Les investissements d'infrastructure pour une nouvelle installation aquatique intérieure font des vagues à Regina





REGINA, SK, le 7 mars 2024 /CNW/ - Regina profitera d'une nouvelle installation aquatique intérieure plus écoénergétique chauffée par géothermie. Les projets d'installation aquatique et de géothermie représentent un investissement combiné de plus de 128,1 millions de dollars des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan, en plus de la Ville de Regina.

Ces investissements ont été annoncés par le ministre Sean Fraser, le ministre Don McMorris et la mairesse Sandra Masters.

La nouvelle installation récréative remplacera le Centre Lawson Aquatic vieillissant, qui reçoit actuellement plus de 170?000 visites de nageurs chaque année, et améliorera les services qui y sont offerts. Le nouvel espace permettra à Regina de s'acquitter de la plus grande priorité en matière de loisirs de son Plan directeur pour le secteur récréatif de 2019. Il respectera les normes nationales pour les compétitions et comprendra un important volet aquatique récréatif; on s'attend à ce qu'il reçoive environ 600?000 visites par année. Le projet comprendra aussi des espaces communautaires modernes, de l'équipement et des vestiaires, qui soutiendront la polyvalence, l'inclusivité, l'accessibilité et la durabilité de l'installation.

La nouvelle installation aquatique sera plus grande et aura plus d'espaces polyvalents pour mieux servir la collectivité; elle utilisera aussi des sources d'énergie vertes. Le financement appuiera également la construction d'une installation de géothermie profonde pour chauffer la nouvelle installation aquatique. L'eau chaude sera extraite d'une source naturelle dans le sol et servira à chauffer la nouvelle installation aquatique avant d'être renvoyée sous la terre. Cette technologie d'énergie propre appuiera une collectivité plus verte et aidera Regina à atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« En tant que gouvernement, nous sommes fiers de soutenir des projets qui aideront non seulement les collectivités à répondre à leur croissance, mais également à réduire les émissions de gaz à effet de serre en cours de route. Je suis également heureux que cette nouvelle installation permette de rassembler les membres de la collectivité pour des décennies à venir. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le fait de fournir un espace approprié aux gens de tous les âges peuvent utiliser et apprécier est au coeur de ce projet. Le centre aquatique nouveau et amélioré fait l'objet de discussions depuis longtemps à Regina, nous sommes très ravis de voir que ce projet ira de l'avant. Les investissements dans les projets d'infrastructure comme le nouveau centre aquatique sont essentiels pour faire progresser et élargir les meilleurs services de nos collectivités pour les résidents de notre province. Voilà un autre exemple de la façon dont le gouvernement de la Saskatchewan bâtit nos collectivités afin de protéger notre avenir. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

« La Ville de Regina remercie le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Saskatchewan d'avoir contribué de façon importante à notre ville dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Nous sommes très heureux de poursuivre l'élaboration de notre nouvelle installation aquatique intérieure, qui comprendra une installation novatrice de chauffage géothermique appuyée par les recherches et le travail du Centre de recherche en technologie pétrolière et de l'Université de Regina. Ces projets sont de bons exemples d'investissements des trois ordres de gouvernement qui permettent de répondre aux besoins des résidents et d'améliorer leur qualité de vie. »

Sandra Masters, mairesse de la Ville de Regina

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 51?274?614 $ dans le projet de nouvelle installation aquatique et le projet d'installation de chauffage géothermique provenant du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC). Le gouvernement de la Saskatchewan investit 42?724?573 $ et la Ville de Regina apporte une contribution de 34?187?349 $. La Ville est responsable de tous les coûts additionnels.

(PIIC). Le gouvernement de la investit 42?724?573 $ et la apporte une contribution de 34?187?349 $. La Ville est responsable de tous les coûts additionnels. Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel au respect de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 140 projets d'infrastructure ont été annoncés en Saskatchewan dans le cadre du volet Infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 390,8 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 279,7 millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 390,8 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 279,7 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Bâtir une économie verte dans les Prairies, c'est travailler ensemble à des intérêts communs, afin de rendre possible une économie durable, prospère et carboneutre.

Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gi-iv-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-sk-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies

https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.88/page-1.html

Développement d'une économie verte dans les prairies

https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-prairies/programmes/economie-verte-prairies.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

7 mars 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :