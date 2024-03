Eaton reçoit deux subventions de la République tchèque, continue d'accroître ses capacités et ses ressources en matière de mobilité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique





Eaton, entreprise de gestion intelligente de l'énergie qui continue d'accroître ses capacités et ses ressources en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMOA), a récemment annoncé avoir reçu deux subventions de la part de la République tchèque. Ces subventions financeront sa participation à deux projets de mobilité innovants, y compris l'aide à la conception et au développement d'un camion tout terrain électrique et le développement et la démonstration d'une nouvelle unité de distribution d'énergie (Power Distribution Unit, PDU) et d'un convertisseur de tension (200 kW) pour les camions à piles à combustible alimentés à l'hydrogène.

« Nous nous appliquons continuellement à élargir nos capacités en matière de véhicules électriques dans la région EMOA et à former des partenariats fructeux avec les gouvernements et les fabricants et fournisseurs de l'industrie automobile », a déclaré le Dr Mihai Dorobantu, directeur, Planification technologique et Affaires gouvernementales, Groupe Mobilité d'Eaton. « La région EMOA est une région de forte croissance pour les véhicules électriques, et nous sommes fiers de contribuer à tracer la voie vers un avenir exempt d'émissions. »

L'une des subventions de la République tchèque prévoit de participer à un programme conjoint avec Tatra Trucks, leader tchèque de la fabrication de camions pour les applications à la fois militaires et commerciales, pour produire un camion prototype électrique tout terrain spécialisé, appelé le Battery Electric Tatra Truck with multi-speed Transmission (BETTT ? camion Tatra électrique à batteries avec boîte à plusieurs vitesses). La contribution d'Eaton dans le cadre de ces efforts consistera à intégrer son unité de distribution d'énergie (PDU) et sa boîte à quatre vitesses primée pour les véhicules électriques (Electrified Vehicles, EV) de moyen tonnage et de gros gabarit.

« Nous sommes ravis d'avoir été choisis pour participer à ce projet important », a fait savoir le Dr Dorobantu. « Eaton s'efforce d'être à l'avant scène de l'innovation pour tous les types de véhicules tandis que l'industrie de la mobilité poursuit sa transition des véhicules à moteur à combustion interne aux véhicules à moteur électrique.

Les exigences des véhicules de moyen tonnage et de gros gabarit sont fondamentalement différentes de celles des véhicules de passagers. Étant donné que les gros véhicules, tels que les autobus et les camions, sont plus grands et plus lourds que les véhicules de passagers, les versions électriques requièrent des moteurs et des batteries électriques de plus grande dimension, ce qui augmente les coûts. Cependant, de nombreux véhicules circulent généralement sur des routes qui leur permettent de freiner souvent, ce qui génère de l'électricité via le freinage régénératif, faisant de l'électrification une opportunité attrayante pour réduire la consommation d'énergie tout en améliorant simultanément la performance.

La transmission EV à quatre vitesses, qui fait partie du portefeuille de l'eMobility d'Eaton pour les composants des véhicules électriques, résout le principal problème lié aux boîtes à une vitesse : exigences contradictoires pour une forte efficacité aux vitesses maximales et couple augmenté aux vitesses de lancement et aux faibles vitesses. Elle favorise également une meilleure récupération de l'énergie de freinage, ce qui réduit la consommation totale d'énergie et les besoins de la batterie.

Les unités de distribution d'énergie (PDU) d'Eaton connectent la charge de la pile principale avec le reste du véhicule, tout comme, dans une maison, le panneau de distribution électrique connecte la principale source d'électricité avec chaque circuit de dérivation. Tout en distribuant l'énergie à travers le véhicule, la PDU, également dénommée boîte de distribution ou boîte à fusibles, remplit aussi une fonction de sécurité, protégeant les passagers et les dispositifs à électronique de puissance onéreux du véhicule contre les courts circuits et autres défaillances du système électrique.

« La PDU d'Eaton tire profit de notre vaste expérience automobile et de notre forte expertise électrique pour assurer une protection totale de la puissance avec une performance accrue du véhicule », a souligné le Dr Dorobantu. « Le projet BETTT va nous permettre d'acquérir des connaissances à partir d'une application spécifique et de démontrer les avantages de nos composants en matière de performance au niveau d'un système. »

La deuxième subvention offerte à Eaton provient du programme gouvernemental tchèque DEFACTo (Définition et Démonstration des piles à combustible BoP et des composants de tension) et le travail se déroulera sur une période de trois ans pour développer et démontrer une nouvelle PDU et un nouveau convertisseur de tension (200 kW) concernant les camions à piles à combustible alimentés à l'hydrogène. Par ailleurs, un banc d'essai interne avec un système de piles à combustible (50 kW) sera mis en place dans l'Eaton European Innovation Center (EEIC ? Centre d'innovation européen d'Eaton) pour étendre et accélérer les capacités et les développements de l'entreprise dans le domaine de l'hydrogène.

« Pour réaliser avec succès ce projet, nous sommes en train de créer un laboratoire de piles à combustible alimentés à l'hydrogène dans notre Centre d'innovation européen de Prague pour tester divers composants de piles à combustible, et nous travaillons également à l'intégration d'une pile à combustible dans le cadre de la simulation d'un véhicule ou bâtiment », a ajouté le Dr Dorobantu.

