien entre les entreprises et leur public, où qu'il se trouve et quel que soit l'appareil sur lequel il consomme le contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de réaliser des ventes plus efficaces à leurs clients, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque entreprise de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. La Société a été distinguée par deux Technology and Engineering Emmy® Awards attribués pour ses innovations, sa disponibilité invariablement en tête du secteur et une évolutivité sans égale. Brightcove repousse sans cesse les limites de ce que la vidéo peut faire. Suivez Brightcove sur LinkedIn, X (anciennement Twitter), Facebook, Instagram, Threads et YouTube. Visitez le site Web Brightcove.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

