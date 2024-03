C?N Diagnostics LLC annonce un investissement de Eisai Inc.





C?N Diagnostics LLC , leader des diagnostics avancés de la santé du cerveau, et Eisai Inc. , une « entreprise de soins de santé humaine » , ont annoncé qu'Eisai avait réalisé un investissement d'un montant maximum de 15 millions USD dans C?N.

Les dirigeants de C2N déclarent que cet investissement reflète le désir commun des deux entreprises de développer et de fournir un large accès à ses test Precivitytm , des tests sanguins innovants destinés à être utilisés chez les patients présentant un handicap cognitif. Ces tests visent à aider les soignants à diagnostiquer la maladie d'Alzheimer, à contribuer à la prise en charge médicale des patients et aux décisions de traitement.

Les deux entreprises estiment que l'investissement d'Eisai servira à catalyser les efforts de C?N visant à accroître la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation de tests de biomarqueurs sanguins à haute performance pour le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer aux États-Unis.

Le Dr Joel Braunstein, PDG de C?N, a déclaré: « Nous apprécions grandement le dévouement et la rigueur apportés par Eisai à l'évaluation de la valeur et de la qualité de nos solutions de diagnostic avancées dans le domaine de la santé du cerveau. Ce financement s'inscrit dans notre politique consistant à attirer des investisseurs de haute qualité déterminés à changer la trajectoire de la maladie d'Alzheimer moyennant sa détection et son traitement précoces pour, en fin de compte, prévenir la maladie. Nous sommes fiers de l'appui que nous offre Eisai dans ce domaine pour transformer la norme de gestion et de soins cliniques pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. La disponibilité de biomarqueurs sanguins étroitement corrélés aux mesures par excellence, telles que la tomographie par émission de positrons (TEP), facilitera l'obtention par les patients de traitements médicamenteux sûrs et efficaces à mesure qu'ils seront disponibles. »

« Le domaine des diagnostics sanguins extrêmement précis progresse et s'élargit rapidement », a déclaré Keisuke Naito, responsable mondial maladie d'Alzheimer, vice-président principal d'Eisai. « Considérant les limites des tests TEP et CSF en termes de coûts et de capacités, Eisai s'efforce de soutenir la croissance de l'écosystème de la démence. La disponibilité d'outils de diagnostic plus abordables et peu invasifs facilite l'accès au traitement de la maladie d'Alzheimer. »

En 2022, C?N et Eisai avaient annoncé qu'ils travaillaient « pour sensibiliser et développer des preuves concrètes pour soutenir l'utilisation de tests sanguins chez les personnes atteintes de troubles cognitifs et ne participant pas actuellement à un essai clinique . »

À propos de C ? N Diagnostics LLC

C?N, qui a pour devise Clarity Through Innovation®, est une entreprise spécialisée dans les tests diagnostiques. C?N fournit des services de laboratoire clinique exceptionnels et des solutions avancées de diagnostic dans le domaine de la santé du cerveau. Les services et produits de biomarqueurs basés sur la spectrométrie de masse à haute résolution de C?N sont utilisés aux fins suivantes : la prise de décision clinique afin d'améliorer les soins aux patients, y compris le diagnostic et le suivi du traitement ; l'optimisation de la qualité et de l'efficacité des essais cliniques qui testent de nouveaux traitements pour la neurodégénérescence ; et la fourniture d'outils innovants pour aider les chercheurs du domaine de la santé à mieux comprendre les nouveaux mécanismes des maladies, identifier de nouvelles cibles de traitement et mener d'importantes études épidémiologiques pour améliorer la santé publique mondiale. Des tests C?N ont été utilisés dans plus de 150 études sur la maladie d'Alzheimer et d'autres études de recherche aux États-Unis et dans le monde. Ces études concernaient des essais déterminants de traitement et de prévention impliquant des thérapies de modification de la maladie qui changent la trajectoire de la maladie d'Alzheimer. C?N collabore en permanence avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques multinationales, des établissements universitaires de premier plan, le National Institute on Aging, l'Alzheimer's Association et d'autres organisations à but non lucratif. Plus de 15 000 mesures de biomarqueurs liées à Precivitytm ont été communiquées dans des publications à comité de lecture et de nombreux autres articles sont actuellement à l'examen.

La Société remercie le National Institute on Aging, la GHR Foundation, l'Alzheimer's Drug Discovery Foundation, la BrightFocus Foundation et l'Alzheimer's Association pour leur généreux soutien. Pour plus d'informations, visiter le site Web www.C2N.com .

7 mars 2024 à 04:20

