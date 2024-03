Conseil fiscal - Obtenez de l'aide fiscale gratuite en personne ou virtuellement!





OTTAWA, ON, le 7 mars 2024 /CNW/ - Produire votre déclaration de revenus peut être intimidant, et nous sommes là pour vous aider! Si vous avez une situation fiscale simple et un revenu modeste, vous pourriez être admissible à l'aide offerte par des bénévoles à un comptoir d'impôts gratuit.

Les bénévoles peuvent vous aider à produire votre déclaration de revenus de cette année et des dix années précédentes. En produisant votre déclaration de revenus, vous aurez accès aux prestations et aux crédits auxquels vous pourriez être admissible.

L'an dernier, les comptoirs d'impôts gratuits ont aidé plus de 758 000 Canadiens à recevoir plus de 2 milliards de dollars en paiements de prestations, de crédits et de remboursements.

Cet argent peut aider à rendre la vie plus abordable et à payer le loyer, les frais de garde d'enfants ou l'épicerie.

Des comptoirs d'impôts gratuits sont organisés par des organismes locaux à but non lucratif, des organismes de bienfaisance et des groupes communautaires dans l'ensemble du pays, en collaboration avec l'Agence du revenu du Canada (ARC) par l'intermédiaire du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. Si vous habitez au Québec, les comptoirs d'impôts sont offerts dans le cadre du Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles, en partenariat avec Revenu Québec.

Vous pouvez obtenir de l'aide en personne, par vidéoconférence, par téléphone ou par l'intermédiaire d'un comptoir de dépôt. La plupart des comptoirs se tiennent en mars et en avril, mais certains sont ouverts toute l'année.

Consultez notre répertoire en ligne pour trouver un comptoir d'impôts gratuit qui vous convient. Si vous ne trouvez pas de comptoir qui répond à vos besoins, consultez régulièrement cette page, car de nouveaux comptoirs sont ajoutés fréquemment.

Comment vous pouvez aider

Chaque année, des organismes communautaires et leurs bénévoles aident des centaines de milliers de Canadiens à recevoir les prestations, les crédits et les remboursements d'impôt auxquels ils ont droit.

L'ARC est toujours à la recherche de partenaires communautaires et de bénévoles pour tenir des comptoirs d'impôts gratuits. Inscrivez-vous sur la page canada.ca/impots-benevoles.

