Gcore renforce son portefeuille de sécurité avec l'acquisition d'une solution WAAP leader sur le marché





Gcore, fournisseur mondial de solutions de sécurité, d'IA, de cloud et de réseau, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la solution de protection des applications Web et des API (WAAP) de StackPath. Produit de sécurité très réputé pour la protection des applications, cette nouvelle acquisition fournira aux clients de Gcore une solution de sécurité améliorée de classe entreprise, intégrant un pare-feu d'application Web (WAF), la sécurité des API, une protection contre les robots et l'atténuation des DDoS de couche 7 à la périphérie.

Cette acquisition marque une avancée décisive dans la mission de Gcore qui consiste à fournir à ses clients du monde entier des services complets de sécurité en périphérie. Le WAAP sera intégré à la gamme de produits de sécurité de Gcore d'ici le troisième trimestre 2024.

Le WAAP de StackPath a été reconnu comme un leader du WAF de cloud par l'évaluateur indépendant de solutions de sécurité SecureIQLab dans un rapport comparant la sécurité et l'efficacité opérationnelle de plusieurs solutions WAF de cloud.

Andre Reitenbach, directeur général de Gcore, déclare : « L'acquisition de StackPath WAAP marque une étape importante dans notre feuille de route stratégique, soulignant notre engagement en faveur de l'innovation continue de nos solutions et de notre infrastructure de pointe. Grâce à son excellente réputation de qualité, StackPath WAAP est une solution de premier plan sur le marché. Son intégration va venir renforcer la sécurité des applications et des API de nos clients et leur fournira des défenses améliorées contre les attaques DDoS de la couche d'application à la périphérie. »

Le vaste réseau périphérique de Gcore s'étend sur plus de 160 points de présence, offrant des expériences numériques rapides, fiables et sécurisées dans le monde entier. En s'appuyant sur son réseau périphérique, Gcore rapproche la protection de l'utilisateur final. Cette approche réduit la latence, s'adapte de manière transparente aux attaques DDoS à grande échelle, protège contre les vulnérabilités courantes, protège les points d'extrémité API critiques et exploite les informations sur les menaces en temps réel. L'un des principaux avantages de StackPath WAAP est sa capacité à tirer parti de l'apprentissage automatique pour détecter et atténuer les comportements malveillants. En incorporant le produit dans son portefeuille, Gcore va améliorer ses capacités avec un WAF basé sur l'IA, permettant une identification avancée des modèles HTTP pour fournir une protection renforcée et améliorer l'atténuation des attaques de type zero-day.

Gcore conservera la configuration rapide et les fonctionnalités prêtes à l'emploi qui ont rendu StackPath WAAP facilement configurable et y ajoutera certaines capacités, comme la personnalisation, l'identification avancée des menaces et l'analyse en temps réel. Cette intégration est prévue pour le troisième trimestre 2024, avec une version d'accès anticipé disponible pour l'évaluation des clients dans l'intervalle. Des plans de tarification flexibles répondront aux besoins des clients en fonction de l'utilisation.

« Nous sommes passionnés par la sécurité dans le cloud et fiers du WAAP que nous avons construit chez StackPath », déclare Kip Turco, directeur général de StackPath. « Lorsque nous avons décidé de nous concentrer encore plus spécifiquement sur notre plateforme d'edge computing hautement distribuée et sensible à la latence, nous savions que Gcore serait l'endroit idéal pour l'innovation continue de ce WAAP de nouvelle génération. Nous avons hâte de renforcer notre association avec Gcore dans l'évolution continue du cloud, de la périphérie et des solutions de sécurité dont l'industrie a besoin. »

À propos de Gcore

Gcore est un fournisseur mondial de solutions d'intelligence artificielle, de cloud, de réseau et de sécurité. Basé au Luxembourg, Gcore gère sa propre infrastructure informatique sur six continents, avec des performances de réseau de premier plan en Europe, en Afrique et dans la région LATAM.

7 mars 2024 à 03:05

