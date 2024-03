Wolseley Canada annonce la nomination de Steven Beggs au poste de vice-président, Ressources humaines





BURLINGTON, Ontario, 07 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wolseley Canada a le plaisir d'annoncer la promotion de Steven Beggs au poste de vice-président, Ressources humaines.



Depuis qu'il a rejoint Wolseley Canada en 2019, M. Beggs a apporté une contribution importante au service des RH. Il a dirigé la mise en oeuvre du système de gestion de l'apprentissage de l'entreprise, élaboré des processus d'intégration particuliers à chaque rôle et lancé diverses initiatives visant à améliorer les compétences en matière de vente et le perfectionnement du leadership.

« Steven est un membre précieux de l'équipe de Wolseley Canada. Il aborde chaque tâche avec enthousiasme et détermination dans le but de renforcer l'expérience des employés », a déclaré Sébastien Laforge, président de Wolseley Canada. « J'ai une confiance absolue en sa capacité à diriger notre fonction des Ressources humaines. »

Dans son nouveau rôle, M. Beggs sera chargé de superviser toutes les facettes du service des Ressources humaines et de fournir une orientation stratégique à l'équipe de la haute direction de Wolseley Canada.

« Je suis ravi de diriger le service des Ressources humaines de Wolseley Canada », a affirmé M. Beggs. « Je me réjouis de continuer à développer notre culture d'entreprise et à entretenir des relations avec notre équipe exceptionnelle dans tout le pays. »

M. Beggs apporte avec lui plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines. Avant de rejoindre Wolseley Canada, il a notamment travaillé chez Home Depot et American Express. Il a également servi pendant 12 ans dans les Forces armées canadiennes.

À propos de Wolseley Canada :

Wolseley Canada est un chef de file de la distribution en gros de produits de plomberie, de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération, d'aqueduc, de protection contre l'incendie, de tuyauterie, robinetterie et raccords, et de fournitures industrielles. La Société, dont le siège social est situé à Burlington, en Ontario, compte environ 2 500 employés répartis dans plus de 220 établissements d'un océan à l'autre. L'équipe des ventes et de spécialistes du service de Wolseley, sa plateforme de commerce électronique de pointe ? Wolseley Express ? et ses relations avec les meilleurs fournisseurs et marques sur le marché font de Wolseley le choix des professionnels partout au pays.

La société mère de Wolseley Canada, Ferguson plc , est le plus important distributeur de produits de plomberie et de chauffage et l'un des chefs de file de la fourniture de matériaux de construction. Les actions de Ferguson plc sont inscrites à la cote de la Bourse de New York (NYSE: FERG) et à la cote de la Bourse de Londres (LSE: FERG).



7 mars 2024

