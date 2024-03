CleanNA lance un produit marqué CE-IVD pour l'extraction rapide et fiable d'ADN et ARN viral





CleanNA, un fabricant néerlandais de kits et systèmes d'extraction d'acide nucléique basés sur des billes magnétiques, vient de lancer son second produit marqué CE-IVD. La solution Clean Quick Viral DNA/RNA (CE-IVD) de la société extrait l'ADN et l'ARN viral des échantillons d'écouvillons nasopharyngés ou oropharyngés maintenus dans un milieu de transport à inactivation virale. Clean Quick Viral DNA/RNA est basé sur des billes magnétiques, ce qui rend le protocole facile à automatiser sur le CleanXtract 96 de CleanNA ou sur des dispositifs de manipulation des liquides génériques. L'ADN et l'ARN extrait est directement utilisable pour des applications basées sur la PCR quantitative.

Si nous avons appris une chose durant la pandémie de COVID 19, c'est qu'il est nécessaire de disposer de méthodes rapides et éprouvées pour l'identification des pathogènes. Une détection précoce de pathogènes émergents permet le déploiement de mesures préventives adaptées. De plus, dans le cas d'un patient infecté, l'identification rapide du pathogène joue un rôle crucial dans l'administration du traitement approprié. Clean Quick Viral DNA/RNA est le point de départ idéal pour les procédures d'identification virale.

CleanNA a mis au point le Clean Quick Viral DNA/RNA pour une utilisation dans des procédures diagnostiques. C'est pour cette raison que le produit est marqué CE-IVD. Le règlement européen relatif aux dispositifs in vitro, qui s'applique à l'intégralité des dispositifs DIV sur le marché de l'UE, vise à garantir que les produits sont sûrs, efficaces et fiables.

« Clean Quick Viral DNA/RNA est le second produit marqué CE-IVD que nous lançons en peu de temps. L'aspect unique de ce réactif réside dans le fait qu'il fonctionne avec notre CleanXtract 96, rendant ainsi possible l'automatisation du processus pour l'extraction d'ADN et ARN viral dans les diagnostics. »

Le lancement du Clean Quick Viral DNA/RNA (CE-IVD) intervient peu de temps après celui du Clean Cell Free DNA Kit (CE-IVD) en novembre dernier, témoignant ainsi de l'engagement de CleanNA envers le marché des diagnostics moléculaires. La société prévoit de lancer de nouveaux kits CE-IVD dans l'année à venir.

CleanNA est un fabricant néerlandais de kits et systèmes d'extraction d'acide nucléique qui sont basés sur un principe facile à lier-laver-éluer grâce aux billes magnétiques. Son système de gestion de la qualité est certifié EN-ISO 13485 par Bureau Veritas. Le portefeuille de produits de la société comprend des kits d'extraction et de nettoyage d'acide nucléique à des fins de recherche et de procédures diagnostiques. Grâce à l'utilisation de billes magnétiques, les produits conviennent parfaitement pour une utilisation dans des procédures d'extraction automatisée.

