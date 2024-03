Le ministre MacAulay annonce un soutien aux travaux de Santé animale Canada visant à prévenir les éclosions de maladies animales et à s'y préparer





OTTAWA, ON, le 7 mars 2024 /CNW/ - En protégeant le bétail canadien au moyen de mesures proactives de prévention et de préparation aux maladies, nous favorisons la résilience des collectivités rurales et du secteur agricole du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement pouvant atteindre 1?697?850 $ à Santé animale Canada pour renforcer le rôle de cet organisme dans les efforts de prévention et de préparation visant les maladies animales exotiques au Canada, notamment la peste porcine africaine (PPA) et la fièvre aphteuse (FA). Santé animale Canada rassemble l'industrie agricole et les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux afin qu'ils contribuent à la mise en place d'un système de santé et de bien-être des animaux d'élevage cohérent, fonctionnel et réactif au Canada.

Grâce à un investissement de 999?900 $ dans le cadre du Programme de préparation de l'industrie à la peste porcine africaine (PPIPPA) d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Santé animale Canada poursuivra son rôle de coordination des efforts de prévention tout en s'efforçant d'atténuer les répercussions potentielles d'une éclosion de PPA sur l'industrie porcine du Canada. Il s'agit notamment de soutenir le Conseil exécutif de gestion de la peste porcine africaine (CEG-PPA) dans la prévention et le contrôle de la PPA au moyen de la coordination des activités de gestion visant les porcs sauvages, de protocoles d'arrêt des mouvements au sein de l'industrie, des rôles et des responsabilités des partenaires, de la participation des communautés autochtones et de l'élaboration de ressources et de plans relatifs à la PPA.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) verse une contribution de 697?950 $ à Santé animale Canada dans le cadre de son Programme d'aide fédéral (PAF) afin d'appuyer les efforts qui seront déployés au cours des deux prochaines années pour améliorer la préparation à la PPA et à la FA. Ce financement facilitera l'analyse des données de surveillance, la formation essentielle, la définition plus précise des rôles et responsabilités des intervenants dans la réponse aux éclosions, et l'élaboration d'une stratégie de vaccination en cas d'éclosion de FA au Canada. Il soutiendra également les exercices de préparation en prévision de l'apparition d'une éventuelle éclosion de PPA ou de FA.

Le gouvernement du Canada prend au sérieux la menace des maladies animales exotiques et continue à faire des investissements stratégiques pour renforcer les efforts d'atténuation et de préparation afin de protéger l'industrie de l'élevage et la vitalité des collectivités rurales.

Citations

« Les maladies animales constituent une menace constante pour les éleveurs de bétail du Canada. Les initiatives de prévention et de préparation de tous les ordres de gouvernement et de l'industrie sont donc d'une importance vitale. Le rôle de coordination de Santé animale Canada avec les partenaires et les intervenants a été essentiel à la prévention des maladies animales au Canada et à la préparation du secteur de l'élevage en cas d'éclosion. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec l'industrie et le gouvernement, non seulement pour prévenir et contrôler la peste porcine africaine au Canada, mais aussi pour lutter contre d'autres éclosions de maladies animales exotiques. »

- Colleen McElwain, directrice générale de Santé animale Canada

Faits en bref

La préparation aux maladies animales exotiques et la prévention de celles-ci sont des responsabilités que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et l'industrie se partagent.

Alors que la PPA ne constitue pas une menace pour la santé humaine, ne peut être transmise du porc à l'homme, et ne pose pas non plus de problème de salubrité alimentaire, elle est une maladie virale contagieuse et mortelle qui touche les porcs domestiques et sauvages.

Depuis 2018, la PPA s'est propagée dans certaines régions d'Asie et d' Europe , et a été détectée dans les Caraïbes en 2021. Elle n'a jamais été observée au Canada ou aux États-Unis.

, et a été détectée dans les Caraïbes en 2021. Elle n'a jamais été observée au ou aux États-Unis. La FA ne présente aucun risque pour la santé humaine ou la salubrité alimentaire, mais elle est une maladie virale grave et contagieuse qui touche les bovins et les porcs. Elle s'attaque également aux moutons, aux chèvres, aux cerfs et à d'autres ruminants artiodactyles.

La maladie est actuellement présente dans de nombreuses régions du monde. Son dernier signalement au Canada remonte à 1952, et le pays est considéré comme exempt de cette maladie.

remonte à le pays est considéré comme exempt de cette maladie. Le Plan d'action pancanadien sur la peste porcine africaine est un plan fondé sur la collaboration qui jette les bases pour une intervention rapide et coordonnée afin de réduire l'ampleur d'une éclosion de peste porcine africaine et à en limiter les répercussions.

d'action pancanadien sur la peste porcine africaine est un plan fondé sur la collaboration qui jette les bases pour une intervention rapide et coordonnée afin de réduire l'ampleur d'une éclosion de peste porcine africaine et à en limiter les répercussions. Le CEG-PPA comprend des membres des gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi que des représentants de l'industrie. Présidé par Santé animale Canada , le CEG-PPA est un exemple de coopération sans précédent entre ses membres pour coordonner et hiérarchiser les efforts de prévention et de préparation visant la PPA.

, le CEG-PPA est un exemple de coopération sans précédent entre ses membres pour coordonner et hiérarchiser les efforts de prévention et de préparation visant la PPA. Le PPIPPA, doté d'un financement de 23,4 millions de dollars, a été lancé en 2022 et vise à aider l'industrie porcine canadienne à se préparer à l'éventualité de l'introduction de la PPA au pays. Le financement de ce programme permet de soutenir des projets comme l'évaluation et l'amélioration de la biosécurité, la gestion des porcs sauvages, la modernisation des abattoirs existants, l'analyse sectorielle et les projets de recherche liés à la PPA. Le PPIPPA accepte toujours des demandes. Programme de préparation de l'industrie à la peste porcine africaine : Volet Prévention et préparation Programme de préparation de l'industrie à la peste porcine africaine : Volet Abattage par compassion et élimination

vise à aider l'industrie porcine canadienne à se préparer à l'éventualité de l'introduction de la PPA au pays. Le financement de ce programme permet de soutenir des projets comme l'évaluation et l'amélioration de la biosécurité, la gestion des porcs sauvages, la modernisation des abattoirs existants, l'analyse sectorielle et les projets de recherche liés à la PPA. Le PPIPPA accepte toujours des demandes. L'industrie porcine canadienne exporte environ deux tiers de sa production de viande de porc et des millions de porcs vivants par an. En 2023, les exportations étaient évaluées à 4,7 milliards de dollars, sans compter les 6,7 millions de porcs vivants exportés tout au long de l'année.

Le PAF est le programme de contribution de l'ACIA . Il s'inscrit dans le cadre du mandat plus large de l'ACIA et permet à l'Agence d'élargir son champ d'action en soutenant des projets et des initiatives qui font progresser sa responsabilité fondamentale en matière de salubrité des aliments, de protection des végétaux et de santé des animaux.

