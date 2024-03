Walmart Canada annonce des changements au sein de l'équipe de la haute direction afin de poursuivre son élan en tant que détaillant omnicanal de premier plan





MISSISSAUGA, ON, le 6 mars 2024 /CNW/ - Walmart Canada, à l'aube de son nouvel exercice financier, annonce des fonctions élargies et de nouveaux postes pour cinq membres de la haute direction afin de poursuivre sa croissance en tant que détaillant omnicanal moderne.

Walmart Canada, une entreprise en pleine croissance, réorganise ses activités en vue de mieux servir les clients de ses multiples canaux en offrant une expérience client unifiée de bout en bout en succursale et en ligne. Ces changements aideront l'équipe à garder le cap en ce début de nouvel exercice financier tout en exploitant la force de l'équipe de haute direction canadienne en place.

John Bayliss a été nommé chef de l'exploitation .

a été nommé . Laurent Duray a été nommé chef de la croissance .

a été nommé . Matt Kelly a été nommé vice-président de la chaîne d'approvisionnement.

a été nommé Joe Schrauder a été nommé vice-président de l'exploitation des succursales .

a été nommé . Michon Williams se joint à l'équipe de la haute direction canadienne à titre de chef de la technologie.

« En tant qu'organisation menée par son personnel et propulsée par la technologie, nous savons que nos associés sont le moteur de notre croissance et de notre succès, affirme Gonzalo Gebara, président et chef de la direction, Walmart Canada. « Nous façonnons l'avenir du commerce de détail chez Walmart Canada en bâtissant une entreprise omnicanal moderne qui offrira la meilleure expérience possible à ses clients, peu importe leur façon de magasiner chez nous. Nous avons les bonnes ressources en place pour passer au prochain niveau et nous sommes fiers de miser sur les talents à l'interne pour élargir des fonctions et pourvoir des postes importants. »

John Bayliss a été promu au poste de chef de l'exploitation. Il sera responsable de nouveaux volets comme l'exploitation des succursales, la chaîne d'approvisionnement, les formats et le développement immobilier. Les connaissances approfondies de John en matière d'exploitation de la chaîne d'approvisionnement et de définition de stratégies relatives aux formats lui permettront de mener à bien ce nouveau mandat. Auparavant, John occupait le poste de chef des services administratifs au sein de Walmart Canada.

Laurent Duray a été promu au poste de chef de la croissance. Dans le cadre de ses responsabilités élargies, il concentrera ses efforts sur les autres sources de revenus comme les médias de vente au détail, les services financiers, les technologies numériques, le commerce électronique et la compréhension de la clientèle. Les responsabilités de Laurent s'étendent également à l'équipe Intelligence et services clients, y compris les équipes du marketing et de direction du secteur du commerce électronique. Laurent occupait auparavant le poste de chef du commerce électronique au sein de Walmart Canada.

Matt Kelly a été promu au poste de vice-président de la chaîne d'approvisionnement. Il occupait auparavant le poste de vice-président de la transformation de la chaîne d'approvisionnement. Dans le cadre de ses fonctions, il était responsable du programme de redéfinition de l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement de Walmart Canada, dont l'objet est de concevoir, construire et mettre en service de nouveaux sites à la fine pointe de la technologie en vue de favoriser notre croissance à long terme dans l'ensemble des canaux.

Joe Schrauder a été nommé vice-président de l'exploitation des succursales. Il occupait auparavant le poste de vice-président de l'exploitation et chef de personnel auprès du président et chef de la direction. Dans le cadre de ses fonctions, il dirigeait le bureau de la gestion de projet et était responsable de la gestion centralisée et du modèle d'exploitation de la succursale du futur. Avant de se joindre à Walmart Canada en 2023, il occupait le poste de vice-président de l'exploitation internationale et de l'immobilier pour Walmart International. Il a passé sa carrière chez Walmart. Il a fait ses débuts en succursale et a consacré jusqu'à maintenant plus de 20 ans de sa carrière dans le secteur de l'exploitation à Walmart É.-U. et à Walmart International.

Michon Williams se joint à l'équipe de la haute direction canadienne à titre de chef de la technologie. Puisque Walmart est une entreprise menée par son personnel et propulsée par la technologie, la vaste expérience de Michon en développement technologique et en gestion de produits et services permettra assurément à l'entreprise de faire progresser sa stratégie commerciale grâce à la technologie.

Pour en savoir plus sur l'équipe de la haute direction de Walmart Canada, visitez https://www.walmartcanada.ca/about-us/leadership?lang=fr_ca.

6 mars 2024 à 12:32

