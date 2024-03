ZTT mène l'innovation au MWC Barcelona : façonner l'avenir de la connectivité





BARCELONE, Espagne, 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le MWC Barcelona, le plus grand événement de connectivité au monde, a récemment eu lieu, réunissant des acteurs clés et les dernières innovations de l'industrie mondiale des communications mobiles. Lors de l'événement, Jiangsu Zhongtian Technology (« ZTT ») a présenté son leadership et son innovation dans le domaine dynamique des technologies de l'information et de la communication (TIC) mondiales.

Résolument engagé à réaliser le rêve de la connectivité intelligente, ZTT a présenté ses avancées révolutionnaires en matière d'infrastructures et de services TIC. À l'ère de la puissance de calcul, ZTT construit un nouveau paradigme de fondation de réseau tout optique. Grâce à des offres telles que des fibres optiques qui réduisent la perte de signal, des câbles optiques à nombre élevé de coeurs et des modules optiques de pointe, ZTT révolutionne la connectivité en fournissant une bande passante ultra-large et en ouvrant la voie à des interconnexions à haut débit de 400G.

Dans le domaine de la communication sans fil, en particulier la technologie 5G, ZTT a présenté un éventail de solutions conçues pour offrir aux clients des capacités de communication sans fil avancées. Des câbles rayonnants spécialisés aux antennes vertes 5G et aux solutions de câbles optoélectroniques hybrides, ZTT mène la charge vers des connexions plus rapides, plus pratiques et respectueuses de l'environnement à l'ère numérique.

Les technologies présentées, notamment les stations de base à énergie verte à lumière superposée et les systèmes d'alimentation de secours à batterie au lithium, soulignent l'engagement de ZTT en faveur non seulement de l'innovation technologique, mais aussi de la durabilité. En proposant des alternatives plus écologiques et des solutions à faible émission de carbone, ZTT est le fer de lance d'une approche plus écologique de l'infrastructure de communication sans fil.

En tant que leader mondial de l'infrastructure et des services TIC, ZTT continue de repousser les limites du possible, ouvrant une nouvelle ère de connectivité caractérisée par la vitesse, l'efficacité et la durabilité. Avec son engagement indéfectible en faveur de l'innovation centrée sur le client, ZTT est prêt à façonner l'avenir de la connectivité intelligente, en établissant de nouvelles normes et en ouvrant la voie à un monde plus connecté.

À propos de ZTT : Le groupe ZTT (nom complet : Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.) possède un portefeuille industriel diversifié qui comprend des équipements marins, des énergies renouvelables, des nouveaux matériaux, des réseaux intelligents, des communications et d'autres produits industriels diversifiés. Comptant 80 filiales dans le monde et plus de 16 000 employés, ZTT est l'une des plus grandes entreprises de fabrication de pointe en Chine et figure parmi les 500 meilleures entreprises chinoises.

ZTT est présent dans le monde entier avec 44 bureaux et 14 centres de marketing installés à l'étranger et 5 usines à l'étranger en Inde, au Brésil, en Indonésie, au Maroc et en Turquie. Les produits de la société sont exportés dans plus de 160 pays et régions, et en 2023, ZTT a atteint 13,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires.

