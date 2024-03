Christian Bouzaid rejoint Europcar Mobility Group en tant que Chief Revenue and Marketing Officer





Europcar Mobility Group accueille Christian Bouzaid en tant que Chief Revenue and Marketing Officer, membre du comité exécutif du groupe, à compter du 4 mars 2024.

Christian Bouzaid a plus de 20 ans d'expérience dans le marketing, la gestion des revenus et la stratégie commerciale dans l'industrie du voyage et des loisirs. Avant de rejoindre Europcar Mobility Group, il était vice-président de la planification et de l'optimisation des revenus chez Walt Disney World aux États-Unis depuis 2019.

Avant cela, il a occupé le rôle de vice-président de la gestion des revenus et de l'analyse à Disneyland Paris. Au cours de ces 10 années chez Disney, Christian a développé des stratégies commerciales pour soutenir la croissance des revenus de l'entreprise, avec un accent particulier sur la tarification, la gestion des revenus, les données et l'analytique, ainsi que l'articulation du plan à long terme, à travers les ventes et le marketing.

Il a commencé sa carrière dans l'industrie du transport aérien : d'abord chez Air France KLM où il a passé 9 ans à plusieurs postes de direction dans les domaines de la tarification et du marketing ; puis chez Corsair International (TUI Group), où il était membre du comité exécutif, en tant que responsable du réseau, de la gestion des revenus et des alliances,.

Christian Bouzaid apporte à Europcar Mobility Group une riche expérience dans des domaines qui sont essentiels à sa croissance rentable. Il jouera un rôle clé dans l'exécution du nouveau plan stratégique de l'entreprise - EXCEED - en améliorant les services de mobilité pour tous les clients et en soutenant la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise. Il définira et mettra en oeuvre une expérience client numérique et physique de premier plan, tout en optimisant le positionnement des marques du groupe - en élevant le positionnement de la marque Europcar et en renforçant la promesse de meilleur rapport qualité-prix de Goldcar - tout en améliorant les capacités de tarification et de gestion des revenus de l'entreprise.

Christian Bouzaid commente : "Je suis très heureux de rejoindre Europcar Mobility Group - acteur majeur de la mobilité qui célèbre cette année son 75ème anniversaire ? à un moment où les consommateurs recherchent plus de choix et de flexibilité dans leur mode de transport, avec le moins d'impact possible sur l'environnement, tout ceci au juste prix. Dans cet écosystème en pleine évolution, nos équipes continueront à se concentrer sur des stratégies innovantes centrées sur le client, afin de consolider la position de leader d'Europcar Mobility Group dans le domaine de la mobilité."

7 mars 2024 à 11:15

