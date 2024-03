Xsolla dévoile Web Shop 2.0, une solution de pointe pour les achats en ligne, dont le but est de permettre aux développeurs de jeux vidéo de réaliser des ventes directes au consommateur rentables





Xsolla, une entreprise de commerce de jeux vidéo, a lancé Xsolla Web Shop 2.0. Depuis que Xsolla a commencé à se concentrer sur la monétisation du Web en 2021, Xsolla a lancé plus de 210 Web Shops (boutiques en ligne) pour de grands studios de jeux mobiles dans le monde entier, et ce dans de nombreuses catégories de jeux. Forte de cette expérience, Xsolla a développé une nouvelle version innovante de sa solution phare, Web Shop, conçue pour aider les développeurs de jeux mobiles à élaborer des stratégies de monétisation basées sur un modèle « direct au consommateur », afin d'augmenter leurs revenus en incitant les joueurs à payer sur le Web.

« La solution Xsolla Web Shop 2.0 témoigne de notre engagement à évoluer parallèlement aux besoins de l'industrie des jeux mobiles. Cette innovation résulte du lancement de plus de 200 boutiques en ligne, dont 40 des 100 jeux mobiles les plus rentables au monde. Cette vaste application du monde réel et le retour d'information des clients ont joué un rôle essentiel dans l'expansion de la solution Web Shop pour les jeux mobiles. Nous continuons à nous concentrer sur les besoins réels du marché et à fournir des solutions sur mesure, ce qui nous permet de nous distinguer au sein de l'industrie », a déclaré David Stelzer, président de Xsolla. « Xsolla Web Shop représente notre innovation stratégique pour répondre aux demandes en constante évolution de l'industrie des jeux mobiles. En mettant l'accent sur la personnalisation au niveau de l'utilisateur et sur le lancement instantané de boutiques en ligne, nous améliorons la façon dont les développeurs interagissent avec les joueurs et maximisent leurs revenus. »

Avec le lancement de cette nouvelle version, Xsolla dévoile le Web Shop instantané, une boutique en ligne modélisée entièrement fonctionnelle permettant de mettre en place des achats en ligne en seulement 24 heures. Cet outil au déploiement rapide, grâce auquel il est possible de commencer à percevoir immédiatement des revenus, sensibilise les utilisateurs aux avantages des achats sur le Web. Dans un deuxième temps, une fois l'hypothèse de valeur validée, les développeurs peuvent mettre en place un système LiveOps complet avec les outils Web Shop LiveOps destinés à la gestion des ventes.

Fonctionnalités de la solution Xsolla Web Shop 2.0 :

Outils LiveOps avancés : Inclut les tests A/B, les offres spéciales, les offres de premier achat, les promotions de boutiques secrètes, les coupons, les codes promotionnels et les offres limitées dans le temps et en nombre. Ces outils permettent aux développeurs de créer des expériences de grande valeur pour les joueurs.

Inclut les tests A/B, les offres spéciales, les offres de premier achat, les promotions de boutiques secrètes, les coupons, les codes promotionnels et les offres limitées dans le temps et en nombre. Ces outils permettent aux développeurs de créer des expériences de grande valeur pour les joueurs. Personnalisation et engagement : Grâce à des offres personnalisées, des rabais, des bonus, un programme de fidélisation et un système de récompenses, les développeurs peuvent accroître de manière significative l'engagement et la fidélité des joueurs.

Grâce à des offres personnalisées, des rabais, des bonus, un programme de fidélisation et un système de récompenses, les développeurs peuvent accroître de manière significative l'engagement et la fidélité des joueurs. Conseils et soutien d'experts : Xsolla fournit des conseils d'experts pour naviguer dans les méandres de la gestion des boutiques en ligne, permettant aux partenaires de maximiser leurs revenus.

Xsolla fournit des conseils d'experts pour naviguer dans les méandres de la gestion des boutiques en ligne, permettant aux partenaires de maximiser leurs revenus. Amélioration du flux d'utilisateurs : Paiements transparents en un clic avec le portefeuille Xsolla Wallet, PWA (Progressive Web Application) et l'authentification Deeplink.

L'entrée en vigueur de la Législation sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA) le 6 mars va marquer une nouvelle étape dans l'évolution du marché vers la liberté du commerce électronique. L'état actuel de la facturation alternative au sein des applications (« in-app ») ne permet pas aux développeurs de jeux de bénéficier d'une bonne flexibilité ni de véritables réductions, faisant de Web Shop la meilleure méthode pour assurer le succès des jeux mobiles.

Pour plus d'informations sur Xsolla Web Shop 2.0 et ses fonctionnalités, rendez-vous sur : xsolla.pro/webshop-2

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo qui dispose d'un ensemble robuste et puissant d'outils et de services conçus spécifiquement pour l'industrie. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et d'éditeurs de jeux vidéo de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux à l'échelle mondiale et sur de multiples plateformes. En tant que leader innovant dans le commerce des jeux vidéo, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation à l'échelle mondiale afin d'aider ses partenaires à toucher plus de zones géographiques, à générer plus de revenus et à créer des relations avec les joueurs du monde entier. Basée et incorporée à Los Angeles, en Californie, avec des bureaux à Londres, Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo et dans d'autres villes du monde, Xsolla soutient des éditeurs de jeux majeurs tels que Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, et bien d'autres encore.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : xsolla.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

5 mars 2024 à 19:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :