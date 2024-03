EH Group obtient l'approbation de principe de DNV pour son système de pile à combustible maritime de 250 kW





EH Group a le plaisir d'annoncer que son système de pile à combustible TRACE-M250, conçu pour des applications maritimes de grande puissance, a été évalué par DNV, un organisme de classification et de certification de premier plan. Cet examen indépendant confirme que la conception de notre pile à combustible répond à toutes les règles, réglementations, codes et normes maritimes applicables.

Basé sur la technologie de pile unique d'EH Group, le module EH TRACE-M250 est conçu pour établir de nouvelles normes en matière d'efficacité et de sécurité des systèmes de piles à combustible maritimes, dans un module plus compact et plus léger. Le processus est déjà en cours pour une « Approbation type », procédure par laquelle notre produit sera entièrement certifié.

« L'obtention de l'approbation de principe est une étape clé pour EH Group. Elle démontre notre engagement envers les différentes normes et standards et constitue une étape importante dans le déploiement de notre technologie de pointe pour la décarbonisation du secteur maritime », déclare Mardit Matian, fondateur.

« Il s'agit d'une étape importante dans la commercialisation à plus grande échelle de notre système de pile à combustible de 250 kW, qui comporte plusieurs innovations uniques approuvées par DNV. Cela nous permettra également de nous développer pour répondre aux exigences de puissance élevées du secteur maritime et de fournir des solutions clés en main », déclare Danny Knippen, ingénieur de certification et chef de projet.

Établi en Suisse, depuis 2017, EH Group se concentre sur le développement et la production de sa technologie innovante de piles à combustible. Cette technologie propose une densité de puissance à la pointe du marché, une plus grande efficacité du système et un processus d'assemblage unique minimisant considérablement les coûts. Elle vise la décarbonation de la mobilité lourde dans les secteurs maritimes, aériens, des véhicules hors route et du transport routier, ainsi que dans celui du stockage stationnaire de l'énergie à grande échelle.

