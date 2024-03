La Banque Nationale du Canada publie sa Circulaire ainsi que sa Déclaration de responsabilité sociale d'entreprise





MONTRÉAL, le 7 mars 2024 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (TSX: NA) a annoncé aujourd'hui la diffusion et le dépôt auprès des autorités en valeurs mobilières de l'avis de convocation à l'assemblée annuelle et extraordinaire des détenteurs d'actions ordinaires, de l'avis de convocation à l'assemblée extraordinaire des détenteurs d'actions privilégiées de premier rang (les « Assemblées ») et de la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction.

Par ces publications, la Banque invite ses actionnaires à se prononcer sur divers sujets soumis au vote tels que : la nomination des candidats à un poste d'administrateur, l'approche en matière de rémunération de la haute direction, la nomination de l'auditeur indépendant, l'approbation d'une modification à l'art.1 du Règlement administratif II - Capital-actions, l'approbation de l'adoption du Règlement administratif III - Rémunération des administrateurs, de même que sur les pratiques de gouvernance de la Banque. C'est également l'occasion pour la Banque de communiquer ses réalisations, ses projets en cours et de faire part de ses engagements pour assurer son succès futur.

Ainsi, la Circulaire peut être consultée sur le site de la Banque et sur celui de SEDAR+ Les Assemblées se tiendront à Montréal de manière hybride le 19 avril 2024 à 10 h 00 (HAE). Les participants qui désirent assister aux assemblées en personne, par webdiffusion ou par téléphone, sont invités à consulter le site bnc.ca afin de prendre connaissance de tous les détails sur la façon d'y participer.

La Banque annonce également que sa Déclaration de responsabilité sociale d'entreprise ainsi que son Rapport et engagement à l'égard de la lutte contre l'esclavage moderne sont maintenant disponibles sur le site de la Banque. Notre Rapport sur les avancées environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ainsi que notre Rapport climatique seront rendus public au cours des prochaines semaines et pourront être consultés également sur le site de la Banque.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 434 milliards de dollars au 31 janvier 2024, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte environ 30?000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

7 mars 2024 à 08:00

