Le ministre MacAulay annonce un investissement de plus de 97 millions de dollars pour aider les agriculteurs canadiens à adopter des technologies propres





DEBERT, NS, le 7 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement de plus de 97 millions de dollars dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture (TPA). Ce financement appuiera 162 projets partout au Canada qui aideront les agriculteurs à rester à la fine pointe des technologies propres.

Le ministre MacAulay a fait cette annonce chez Folly River Farms Limited, une ferme laitière familiale de 74 ans située à Debert, en Nouvelle-Écosse. La ferme a reçu 49 280 $ dans le cadre du volet Adoption du Programme des TPA pour l'achat et l'installation d'un système d'énergie solaire. Ce projet vise à utiliser l'énergie solaire pour remplacer l'électricité du réseau, réduisant ainsi de façon considérable les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'exploitation.

Le Programme des TPA permet aux agriculteurs et aux agroentreprises d'avoir accès à du financement pour les aider à développer et à adopter les plus récentes technologies propres afin de réduire les émissions de GES et d'améliorer leur capacité concurrentielle à long terme. Le financement cible trois domaines d'intervention prioritaires : l'énergie verte et l'efficacité énergétique, l'agriculture de précision et les solutions en matière de bioéconomie.

À ce jour, le Programme des TPA a permis de soutenir 24 projets en Nouvelle-Écosse, pour un montant total de plus de 6 millions de dollars. Le gouvernement du Canada continuera d'appuyer la recherche, le développement et l'adoption de technologies propres pour aider le secteur à s'adapter aux changements climatiques, afin que les agriculteurs canadiens puissent continuer à nourrir notre pays et le monde.

« Les agriculteurs canadiens comprennent parfaitement la nécessité de prendre soin de l'environnement et ils innovent constamment pour trouver de nouvelles solutions afin de réduire leurs émissions. Notre investissement dans le Programme des technologies propres en agriculture permettra à nos agriculteurs et à nos éleveurs de rester à la fine pointe de la technologie afin de rendre leurs exploitations plus résilientes aujourd'hui et pour les générations à venir. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Il a été annoncé aujourd'hui que 148 projets approuvés dans le cadre du volet Adoption du Programme des TPA soutiendront l'adoption de technologies propres, la priorité étant accordée aux technologies qui permettent de réduire de façon significative les émissions de GES.

soutiendront l'adoption de technologies propres, la priorité étant accordée aux technologies qui permettent de réduire de façon significative les émissions de GES. Dans le cadre du volet Recherche et innovation du Programme des TPA , 14 projets approuvés favoriseront l'innovation préalable à la mise sur le marché, notamment la recherche, la mise au point, la démonstration et la commercialisation de technologies agricoles propres.

, 14 projets approuvés favoriseront l'innovation préalable à la mise sur le marché, notamment la recherche, la mise au point, la démonstration et la commercialisation de technologies agricoles propres. Les projets et le financement définitif sont assujettis à la négociation d'une entente de contribution.

Dans le cadre du Programme des TPA, les émissions actuelles de GES devraient être réduites de 0,8 mégatonne grâce au remplacement de combustible et à la diminution de la consommation de combustible.

Dans le cadre du Plan climatique renforcé et du Plan de réduction des émissions , le gouvernement du Canada a engagé plus de 1,5 milliard de dollars pour accélérer les progrès du secteur agricole en matière de réduction des émissions et rester un chef de file mondial en matière d'agriculture durable. De ce montant, 470,7 millions de dollars sont octroyés au Programme des TPA.

et du , le gouvernement du a engagé plus de 1,5 milliard de dollars pour accélérer les progrès du secteur agricole en matière de réduction des émissions et rester un chef de file mondial en matière d'agriculture durable. De ce montant, 470,7 millions de dollars sont octroyés au Programme des TPA. À ce jour, 414 projets, totalisant près de 196,9 millions de dollars, ont été annoncés dans le cadre du Programme des TPA. Ces projets complètent les travaux en cours visant à aider les agriculteurs à réduire les émissions de carbone et à mettre au point des technologies pour s'adapter aux changements climatiques.

