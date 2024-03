La cupidité des entreprises met en marge l'équité en matière de santé à l'OMC, déclare l'AHF





AIDS Healthcare Foundation (AHF) exprime sa profonde déception après que les États membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ne soient pas parvenus à une décision sur l'élargissement des flexibilités relatives aux brevets et liées au COVID-19 pour inclure les diagnostics, les médicaments et les traitements, après 18 mois de négociations.

« Cette décision est un recul pour l'équité de la santé mondiale, et ceci aura malheureusement des répercussions sur les futures pandémies, bien au-delà de la COVID-19 », a déclaré Michael Weinstein, président de l'AHF. « Le choix de protéger les intérêts des entreprises et les brevets sur des innovations médicales cruciales pendant les urgences sanitaires mondiales va à l'encontre de notre responsabilité commune et de la nécessité de prouver notre solidarité en matière de santé publique mondiale. Cela aggrave les disparités existantes en matière de santé, entravant l'accès à des interventions qui sauvent des vies, en particulier dans les pays à faible revenu ».

Malgré la décision décevante de l'OMC, l'AHF appelle la communauté internationale, les décideurs politiques et les parties prenantes à continuer de défendre un système de santé mondial plus juste et plus équitable. Le monde a besoin d'efforts de collaboration pour relever les défis sanitaires et garantir la santé et la sécurité de tous, quels que soient leur situation géographique ou leur statut économique.

