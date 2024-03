/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À PEMBERTON/





PEMBERTON, BC, le 5 mars 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et à Mike Richman, maire de Pemberton.

Date : Le 6 mars 2024 Heure : 10 h (HP) Lieu : Grange communautaire du centre-ville de Pemberton 744, rue Frontier Pemberton, C.-B. V0N 2L0

SOURCE Gouvernement du Canada

6 mars 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :