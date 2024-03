Protéger la santé cardiaque et cérébrale des femmes contre les risques à toutes les étapes de leur vie





La nouvelle campagne de Coeur + AVC vise à promouvoir la sensibilisation, l'évaluation et l'action

MONTRÉAL, le 7 mars 2024 /CNW/ - Coeur + AVC a lancé une campagne de sensibilisation et d'information pluriannuelle axée sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes et portant spécifiquement sur les facteurs de risque associés aux étapes de leur vie. Les facteurs de risque varient en fonction des étapes de la vie des femmes et ils continuent d'évoluer. Certains entraînent des répercussions différentes, ou disproportionnées, chez les femmes par rapport aux hommes.

« Il y a des facteurs de risques de maladies du coeur ou d'AVC qui touchent tout le monde, mais nous savons que certains d'entre eux peuvent avoir un impact beaucoup plus important sur les femmes, notamment l'hypertension, le diabète, le tabagisme et la sédentarité », déclare la Dre Christine Pacheco, cardiologue à l'Hôpital Pierre-Boucher et cofondatrice de Cardio F, premier centre intégré de santé cardiovasculaire de la femme au Québec. « Les femmes sont également confrontées à une série de facteurs de risque qui peuvent apparaître ou s'intensifier à différentes étapes de leur vie, comme pendant la grossesse ou après la ménopause. »

Cette situation est aggravée par le fait que seulement 11 % des femmes au pays sont en mesure de nommer un ou plusieurs des facteurs de risque de maladies du coeur et d'AVC qui leur sont propres*, alors que les maladies du coeur et l'AVC sont la principale cause de décès prématuré chez les femmes.

La campagne a été élaborée selon une approche qui tient compte de trois périodes importantes de la vie des femmes : lorsqu'elles sont en âge de procréer, en raison de facteurs tels la contraception et la grossesse; pendant la ménopause (en milieu de vie), alors que le taux d'oestrogène fluctue; et après la ménopause, lorsque les facteurs de protection associés à l'oestrogène disparaissent. D'autres facteurs de risque, dont certains propres aux femmes, ont une incidence sur la santé cardiaque et cérébrale, notamment le syndrome des ovaires polykystiques, les troubles inflammatoires et les maladies auto-immunes, les traitements contre le cancer du sein et l'insuffisance rénale chronique.

« Sachant que la sensibilisation est insuffisante, et dans le but de rencontrer les femmes là où elles se trouvent, nous avons créé une plateforme numérique organisée selon les étapes de la vie », mentionne Christine Faubert, directrice, Équité en santé et impact de la mission, à Coeur + AVC. « Les femmes acquerront les compétences nécessaires pour reconnaître les risques qui leur sont propres, seront encouragées à s'évaluer et soutenues dans leurs actions visant à entamer le dialogue, y compris avec leurs prestataires de soins de santé. »

La plateforme numérique pour les femmes comprend des informations pratiques à propos des facteurs de risque modifiables qui sont liés au mode de vie, dont la mauvaise alimentation et la sédentarité, les facteurs de risque non modifiables, tels l'âge et les antécédents familiaux, et les facteurs de risque médicaux, tels l'hypertension et le diabète. On y retrouve également des conseils et des ressources, dont un outil d'auto-évaluation.

Une vidéo percutante met en vedette des femmes ayant une expérience vécue des maladies du coeur ou de l'AVC :

La comédienne Julie du Page a vu son arythmie s'aggraver après sa deuxième grossesse. Elle a plus tard subi une chirurgie pour la corriger.

L'hypertension dont était atteinte Lynne Marie Sherry, la mère de la chanteuse et compositrice Shawnee Kish, a contribué à l'AVC qu'elle a subi après la ménopause.

Carissa Gravelle continue de surveiller l'hypertension qu'elle a développée pendant sa grossesse.

« J'avais un type d'arythmie (des battements cardiaques irréguliers) depuis l'adolescence, mais celui-ci s'est aggravé après ma deuxième grossesse, probablement en raison des changements hormonaux. Je ne dormais pas, je ne pouvais pas faire d'exercice physique sans être épuisée et à court de souffle, confie Julie du Page. J'ai pleuré de joie lorsque, après une chirurgie correctrice réussie, j'ai vu pour la première fois mon coeur battre de façon régulière, sur le moniteur. »

La campagne sur les facteurs de risque chez les femmes est un élément fondamental de l'engagement continu de Coeur + AVC à bâtir un monde où toutes les femmes reçoivent les soins dont elles ont besoin en matière de santé cardiaque et cérébrale. La fondation continuera d'oeuvrer avec des partenaires de tous les secteurs en adoptant une approche qui garantit l'équité en matière de santé et le bien-être des Autochtones, et qui favorise le changement dans trois domaines principaux : la recherche, la sensibilisation et l'information, et la transformation du système de santé.

Ces travaux ont été réalisés grâce à la générosité des donatrices et donateurs de Coeur + AVC, et au soutien de la Banque TD par l'entremise de son programme La promesse TD Prêts à agir.

* Sondage en ligne national et bilingue commandé par la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada. Le sondage a été mené du 3 au 31 décembre 2021 par Environics Research Group auprès de 3 291 Canadiennes et Canadiens âgés de 18 ans ou plus, issus de panels en ligne. Les données du sondage ont été pondérées par région, âge et genre afin de correspondre aux données de recensement.

