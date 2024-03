Plus d'un million d'aînés sont déjà inscrits au Régime canadien de soins dentaires





Le ministre O'Regan a annoncé cette étape importante et une nouvelle cohorte de personnes âgées qui sont invitées à présenter leur candidature.

SAULT STE. MARIE, ON, le 6 mars 2024 /CNW/ - Les Canadiens méritent la chance de vieillir dans la dignité. Cela se résume à la dignité du choix, à l'accessibilité financière et à la bonne santé. Car la santé n'est pas seulement une question d'années de vie, c'est une question de qualité de vie.

Aujourd'hui, le ministre fédéral des Aînés, Seamus O'Regan Jr., accompagné de son secrétaire parlementaire, Terry Sheehan, a visité la maison de soins Kotitalo Assisted Living and Supportive Housing en Sault Ste. Marie, Ontario pour rencontrer des aînés et discuter des mesures prises par le gouvernement du Canada pour aider les personnes âgées à vieillir dans la dignité, y compris le nouveau Régime de soins dentaires du Canada.

Un jalon très important a récemment été atteint dans le cadre du Régime canadien de soins dentaires. En effet, un million d'aînés ont été jugés admissibles à la couverture pour les soins dentaires, dont plus de 400 000 personnes âgées en Ontario. Lors de ses discussions avec les personnes âgées à Kotitalo Assisted Living and Supportive Housing, le ministre O'Regan a annoncé que le gouvernement du Canada invite maintenant les aînés de 70 ans et plus à présenter une demande d'inscription au Régime.

Les personnes admissibles au Régime pourront consulter un dentiste ou un autre fournisseur de soins dentaires dès mai 2024, en fonction de leur date de couverture. La date de couverture individuelle, c'est-à-dire la date à laquelle chacun pourra commencer à avoir accès aux services, dépendra de la date à laquelle la demande a été reçue et de la date à laquelle l'inscription a été complétée. Les frais payés pour des soins dentaires avant l'entrée en vigueur de la couverture ne seront pas remboursés.

Avant de recevoir tout service de soins dentaire, les clients du CDCP devraient confirmer que leur prestataire participe au plan et que les services qu'ils vont recevoir seront couverts par le CDCP. Le CDCP pourrait ne pas couvrir l'intégralité des coûts de la visite chez le dentiste, et ces frais devront être réglés directement au prestataire après un rendez-vous.

Personne ne devrait avoir à choisir entre prendre soin de sa santé dentaire et payer les factures. Le Régime canadien de soins dentaires rendra les soins dentaires abordables pour tous les Canadiens, y compris les 9 millions de Canadiens qui, selon les estimations, n'ont pas accès à une assurance dentaire en ce moment.

Pour en savoir plus, visitez le site Canada.ca/dentaire.

Citations

« Plus d'un million d'aînés ont été admis au bénéfice du Régime canadien de soins dentaires. C'est important. Les soins de santé ne consistent pas seulement à ajouter des années à votre vie, mais aussi à ajouter de la vie à vos années. Il n'y a aucune dignité à vivre avec des douleurs dentaires ou des vieux dentiers. »

- Le ministre des Aînés, Seamus O'Regan Jr.

« Plus d'un million de personnes âgées non assurées sont autorisées à adhérer au Régime canadien de soins dentaires. C'est l'élargissement le plus important du système de santé canadien de mon vivant, et cela va faire une grande différence dans la vie des personnes âgées. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre des Aînés, Terry Sheehan

Les faits en bref

À date, plus de 1,2 million de Canadiens ont attesté de leur adhésion au Plan canadien de soins dentaires.

Dans le budget de 2023, le gouvernement a annoncé un investissement de 13 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2023- 2024, et de 4,4 milliards de dollars par la suite pour la mise en oeuvre du Régime canadien de soins dentaires, ce qui en fait le plus grand programme gouvernemental depuis des générations.

de 4,4 milliards de dollars par la suite pour la mise en oeuvre du Régime canadien de soins dentaires, ce qui en fait le plus grand programme gouvernemental depuis des générations. Le Régime canadien de soins dentaires sera géré par Santé Canada , en collaboration avec Emploi et Développement social Canada par l'entremise de Service Canada, et par la Sun Life.

, en collaboration avec Emploi et Développement social par l'entremise de Service Canada, et par la Sun Life. Pour être admissible au Régime canadien de soins dentaires, vous devez avoir un revenu familial net rajusté de moins de 90 000 dollars , ne pas avoir accès à une assurance dentaire privée ou financée par un employeur ou un régime de retraite et avoir produit votre déclaration de revenus l'année précédente.

, ne pas avoir accès à une assurance dentaire privée ou financée par un employeur ou un régime de retraite et avoir produit votre déclaration de revenus l'année précédente. Afin d'améliorer les résultats en matière de soin dentaires, le Régime contribuera à couvrir le coût de divers services, sur recommandation d'un fournisseur de soins dentaires. Ces services comprennent notamment les soins préventifs, tels le détartrage (nettoyage) et le polissage, ainsi que d'autres services comme les examens, les radiographies, les obturations (plombages), les prothèses amovibles et les traitements de canal.

La Prestation dentaire canadienne continuera à soutenir les familles ayant des enfants de moins de 12 ans jusqu'au 30 juin 2024. Les parents et les aidants pourront présenter une demande au Régime pour les enfants de moins de 18 ans à compter de juin 2024.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

6 mars 2024 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :