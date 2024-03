Les gouvernements américain, finlandais et canadien financent une usine d'oxygène dans la zone économique spéciale de Tatu City, au Kenya





Le projet permettra de lutter contre les taux de mortalité infantile et de réduire la détresse foetale en Afrique de l'Est

TATU CITY, Kenya, 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- Les gouvernements des États-Unis, de la Finlande et du Canada financent une usine de fabrication d'oxygène médical durable, accessible et abordable dans la zone économique spéciale (ZES) de Tatu City, la nouvelle ville de 2 024 hectares située aux portes de Nairobi.

Hewatele, producteur d'oxygène médical au Kenya, a obtenu un financement de 20 millions USD de la part de la Société financière de développement international des États-Unis (DFC), de Finnfund, du Fonds de développement économique Soros (SEDF), de la Fondation Optimus d'UBS et de Grands Défis Canada.

Hewatele utilisera les fonds empruntés et les fonds propres levés pour financer la construction d'une unité de séparation de l'air et des liquides médicaux cryogéniques à l'oxygène dans le parc industriel de Tatu. Prévue pour démarrer ses activités à la fin du premier trimestre 2025, l'installation sera la première usine moderne de fabrication d'oxygène liquide implantée en Afrique de l'Est au cours des 60 dernières années et contribuera à répondre à la demande croissante d'oxygène liquide de qualité médicale dans les établissements de santé du Kenya, de l'Ouganda et du nord de la Tanzanie.

« L'investissement de Hewatele, soutenu par les plus grandes institutions et fondations de financement du développement au monde, représente une transformation des soins de santé au Kenya et dans toute l'Afrique de l'Est », a déclaré David Karimi, directeur national adjoint pour le Kenya chez Rendeavour, le propriétaire et promoteur de Tatu City.

Bernard Olayo, fondateur de Hewatele, a commenté : « Cette usine d'oxygène médical représente une avancée significative pour garantir un accès durable et abordable à l'oxygène médical. L'augmentation de la capacité de production à Tatu City rendra l'oxygène plus abordable, en particulier pour les soins de santé maternelle et infantile, et renforcera le soutien aux soins de santé primaires. »

Selon le ministère kenyan de la Santé, la demande d'oxygène médical a considérablement augmenté depuis la pandémie de COVID, passant de 410 tonnes par mois à 880 tonnes par mois. En conséquence, les hôpitaux kenyans sont souvent confrontés à des livraisons imprévisibles, à des prix plus élevés et à des frais de transport onéreux pour l'oxygène médical. En raison des coûts de production élevés, de la fragmentation des options de livraison et de stockage, l'oxygène médical est généralement huit à dix fois plus cher en Afrique subsaharienne qu'en Europe et en Amérique du Nord. L'installation de Hewatele permettra d'augmenter la production d'oxygène médical d'au moins 20 tonnes par jour, réduisant ainsi de 30 % le coût pour ses clients ruraux et urbains du secteur de la santé. L'amélioration de l'accès à l'oxygène et l'administration d'oxygène peuvent réduire de 35 % la mortalité infantile due à la pneumonie et diminuer la détresse foetale et sauver des vies lorsqu'ils sont administrés aux femmes pendant la grossesse.

« La montée de la pandémie de COVID a fait prendre conscience à tout le monde dans le monde entier de l'importance de l'approvisionnement en oxygène, a indiqué Johanna Raehalme, responsable de l'origination de Finnfund pour l'Afrique. Nous sommes heureux d'ajouter un nouvel investissement important à notre portefeuille dans le domaine de la santé et nous pensons que la sensibilisation accrue à l'oxygène garantira la demande du marché pour Hewatele à l'avenir. »

Georgia Levenson Keohane, PDG de SEDF, a ajouté : « En tant qu'investisseur à impact social catalytique axé sur les impacts directs et les changements systémiques à long terme, SEDF considère l'investissement dans Hewatele comme un engagement important pour renforcer le secteur des soins de santé en pleine expansion en Afrique. »

Maya Ziswiler, PDG de la Fondation Optimus, a précisé : « La Fondation UBS Optimus investit dans des organismes qui démontrent un impact clair et des modèles d'affaires novateurs et évolutifs. C'est pourquoi nous avons soutenu Hewatele dès le début, car nous voyons l'impact et la valeur de son modèle d'entreprise et nous sommes heureux de nous engager à plus long terme pour lui permettre d'atteindre encore plus de communautés rurales et urbaines sous-alimentées en Afrique de l'Est avec de l'oxygène médical abordable et salvateur. »

« Avec notre première base dans l'ouest du Kenya, notre expansion à Tatu City créera 50 nouveaux emplois directs à temps plein et plus de 100 emplois indirects, stimulant ainsi l'économie locale. Nous sommes honorés de faire partie de l'écosystème des soins de santé du comté de Kiambu », a ajouté Zulfiqar Wali, PDG de Hewatele.

Plus de 75 entreprises locales, régionales et internationales sont opérationnelles ou en cours de développement dans le quartier d'affaires de Tatu City, notamment CCI Global, Heineken, Dormans, Copia, Cooper K-Brands, Grit Real Estate Income Group, Twiga Foods, Freight Forwarders Solutions, ADvTECH, Friendship Group et Davis & Shirtliff. Plus de 3 000 maisons et appartements sont occupés ou en cours de construction, et 4 500 élèves étudient dans les écoles de Tatu City.

À propos de Hewatele ( www.hewatele.org )

Hewatele est un fournisseur pionnier de solutions médicales qui s'engage à améliorer les services de santé en Afrique de l'Est. En mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité, Hewatele s'efforce de relever les défis cruciaux en matière de soins de santé et de contribuer au bien-être des communautés. Hewatele, avec ses filiales CPHD (Center for Public Health and Development) et Mediquip Global, fournit des solutions d'oxygène à tous les patients dans le besoin.

À propos de Tatu City ( www.tatucity.com )

Tatu City est une nouvelle ville de près de 2 024 hectares située aux portes de Nairobi et comprenant des résidences, des écoles, des bureaux, un quartier commercial, des centres médicaux, des espaces naturels et de loisirs, conçus pour plus de 250 000 résidents et des dizaines de milliers de personnes qui s'y rendent chaque jour. Les écoles de Tatu City accueillent des milliers d'élèves chaque jour, un éventail de résidences adaptées à tous les revenus et plus de 75 entreprises prospèrent dans la première Zone économique spéciale opérationnelle du pays. Située à 30 minutes de Westlands, Tatu City représente une nouvelle façon de vivre et de penser pour tous les Kenyans, dans un environnement où il fait bon vivre, travailler et se divertir, sans embouteillages ni déplacements sur de longues distances.

Tatu City est un projet de Rendeavour, le plus grand constructeur de villes nouvelles d'Afrique, avec 12 140 hectares de projets visionnaires sur des trajectoires de croissance au Ghana, au Nigeria, au Kenya, en Zambie et en République démocratique du Congo. Rendeavour est soutenu par des investisseurs américains, néo-zélandais, britanniques et norvégiens.

7 mars 2024 à 04:21

