Mark W. Womack, visionnaire novateur, renforce le conseil d'administration de Bridgewest Perth Pharma Pty Ltd et amplifie ainsi la vision de croissance de NovaCina

Mark W. Womack nommé au conseil d'administration de Bridgewest Perth Pharma Pty Ltd

MIAMI et PERTH, Australie, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Bridgewest Perth Pharma , une société mondiale d'approvisionnement et de fabrication de produits pharmaceutiques, avec ses filiales NovaCina et LumaCina, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mark W. Womack au poste de directeur du conseil d'administration.

« Nous sommes ravis que Mark rejoigne le conseil d'administration en tant que directeur de la société, a déclaré le Dr Masood Tayebi, co-fondateur et directeur général de Bridgewest Group. Mark a démontré ses compétences en tant qu'entrepreneur et visionnaire au sein de nombreuses organisations très prospères, et nous sommes ravis de bénéficier de ses conseils et de sa sagesse au sein du conseil d'administration de Bridgewest Perth Pharma, et plus précisément pour la fabrication commerciale de produits injectables stériles par NovaCina. »

Mark W. Womack est actuellement directeur général de BioCina, un CDMO financé par Bridgewest qui fournit des solutions biologiques de bout en bout pour les modalités microbiennes, d'ADNp et d'ARNm à l'échelle mondiale. Avant BioCina, en tant que directeur général de KBI Biopharma et de Selexis SA, il a été le fer de lance d'une augmentation de plus de 30 % du chiffre d'affaires annuels en seulement 6 mois et mis en oeuvre une nouvelle stratégie commerciale pour augmenter considérablement la taille et la rentabilité des programmes client. En tant que directeur général et administrateur de Stelis Biopharma, Mark W. Womack a contribué à la construction et à la qualification d'un centre de production de vaccins de pointe en un temps record.

En tant que directeur du développement commercial pour AGC Biologics, l'un des principaux CDMO biopharmaceutiques mondiaux, Mark W. Womack a permis à l'organisation d'augmenter ses ventes de près de 300 % en seulement deux ans. Pendant deux ans, il a piloté l'acquisition de plusieurs des plus grandes sociétés pharmaceutiques dans le portefeuille de clients d'AGC Biologics.

Avant de rejoindre AGC Biologics, Mark W. Womack a travaillé pendant plus de 20 ans en tant que leader dans le secteur du conseil en gestion et conseiller client de haut niveau, aidant de nombreuses entreprises de renommée mondiale à atteindre des niveaux records de chiffres d'affaire et de bénéfices. Il a été directeur chez Capgemini, vice-président exécutif chez Celerant Consulting et directeur de l'exploitation de deux autres cabinets de conseil internationaux. Chez Capgemini, il a dirigé une intégration post-fusion de 20 milliards de dollars au sein de General Motors.

« Il s'agit d'une formidable occasion d'aider à orienter et à façonner l'avenir des organisations NovaCina et LumaCina. Je suis inspiré par la vision que nous partageons et enthousiasmé par le chemin que nous allons parcourir pour la réaliser », a déclaré Mark W. Womack.

En avril 2023, Bridgewest Group a annoncé l' acquisition de l'usine Pfize Perth, spécialisée dans la fabrication de produits injectables stériles, et la création de Bridgewest Perth Pharma qui comprend la division CDMO de NovaCina et la division d'approvisionnement pharmaceutique de LumaCina . NovaCina a une histoire prééminente. Le site a produit plus de 600 produits injectables distribués dans près d'une centaine de pays dans le monde, et possède d'excellents antécédents en ce qui concerne les principales approbations réglementaires, y compris celles de la FDA américaine, de la TGA et des agences de réglementation européennes. Depuis l'acquisition, la société a investi de manière significative dans NovaCina et LumaCina. Elle a étendu les capacités de fabrication de NovaCina aux seringues préremplies (PFS) et a élargi le catalogue de produits de LumaCina, accroissant ainsi sa portée commerciale sur plusieurs nouveaux marchés mondiaux.

À propos de Bridgewest Perth Pharma

Bridgewest Perth Pharma est une société pharmaceutique mondiale, détenue à 100 % par la société d'investissement privée Bridgewest Group. Elle opère par l'intermédiaire de ses deux divisions, NovaCina, son CDMO, et LumaCina, sa division de commercialisation et d'approvisionnement pharmaceutique. Bridgewest Perth Pharma rassemble des sciences de la vie innovantes et des collaborateurs talentueux pour répondre à la demande croissante de fabrication de médicaments et de produits thérapeutiques de haute qualité. Pour obtenir plus d'informations, consultez : https://bridgewestperthpharma.com.au/

Contact pour les médias : Jenny Bourbiel, [email protected]

6 mars 2024

