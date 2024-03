YouHodler accélère l'évolution de la fintech Web3 avec l'intégration prochaine des adresses monétaires universelles (UMA) en partenariat avec Lightspark





GENÈVE, 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- YouHodler, une plateforme fintech Web3 basée en Suisse, a annoncé aujourd'hui un partenariat passionnant avec Lightspark pour intégrer la technologie de pointe des adresses monétaires universelles (Universal Money Addresses?UMA) dans sa suite de solutions financières Web3 pour les consommateurs et les entreprises. Cette intégration historique, officiellement dévoilée aujourd'hui lors du Web3 Banking Symposium 2024 (le symposium sur la banque Web3), permettra de rationaliser les paiements en ligne quasi instantanés vers et depuis la plateforme YouHodler. YouHodler est l'une des principales institutions financières européennes à avoir adopté l'UMA.

L'UMA représente un bond en avant significatif dans le domaine des paiements sur Internet, offrant une norme open source qui fusionne des adresses Lightning lisibles par l'homme avec des rails de paiement mondiaux en temps réel. Cette intégration facilite l'envoi d'argent vers ou depuis la plateforme YouHodler, qu'il s'agisse de monnaie fiduciaire ou de cryptomonnaie, aussi facilement que l'envoi d'un e-mail. Elle s'appuie également sur le Lightning Network de Bitcoin pour le règlement mondial, assurant des paiements quasi instantanés, sécurisés et universellement accessibles dans la devise choisie par l'utilisateur.

L'inscription pour l'accès anticipé à l'UMA est maintenant ouverte sur la plateforme YouHodler, où les clients peuvent demander leurs adresses UMA uniques avant l'intégration complète. YouHodler, en collaboration avec Lightspark, s'engage à finaliser toutes les configurations techniques et à lancer l'ensemble des fonctionnalités UMA d'ici le 1er mai 2024, pour tous les clients enregistrés de YouHodler.

« Les UMA changent la façon dont l'argent peut être envoyé dans le monde entier ? rendant l'envoi de fonds aussi simple que l'envoi d'un e-mail ou d'un SMS. Chez YouHodler, nous nous engageons à fournir des solutions innovantes pour apporter tous les avantages de la crypto et de la blockchain sur le marché financier traditionnel, a déclaré Ilya Volkov, directeur général et co-fondateur de YouHodler. L'intégration nous permet de mettre à niveau notre suite de solutions fintech Web3, répondant ainsi à la demande croissante de nos utilisateurs pour des solutions de paiement intuitives, rapides et sécurisées. Notre partenariat avec Lightspark, leader dans le domaine des technologies de paiement en ligne, garantit que notre plateforme demeure à l'avant-garde de l'innovation fintech Web3. »

David Marcus, co-fondateur et directeur général de Lightspark, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à YouHodler pour proposer des UMA à davantage d'Européens. YouHodler est une force novatrice dans le monde de la fintech Web3, et cette collaboration met en lumière notre mission commune de rendre les transactions quotidiennes plus rapides, plus faciles et plus sûres pour l'écosystème financier interconnecté d'aujourd'hui. »

Disponible dans plus de 60 pays à travers le monde, la suite complète de services fintech Web3 de YouHodler est conçue pour permettre une connexion transparente entre les services financiers en monnaie fiduciaire et en cryptomonnaie. La société propose également des solutions d'entreprise, permettant aux sociétés d'élargir leurs offres avec le soutien de la technologie avancée de YouHodler. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site https://www.youhodler.com/ .

Le Web3 Banking Symposium, organisé par la Crypto Valley Association en collaboration avec YouHodler, vise à faire naître un dialogue innovant entre les banques favorables aux cryptomonnaies et les fournisseurs de services blockchain conformes. Au travers de tables rondes, de présentations et de séminaires, des experts de l'industrie et des chefs d'entreprise abordent certains des défis les plus urgents dans des domaines tels que la législation et la réglementation, la lutte contre le blanchiment d'argent et la conformité, la comptabilité, l'infrastructure et le développement de produits. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site https://cryptovalley.swiss/web3-banking-symposium/ .

À propos de YouHodler

YouHodler est une plateforme Web3 basée en Suisse qui fournit des solutions Fintech innovantes qui relient les services financiers en monnaie fiduciaire et en cryptomonnaie avec simplicité, efficacité et transparence. Sa gamme complète d'offres comprend des prêts adossés à des cryptomonnaies, des comptes d'épargne en cryptomonnaies, des accélérateurs de cryptomonnaies innovants et des échanges de devises universels. Conviviale et intuitive pour les consommateurs ordinaires, la plateforme de services complets est également suffisamment évolutive pour permettre d'effectuer des transactions stratégiques avancées sur le marché des cryptomonnaies.

