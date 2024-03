ACHETER-LOUER.FR annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Kheops, la start-up de l'I.A. générative souveraine pour la création, gestion et valorisation de contenu en français





PARIS, 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- ACHETER-LOUER.FR (ISIN FR001400JAP8 ? ALALO) spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, annonce avoir signé un partenariat avec la start-up de l'I.A. Kheops, qui développe une plateforme d'Intelligence Artificielle générative conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des PME françaises.

Cette I.A., basée sur un système open source souverain et entrainée aux usages français (langue, droits, réglementation, normes,...), a été conçue pour réduire les inefficacités opérationnelles et optimiser les performances des processus métiers.

Forts de 15 années passées à la direction de sociétés de services et de prestations informatiques dédiées aux PME, Nadia KHEDROUGUI et Thierry HAZAN ont acquis une connaissance profonde des besoins et des défis auxquels sont confrontées les entreprises au quotidien. Leurs parcours les ont amenés à comprendre l'importance cruciale de l'innovation technologique dans l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des PME.

Animés par cette conviction, ils ont co-fondé KHEOPS avec pour ambition de démocratiser l'accès à des solutions avancées d'Intelligence Artificielle générative, offrant ainsi aux PME françaises les outils nécessaires pour prospérer dans un environnement économique en constante évolution.

Basée sur les données de chaque entreprise, Kheops permet de rationaliser les processus de création de contenu de ces dernières, en leur faisant gagner du temps et en améliorant leur productivité grâce à des automatisations avancées.

Les données, dont la confidentialité est garantie par Kheops, sont contextualisées par l'I.A. pour offrir une meilleure performance dans la création des contenus qui sont par la suite intégrés dans une architecture sécurisée propre à chaque entreprise.

En forgeant un lien entre l'intelligence artificielle de pointe et les exigences opérationnelles des entreprises, Kheops souhaite transformer le paysage de l'I.A. générative en France, en apportant une valeur ajoutée significative au coeur des processus métiers.

Le but du partenariat avec ACHETER-LOUER.FR est d'intégrer nativement Kheops à la plate-forme de services d'Acheter-Louer.fr pour tous ses clients on line. Cette intégration permettra de générer de façon dynamique du contenu sur l'univers de l'immobilier et de l'habitat en s'assurant de la qualité, de la pertinence de ces derniers et de leur exclusivité grâce à l'avancée technologique de Kheops.

Fort de ce nouveau partenariat et conformément à sa stratégie de développement, ACHETER-LOUER.FR renforce son offre de services digitalisés d'une solution très innovante à destination de ses clients professionnels de l'immobilier et de l'habitat et des particuliers. Le Groupe va poursuivre sa stratégie avec pour ambition de devenir un des leaders des solutions digitales et de la Data dans l'immobilier et l'habitat.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400JAP8 -ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 [email protected]

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/777840/4581171/Acheter_louer_fr_Logo.jpg

7 mars 2024 à 05:06

Communiqué envoyé leet diffusé par :