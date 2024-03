Colt DCS prévoit un nouveau centre de données à Chennai pour étendre sa présence en Asie-Pacifique





Un deuxième site indien en projet pour devenir le carrefour numérique de l'Orient et de l'Occident

LONDRES, Royaume-Uni, 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- Colt Data Center Services (Colt DCS), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de centres de données pour hyperscale et grandes entreprises, a annoncé l'expansion de sa présence dans le sud de l'Inde avec l'acquisition d'un nouveau terrain de 10 hectares à Chennai. COLT prévoit de fournir un centre de données pour hyperscale dans le Hub numérique en pleine croissance d'Ambattur, à Chennai, d'ici 2027.

Chennai est la cinquième plus grande ville d'Inde au niveau de sa population et de son PIB , avec un marché numérique vaste et en pleine essor et ayant pour objectif de devenir une économie pesant 1 000 milliards de dollars d'ici 2030. Avec les vitesses de réseau les plus élevées du pays et servant de station d'atterrissage majeure pour les réseaux de fibre optique, Chennai relie directement l'Inde au reste du monde. L'expansion de Colt DCS dans la région soutiendra la numérisation rapide des industries de la région en fournissant la capacité de puissance informatique, ainsi que la sécurité et l'accessibilité nécessaires aux entreprises cherchant à intensifier leurs opérations.



Le nouveau site s'appuie sur la croissance de Colt DCS et marquera son 18e centre de données au monde, offrant la capacité d'infrastructure nécessaire à la numérisation rapide de l'industrie, ainsi qu'à l'adoption massive du cloud et des technologies émergentes telles que l'IA. Le plan s'appuie également sur la présence de Colt DCS en Inde après l'achèvement de la première phase et l'arrivé du premier client dans son centre de données de Mumbai. Le nouveau site devrait fournir un minimum de 70 MW de capacité informatique.



Avec la croissance rapide du marché numérique indien, le fait de disposer d'un partenaire expérimenté ayant fait ses preuves au niveau local dans la construction de centres de données à grande échelle permet aux organisations multinationales d'accéder à cette région nouvelle et compétitive. À l'instar d'autres nouveaux développements de centres de données Colt DCS, le site à grande échelle offrira aux clients une énorme capacité de croissance.



Le site devrait être achevé en 2027. Colt DCS travaille avec des entrepreneurs et des chaînes d'approvisionnement locales pour réduire l'impact environnemental des émissions de portée 3 et stimuler l'économie de la région environnante.



Selon Richard Wellbrock, directeur commercial de Colt DCS,: « Les efforts de numérisation de l'Inde s'accélèrent, favorisant un développement économique continu. Nous considérons le marché indien des centres de données comme une opportunité de croissance importante et restons déterminés à soutenir son développement. L'établissement de notre nouveau site à Chennai double notre engagement sur ce marché, nous permettant de mieux faciliter l'expansion de nos clients dans cette région en plein essor ».



Selon Pratap Mane, responsable pays pour l'Inde chez Colt DCS: « Chennai a toujours été un emplacement stratégiquement important pour nous et pour nos projets d'expansion en Inde, en raison de la présence de plusieurs stations d'atterrissement de câbles et de grandes entreprises. Nous nous attendons à ce que la demande de centres de données continue de croître de façon exponentielle avec la numérisation accrue, l'adoption de l'IA ainsi que des services cloud en Inde. Le gouvernement de l'État du Tamil Nadu, pour sa part, a été très proactif et souhaite faire de Chennai la première destination des centres de données en Inde. Colt DCS réalisera ce projet selon des normes mondiales, une conception durable et une qualité de construction élevée pour nos clients hyperscale et grandes entreprises.



À propos de Colt DCS

Colt DCS offre un véritable service et une excellence opérationnelle dans la conception, la construction, la livraison et la gestion opérationnelle durables de centres de données hyperscale en Europe et dans la région APAC. Nous fournissons des solutions aux clients hyperscale et grandes entreprises au travers de 17 centres de données modernes et neutres vis-à-vis des opérateurs répartis dans 7 villes.



Nos solutions hyperscale et de colocation permettent à nos clients de planifier efficacement la croissance de leur entreprise, sachant que leur stratégie de centre de données est prête à répondre aux exigences de demain.



Nous avons plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie, concrétisant notre vision d'être sur ce marché l'opérateur de centre de données le plus fiable et le plus centré sur le client. Nous plaçons la conscience environnementale au coeur de tout ce que nous faisons parce que nous savons que c'est la bonne chose à faire pour notre planète. C'est pourquoi nous nous engageons à réduire notre impact environnemental à l'échelle mondiale et à faire du développement durable un moteur stratégique clé.



Dans le cadre de notre démarche de développement durable, Colt DCS a fixé des objectifs scientifiques complets à court et à long terme pour réduire nos émissions conformément à la dernière norme Net Zero du SBTi.

