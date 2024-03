Le ministre Boissonnault annonce des fonds pour soutenir la formation axée sur les compétences des Autochtones d'un bout à l'autre du Canada





VANCOUVER, BC, le 7 mars 2024 /CNW/ - Pour que l'économie soit vigoureuse et les communautés saines, tout le monde doit avoir une chance réelle et équitable de réussir. Lorsque les Premières Nations, les Inuit et les Métis bénéficient d'un soutien, non seulement ils développent leurs propres compétences et aptitudes, mais ils peuvent aussi aider leur collectivité, tant aujourd'hui que dans les années à venir.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a annoncé un financement de plus de 170 millions de dollars pour 24 projets retenus au terme d'un appel de propositions du Fonds pour les compétences et les partenariats, qui a eu lieu au printemps 2022. Ces nouveaux projets ciblent la formation dont les travailleurs autochtones auront besoin pour occuper des emplois dans l'économie verte, le secteur des technologies de l'information et des communications, le secteur de l'infrastructure, l'économie bleue et le secteur public autochtone. Ces secteurs prioritaires ont été sélectionnés à la suite d'un processus national de mobilisation qui s'est déroulé avant le lancement de l'appel de propositions de 2022.

Le ministre a fait cette annonce alors qu'il visitait l'Aboriginal Community Career Employment Services Society (ACCESS) à Vancouver, qui recevra plus de 21 millions de dollars pour son programme de formation et d'apprentissage pour les Autochtones. L'ACCESS utilisera ces fonds pour aider les Autochtones vivant en milieu urbain à surmonter les obstacles à l'emploi et à acquérir les compétences nécessaires pour suivre une formation technique dans un métier spécialisé et, ultimement, obtenir le statut de compagnon dans un métier désigné Sceau rouge.

Le Fonds pour les compétences et les partenariats est un programme finançant des projets de partenariat entre des organisations autochtones et des employeurs. Il vise à offrir aux Autochtones une formation ciblée pour le développement des compétences associées aux emplois à forte demande offerts à l'échelle locale, régionale et nationale. C'est l'un des deux programmes complémentaires relatifs au marché du travail pour les Autochtones qu'Emploi et Développement social Canada met en oeuvre. Le deuxième est le Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones, qui est fondé sur les distinctions.

Ces deux programmes reposent sur un travail de collaboration avec les partenaires autochtones afin de permettre aux Premières Nations, aux Inuit et aux Métis de contribuer pleinement à la réussite économique du Canada et d'en tirer avantage, ce qui est essentiel pour favoriser la réconciliation et l'autodétermination.

Citations

«?Lorsque nous offrons des perspectives d'emploi aux Autochtones, tout le monde en ressort gagnant : les communautés autochtones, la population active et l'économie. Le Fonds pour les compétences et les partenariats soutient les Autochtones et leur permet de s'accomplir à travers des formations et des ressources dont ils ont besoin pour façonner leur propre carrière et le Canada, pour le bien commun.?»

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

« ACCESS est fier de ses programmes de formation en apprentissage pour les Autochtones, qui offrent des occasions culturellement pertinentes en matière d'éducation et de développement des compétences, et qui favorisent une plus grande indépendance économique et une plus grande autosuffisance pour nos populations. Ces initiatives permettent non seulement de remédier à la pénurie de compétences au Canada, mais contribuent également à l'autonomisation des Autochtones grâce à des emplois valorisants ».

- Lynn White, présidente-directrice générale de l'Aboriginal Community Career Employment Services Society (ACCESS).

Les faits en bref

Selon le Recensement de 2021, le Canada compte 1,8 million d'Autochtones, ce qui représente 5 % de la population totale.

compte 1,8 million d'Autochtones, ce qui représente 5 % de la population totale. Selon l'enquête sur le marché du travail de Statistique Canada, le taux d'emploi des Autochtones en janvier 2024 était de 57,3 %.

Depuis 2010, le Fonds pour les compétences et les partenariats a financé 130 projets ayant aidé plus de 52?500 clients autochtones, dont plus de 19?300 ont obtenu un emploi et plus de 2?900 sont retournés à l'école.

Le gouvernement affecte de façon permanente 50 millions de dollars par an, à partir de 2022-2023, au Fonds pour les compétences et les partenariats.

Le Fonds pour les compétences et les partenariats vise à combler les écarts en matière de compétences et d'emploi entre les Autochtones et les non-Autochtones, et à accroître la participation des Autochtones au marché du travail en veillant à ce que les Autochtones aient de meilleures compétences et possibilités d'emploi. Il contribue ainsi à la réalisation de l'engagement du gouvernement du Canada en faveur de la réconciliation, et à la mise en oeuvre de l'appel à l'action no 7 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et de la priorité partagée no 102 du plan d'action du Canada relatif à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

