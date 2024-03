Manuvie annonce l'arrivée de nouveaux membres au sein de son conseil d'administration





TORONTO, le 5 mars 2024 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui la nomination de Mike Durland et de Don Kanak à son conseil d'administration, qui prend effet le 5 mars 2024, et la mise en candidature d'Anna Manning et de John Wong au poste de directeurs lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires de la Société qui aura lieu le 9 mai 2024.

M. Durland a été cadre supérieur à La Banque de Nouvelle-Écosse, où il a occupé différents postes à responsabilité élevée au sein de la division des marchés financiers, notamment celui de chef de groupe et chef de la direction, Activités bancaires et de marché, Monde. Il est actuellement chef de la direction de Melancthon Capital Corporation, une société privée dont l'activité principale consiste à fournir des capitaux et des services-conseils aux entreprises canadiennes émergentes. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Saint Mary's et d'un doctorat en gestion de l'Université Queen's.

M. Kanak est un ancien cadre supérieur qui possède une grande expérience du domaine de l'assurance en Asie. Au cours des dernières années, il a occupé plusieurs postes de direction à Prudential Holdings Ltd. (qui fait partie de Prudential plc.). Il a ensuite été président d'Insurance Growth Markets et président de Prudence Foundation. Auparavant, il était président d'Eastspring Investments et président de Prudential Corporation Asia. Il a occupé des postes de cadre supérieur au sein d'American International Group (AIG) pendant plus de 14 ans avant de se joindre à Prudential. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université de Caroline du Nord, d'un doctorat en droit de la Harvard Law School et d'une maîtrise en lettres de l'Université Oxford avec une spécialisation en études de gestion.

Mme Manning est l'ancienne présidente et chef de la direction de Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA), une société de réassurance mondiale spécialisée dans les solutions d'assurance vie et maladie. Avant de se joindre à RGA, elle a travaillé 19 ans au bureau de Toronto du service de conseil en assurance Tillinghast de Towers Perrin, offrant des services de conseil en assurance pour les fusions et acquisitions, la mesure du rendement à valeur ajoutée, le développement de produits et l'information financière. Elle est Fellow de la Society of Actuaries et de l'Institut canadien des actuaires. Elle est titulaire d'un baccalauréat en sciences actuarielles de l'Université de Toronto.

M. Wong est un ancien associé principal et l'ancien président du Boston Consulting Group pour la Chine élargie, où il est actuellement conseiller principal. Ce consultant de confiance compte plus de 30 ans d'expérience dans le service offert aux clients internationaux au sein du marché asiatique des soins de santé. Il possède également une grande expertise dans la création d'entreprises oeuvrant dans les domaines des produits biopharmaceutiques, de la technologie médicale et de produits de santé pour les consommateurs. M. Wong est titulaire d'un MBA de l'Université Harvard, d'une maîtrise en génie chimique du Massachusetts Institute of Technology et d'un baccalauréat en génie chimique de l'Imperial College London.

« Mike, Don, Anna et John possèdent les compétences et l'expérience nécessaires pour aider le conseil d'administration à superviser efficacement Manuvie, dans le cadre de ses ambitions de croissance et de ses priorités stratégiques, a déclaré Don Lindsay, président du conseil d'administration de Manuvie. Ce sont des cadres accomplis qui apportent une vaste expérience, notamment dans les secteurs des services financiers et de l'assurance, ainsi qu'une vaste connaissance des marchés mondiaux et asiatiques. Nous sommes chanceux de les voir se joindre à notre conseil d'administration ».

M. Durland se joint au comité d'audit et au Comité de gouvernance et des candidatures du conseil d'administration, et M. Kanak se joint au comité de rémunération et de dotation en personnel-cadre et au comité de gestion des risques. Advenant leur élection lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires, Mme Manning se joindra au comité de rémunération et de dotation en personnel-cadre et au comité de gestion des risques, et M. Wong se joindra au comité d'audit et au Comité de gouvernance et des candidatures.

5 mars 2024

