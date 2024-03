Approbation des résultats financiers du groupe au 31 décembre 2023 ; forte expansion de la marge et génération d'excédents de trésorerie à hauteur de 601 millions d'euros ; programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros





Le conseil d'administration de Nexi S.p.A. a approuvé le 6 mars les résultats financiers consolidés du groupe au 31 décembre 2023.

« En 2023, nous avons poursuivi notre parcours de croissance dans toutes les zones géographiques, nous avons encore augmenté nos marges et considérablement accéléré la génération de trésorerie. Par ailleurs, nous avons encore progressé dans l'innovation produit, la modernisation de nos plateformes technologiques, le renforcement de nos compétences et l'intégration de notre organisation, ce qui nous permet d'accélérer encore l'efficacité et les synergies », a déclaré Paolo Bertoluzzo, PDG de Nexi Group. « Pour l'avenir, en dépit de perspectives macroéconomiques toujours incertaines, nous prévoyons de continuer d'accroître nos marges et de nettement augmenter la génération de trésorerie, revenant à une accélération du chiffre d'affaires à moyen terme, également grâce à de nouveaux vecteurs de croissance comme le commerce en ligne, l'Allemagne et l'Espagne, dont nous avons fait l'acquisition récemment. Compte tenu de cette perspective, nous entrons dans une nouvelle phase en termes d'allocation de capital : nous avons décidé d'initier la démarche de redistribution de capital à nos actionnaires, tout en poursuivant la baisse continue du levier financier et en soutenant les investissements dans le développement organique de l'entreprise. Pour cette raison, nous proposerons lors de l'assemblée générale des actionnaires de démarrer un important programme de rachat, convaincus qu'il s'agit du moyen le plus efficace pour créer de la valeur pour nos actionnaires durant cette phase. Cette avancée est rendue possible par la confiance continue de nos clients, le soutien de nos partenaires et l'extraordinaire contribution des collaborateurs de Nexi. »

Résultats de gestion financière consolidés clés 1

Durant l'exercice 2023, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3 361,7 M?, en hausse de 7,0 % par rapport à l'exercice 2022, et un BAIIA de 1 751,8 M?, en progression de 10,0 % par rapport à l'exercice 2022. La marge du BAIIA a atteint 52 %, en hausse de 146 points de base par rapport à l'exercice 2022, également grâce à une accélération des rendements et aux synergies obtenues suite à l'intégration du groupe.

Le chiffre d'affaires du T4 2023 a atteint 912,9 M?, en hausse de 6,8 % par rapport au T4 2022. Le BAIIA du T4 2023 s'est élevé à 484,1 M?, en progression de 9,7 % par rapport au T4 2022, et la marge du BAIIA a atteint 53 %, en hausse de 139 points de base par rapport au T4 2022.

Les activités opérationnelles de Nexi Group ont produit les résultats suivants lors de l'exercice 2023 :

L'activité Solutions commerçants, qui représente environ 56 % du chiffre d'affaires total du groupe, a déclaré un chiffre d'affaires de 1 888,6 M?, en progression de 7,7 % en glissement annuel, l'Allemagne et le commerce en ligne affichant une croissance à deux chiffres. Durant l'exercice 2023, 18 524 millions de transactions ont été traitées, +12,6 % en glissement annuel, avec une valeur des transactions traitées de 825,3 milliards d'euros, +7,6 % en glissement annuel. La croissance de la valeur des transactions s'est poursuivie dans l'ensemble du groupe pendant l'exercice 2023, tirée principalement par les programmes internationaux. Au T4 2023, le chiffre d'affaires de l'activité Solutions commerçants a atteint 497,9 M?, en progression de 6,2 % en glissement annuel.



Les volumes d'acquisition2 ont augmenté d'environ 5 % en glissement annuel au T4 2023 en Italie et en Scandinavie, la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) a quant à elle enregistré une forte croissance à deux chiffres sur 12 mois. En janvier et février, les volumes d'acquisition ont poursuivi leur solide croissance en glissement annuel dans toutes les zones géographiques, malgré la fragilité macroéconomique globale.



Les principales initiatives réalisées dans l'activité Solutions commerçants durant le T4 2023 incluent :

Extension des propositions du groupe aux PME dans tous les pays, incluant le lancement de SmartPOS en Scandinavie et une accélération de l'extension de SmartPay sur de nouveaux marchés ;

Nouveau partenariat premium stratégique au niveau du groupe avec WooCommerce, qui vient s'ajouter aux partenariats avancés similaires déjà signés avec des facilitateurs européens clés du commerce en ligne (par ex. Magento, Shopware et Prestashop) ;

Extension des propositions verticales de Group LAKA : un solide portefeuille de nouveaux clients et des ventes incitatives/croisées dans de multiples zones géographiques et marchés verticaux (par ex. vente au détail omnicanal, hôtellerie, recharge de VE/essence).

L'activité Solutions d'émission, qui représente environ 32 % du chiffre d'affaires total du groupe, a déclaré un chiffre d'affaires de 1 090,1 M?, +7,6 % en glissement annuel, et de 300,8 M? au T4 2023, en progression de 9,5 % en glissement annuel. La croissance a été principalement soutenue par le succès du débit international en Italie et par la contribution non-récurrente déjà attendue liée aux F&A, au phasage et aux projets en Italie. Durant l'exercice 2023, 19 290 millions de transactions ont été traitées, +10,8 % en glissement annuel, avec une valeur des transactions traitées de 888,0 milliards d'euros, +8,2 % en glissement annuel.

L'activité Solutions bancaires numériques, qui représente environ 11 % du chiffre d'affaires total du groupe, a déclaré un chiffre d'affaires de 383,0 M?, en progression de 1,8% en glissement annuel.

Lors du T4 2023, l'activité Solutions bancaires numériques a réalisé un chiffre d'affaires de 114,3 M?, en hausse de 2,9 % sur 12 mois, soutenu par une croissance des volumes et de nouvelles initiatives.

Durant l'exercice 2023, les coûts totaux se sont élevés à 1 609,9 M?, avec une croissance limitée de 3,8 % en glissement annuel malgré une croissance des volumes et une pression inflationniste, s'expliquant principalement par le levier opérationnel et plusieurs synergies et gains d'efficacité, suite à l'intégration du groupe. Lors du T4 2023, les coûts totaux ont atteint 428,8 M?, en progression de 3,7 % par rapport au T4 2022.

Les dépenses d'investissement totales3 se sont montées à 496 M? durant l'exercice 2023, ce qui équivaut à 15 % du chiffre d'affaires net, en baisse de 4,6 points de base sur 12 mois par rapport aux 520 M? de l'exercice 2022. En particulier, 386 M? étaient liés à l'innovation ordinaire de produits et de services, à la maintenance de services et d'une sécurité de haute qualité, à l'achat de points de vente et de DAB, et 110 M? étaient liés aux initiatives de transformation et d'intégration, avec une petite part restant à finaliser en 2024.

Poursuite de la forte réduction des coûts de transformation et d'intégration pour un montant de 116,1 M? lors de l'exercice 2023, en baisse de 24 % par rapport à l'exercice 2022. Des éléments non récurrents inférieurs au BAIIA publié (figurant en annexe) d'un montant de 1 458,3 M? lors de l'exercice 2023, affectés par la charge de dépréciation technique hors trésorerie à la valeur comptable du goodwill et des immobilisations pour un montant de 1 256,8 M?, reflétant l'évolution du cours de l'action et les conditions de marché actuelles.

Le bénéfice net normalisé4 a atteint 711,8 M? lors de l'exercice 2023, le BPA normalisé s'affichait quant à lui à 0,54 ?, en hausse de 4,9 % en glissement annuel. La perte publiée du groupe pour l'exercice 2023 (figurant en annexe) est égale à 1 006,0 M?, après prise en compte de la charge de dépréciation technique hors trésorerie mentionnée ci-dessus.

La génération d'excédents de trésorerie5 a atteint 601,1 M?6 lors de l'exercice 2023, confirmant une forte croissance.

Au 31 décembre 2023, l'endettement financier net était en baisse à 5 262 M?, tandis que le ratio endettement financier net/BAIIA s'affichait en baisse à 3,0x, en diminution de 0,3x par rapport à l'exercice 2022. La maturité moyenne pondérée de la dette est d'environ 3,1 ans, avec un coût effectif de la dette avant impôt moyen globalement stable par rapport au T3 2023, à environ 2,86 %.

Rachat d'actions

Les importants soldes de trésorerie existants et la forte croissance actuelle et attendue de la génération de trésorerie permettent de démarrer la redistribution de capital aux actionnaires en 2024, tout en continuant de soutenir la réduction prévue de l'endettement et les opportunités de F&A limitées à l'avenir.

La direction et le conseil d'administration de Nexi estiment que le cours actuel des actions ne reflète pas la pleine valeur et les perspectives de notre société, et qu'un rachat d'actions constitue l'opportunité de création de valeur la plus efficace pour les actionnaires pour déployer l'excédent de trésorerie.

En conséquence, le conseil d'administration de Nexi a décidé de proposer un programme de rachat d'actions de 18 mois, d'un montant allant jusqu'à 500 M? (équivalent à environ 13 % du flottant) lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui aura lieu le 30 avril 2024.

À plus long terme, Nexi prévoit de continuer d'allouer une part significative du capital excédentaire aux actionnaires, soit via d'autres programmes de rachat d'actions, soit via des dividendes, en fonction des conditions générales du marché.

Prévisions pour 2024

Pour 2024, en tenant compte de la persistance de perspectives macroéconomiques complexes, Nexi annonce les objectifs suivants :

Chiffre d'affaires net : croissance d'environ 5 % en glissement annuel ;

BAIIA : croissance comprise entre 5 et 10 % en glissement annuel, avec progression de la marge de plus de 100 points de base ;

Génération d'excédents de trésorerie : plus de 700 M? ;

Levier net : baisse en dessous de 2,9x, incluant les répercussions des F&A et rachats d'actions annoncés (environ 2,6x sur une base organique).

Perspectives à moyen terme actualisées

Supposant une poursuite de la robuste conversion des paiements des espèces vers le numérique dans les principales zones géographiques où le groupe est présent et une reprise macroéconomique progressive à moyen terme, Nexi anticipe :

Une réaccélération progressive du chiffre d'affaires à partir du niveau de croissance d'environ 5 % sur 12 mois ;

Une expansion continue de la marge de BAIIA d'environ 100 points de base par an ;

Une poursuite de la forte croissance de la génération de trésorerie organique, qui devrait atteindre environ 1 milliard d'euros en 2026 ;

Un effet de levier projeté d'environ 2,0x à 2,5x le BAIIA d'ici 2026 après d'autres redistributions de capital aux actionnaires (environ 1,5x sur une base organique).

Progrès en matière d'ESG

Les progrès continus dans le domaine des ESG ont été reconnus par d'importantes distinctions internationales tout au long de 2023, mettant en exergue l'engagement de Nexi envers la neutralité carbone d'ici 2040 dans l'ensemble du groupe et l'application des mêmes standards à l'ensemble de la chaîne de valeur, ainsi que son approche responsable des affaires, fondée sur l'atténuation des risques et une culture de diversité et d'inclusion.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 154 bis de la loi Consolidated Finance Act, le soussigné Enrico Marchini, en sa qualité de responsable chargé de la préparation des rapports financiers de Nexi, déclare que les informations comptables contenues dans le présent communiqué de presse correspondent aux documents, livres et registres comptables de Nexi S.p.A.

Les résultats publiés sont en cours de vérification par PricewaterhouseCoopers.

Nexi

Nexi est la PayTech européenne qui opère sur des marchés européens attractifs à forte croissance et dans des pays technologiquement avancés. Cotée sur Euronext Milan, Nexi a l'envergure, la portée géographique et les capacités nécessaires pour mener à bien la transition vers une Europe sans argent liquide. Grâce à son portefeuille de produits innovants, à son expertise en matière de commerce électronique et à ses solutions sectorielles, Nexi apporte un soutien flexible à l'économie numérique et à l'ensemble de l'écosystème de paiement à l'échelle mondiale, pour un large éventail de canaux et de méthodes de paiement. La plateforme technologique de Nexi et les meilleures compétences professionnelles du secteur permettent à l'entreprise d'opérer au mieux dans trois segments de marché : Solutions commerçants, Solutions d'émission et Solutions bancaires numériques. Nexi investit constamment dans la technologie et l'innovation, en se concentrant sur deux principes fondamentaux : répondre, avec ses banques partenaires, aux besoins des clients, et créer de nouvelles opportunités commerciales pour eux. Nexi s'engage à soutenir les personnes et les entreprises de toutes tailles, en transformant la façon dont les gens paient et dont les entreprises acceptent les paiements. Elle offre aux entreprises les solutions les plus innovantes et les plus fiables pour mieux servir leurs clients et se développer. En simplifiant les paiements et en permettant aux personnes et aux entreprises de nouer des relations plus étroites et de se développer ensemble, Nexi favorise le progrès au bénéfice de tous. www.nexi.it/en www.nexigroup.com

Pertes et profits de l'exercice 2023 ? déclaré versus normalisé

Données déclarées à taux de change courant avec l'acquisition du portefeuille de commerçants d'ISP en Croatie, consolidée à partir du 28 février 2023. Données pro forma normalisées pour les F&A (par ex. acquisition du portefeuille de commerçants d'ISP en Croatie, consolidée à partir du 1er janvier 2023), à taux de change constant et hors éléments non récurrents et autres éléments exceptionnels (par ex. dépréciations et amortissements de contrats clients).

Compte de résultat

Bilan

1 Données de gestion normalisées pro forma 2022 et 2023 à taux de change et périmètre constants (par ex. acquisition du portefeuille de commerçants d'ISP en Croatie).

2 Les données relatives aux volumes incluent les ventes, le programmes internationaux et excluent SIA. Pour l'Italie : les données incluent également des programmes nationaux pour le portefeuille de commerçants d'ISP uniquement. Pour la Scandinavie et la région DACH : les données incluent les activités habituelles et excluent les transactions du commerce en ligne non basées sur des cartes.

3 Chiffre de la direction.

4 Bénéfice net auquel sont ajoutés des éléments non récurrents et des dépréciations et amortissements de contrats clients, après impôt.

5 Production d'un flux de trésorerie d'exploitation après charges d'intérêts en espèces et autres éléments au comptant (impôts en espèces, IFRS 16 et autres)

6 Impôts reportés bruts d'environ 100 M?. Croissance de 27 % en glissement annuel entre 394 M? d'excédents de trésorerie lors de l'exercice 2022 et environ 500 M? d'excédents de trésorerie lors de l'exercice 2023 (net des impôts reportés mentionnés précédemment).

7 mars 2024 à 12:35

