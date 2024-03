La circulaire de sollicitation de procurations et les rapports sur la durabilité 2023 de BMO sont maintenant disponibles





MONTRÉAL et CHICAGO, le 7 mars 2024 /CNW/ - BMO (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a annoncé aujourd'hui qu'il avait déposé son Avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires de 2024 et circulaire de sollicitation de procurations auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières applicables. BMO a en outre annoncé la publication de ses rapports sur la durabilité 2023.

Circulaire de sollicitation de procurations

L'assemblée annuelle des actionnaires de BMO aura lieu le mardi 16 avril 2024, à 9 h 30 (heure avancée de l'Est). L'assemblée se tiendra virtuellement et en personne à L'Académie BMO, 3550 Pharmacy Avenue, Toronto, Ontario.

La circulaire de sollicitation de procurations contient des renseignements clés sur l'assemblée, notamment les questions sur lesquelles les actionnaires seront appelés à voter.

La circulaire et le rapport annuel peuvent être consultés sur le site Web de l'Assemblée annuelle de BMO à l'adresse www.bmo.com/assemblee-annuelle-des-actionnaires; sur le site Web de l'agent des transferts de BMO, la Société de fiducie Computershare du Canada à l'adresse www.envisionreports.com/BMO2024; sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com; et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Les actionnaires peuvent demander une copie papier gratuitement comme il est décrit dans la circulaire et l'avis de disponibilité des documents de l'assemblée.

BMO encourage les actionnaires à voter par procuration le plus tôt possible pour s'assurer que leurs actions sont représentées à l'assemblée. Les actionnaires peuvent se joindre à l'assemblée en personne et poser des questions par le biais d'une webdiffusion en direct ou participer par téléconférence. Les actionnaires peuvent accéder à la plateforme de webdiffusion, aux instructions connexes et aux informations de connexion (en mode écoute seulement) sur le site Web de l'Assemblée annuelle. Veuillez consulter régulièrement le site Web pour les mises à jour.

Rapports sur la durabilité 2023

BMO publie ses rapports sur la durabilité 2023, qui comprennent le Rapport climatique 2023. Les rapports sur la durabilité 2023 présentent l'approche de BMO en matière de gestion des questions de développement durable les plus pertinentes pour la Banque, dans le cadre de ses efforts de création de valeur à long terme et de gestion efficace des risques. Les rapports comprennent également les déclarations annuelles de la Banque de Montréal et de ses filiales applicables : la Société hypothécaire Banque de Montréal, BMO Société d'assurance-vie et BMO Compagnie d'assurance-vie.

Les rapports sur la durabilité peuvent être téléchargés à l'adresse notre-impact.bmo.com/rapports.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 janvier 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Banque de Montréal- communications

7 mars 2024 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :