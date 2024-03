Novacap annonce la signature d'un partenariat stratégique du Fonds Infrastructures Numériques et d'INdigital





MONTRÉAL et FORT WAYNE, Ind., 07 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novacap, une société nord-américaine de capital-investissement de premier plan, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif en vue de l'acquisition de Communications Venture Corporation, Inc. (DBA "INdigital").



Fondée en 1995 par 9 compagnies de téléphonie locale de l'Indiana, de l'Ohio et du Michigan, INdigital est un chef de file dans le développement de la nouvelle génération de services 9-1-1. Depuis la mise en place du premier réseau E911 à grande échelle aux États-Unis en 2004, INdigital s'est développé pour fournir des plateformes de services 9-1-1 de nouvelle génération ("NG911"), "Text to 911'' et de maintien de niveau de service couvrant une population de plus de 60 millions de personnes dans plus de 200 États, comtés, villes et communes à travers les États-Unis et le Canada.

L'équipe de direction actuelle, formée de Mark Grady, Eric Hartman et Jeff Humbarger, conservera ses fonctions de directeur général, de directeur de l'exploitation et de directeur financier, respectivement. Les sociétés fondatrices de services locaux resteront des actionnaires importants de l'entreprise.

"Novacap est ravie de s'associer à INdigital, un chef de file dans le domaine crucial des services de prochaine génération 9-1-1, ce qui illustre notre engagement envers les technologies essentielles à la sécurité publique," a déclaré François Laflamme, associé senior chez Novacap. "Leurs solutions technologiques de premier plan et leur solide présence sur le marché s'harmonisent parfaitement avec notre philosophie d'investissement. Notre but est de stimuler leur croissance et de révéler le potentiel encore inexploité dans le secteur NG911, en mobilisant notre expertise pour offrir une valeur ajoutée à nos partenaires et améliorer les capacités d'intervention d'urgence à travers l'Amérique du Nord.''

"L'expertise approfondie de Novacap en infrastructures numériques les distingue sur le marché, comme le prouvent leurs investissements stratégiques dans des entreprises de renom telles qu'Horizon Telecom et Stratus. Cette collaboration promet d'accélérer notre croissance et d'améliorer nos capacités à concevoir des solutions avancées dans le secteur du 911 de nouvelle génération. Nous sommes ravis par les possibilités que ce partenariat ouvre pour davantage d'innovation et notre aptitude à offrir des technologies de sauvetage de pointe," a déclaré Mark Grady, fondateur et PDG d'INdigital.

Houlihan Lokey a agi en tant que conseiller financier exclusif et Dentons a agi en tant que conseiller juridique pour INdigital.

Foley & Lardner a agi en tant que conseiller juridique pour Novacap.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ canadiens d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries, Services Financiers et Infrastructures Numériques, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Montréal, Toronto et New York.

À propos de INdigital

Fondée en 1995 par neuf sociétés de services locaux de l'Indiana, INdigital est un chef de file dans le développement et l'exploitation de la nouvelle génération de services 9-1-1. Depuis sa création, INdigital a investi et développé des réseaux et des solutions 9-1-1 de premier ordre, notamment NG9-1-1, Text for 9-1-1 et la plateforme de maintien des niveaux de service MEVO. Depuis la mise en oeuvre du premier réseau de sécurité publique IP à grande échelle aux États-Unis en 2004, INdigital s'est développé pour fournir des services NG9-1-1 à plus de 60 millions de personnes dans plus de 200 collectivités locales 911 à travers les États-Unis et le Canada. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site INdigital.net.

Contact média : Yasmine Sardouk [email protected]

7 mars 2024 à 08:00

