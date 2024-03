Xsolla dévoile sa stratégie Cross-Play and Cross-Pay pour améliorer la monétisation multiplateforme des jeux mobiles





Xsolla, une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo, a lancé Cross-Play and Cross-Pay, une approche innovante de la monétisation des jeux mobiles. En réponse à l'évolution du paysage, la suite de solutions de Xsolla permet aux développeurs de jeux mobiles de faire passer leurs jeux de manière transparente du mobile au Web, aux ordinateurs de bureau et au nuage, le tout en offrant divers modèles de monétisation prêts à l'emploi pour permettre aux développeurs de jeux de réaliser des ventes directes au consommateur rentables.

L'industrie du jeu vidéo évolue et les joueurs s'attendent désormais à pouvoir jouer à leurs jeux préférés de manière transparente sur toutes les plateformes, sur toutes les dimensions d'écran, et en utilisant toutes sortes de manettes de contrôle. Cette attente croissante place le cross-play (jeu multi-plateforme) au premier plan des stratégies modernes de développement des jeux. Les développeurs de jeux mobiles peuvent dorénavant déployer sans effort leurs jeux sur mobile, PC, console, dans le cloud et sur le Web grâce aux solutions Xsolla Launcher et Xsolla Cloud Gaming.

Xsolla Launcher permet aux développeurs d'exploiter plus facilement les capacités de l'informatique de bureau, notamment en offrant un meilleur traitement graphique et une plus grande profondeur du jeu, et en permettant des sessions de jeu plus longues avec la transition des jeux mobiles vers les PC.

L'outil Cloud Gaming for Mobile Games constitue, quant à lui, une extension stratégique de la solution de base Xsolla Cloud Gaming. Il permet aux développeurs de jeux vidéo mobiles de se développer sur plusieurs plateformes en déployant des constructions de jeux directement sur des plateformes en nuage à partir de leur propre page d'accueil, leur permettant d'offrir des mécanismes de monétisation souples aux utilisateurs mobiles.

L'expérience Cross-Play garantit aux développeurs du monde entier une stratégie de monétisation cohérente et équitable sur toutes les plateformes. Cette approche garantit l'égalité d'accès au contenu des jeux pour les joueurs, optimisant ainsi l'expérience de jeu globale tout en assurant le respect des règles et lignes directrices de la plateforme. Xsolla Web Shop, une solution de pointe pour les achats sur le Web, constitue la base de la stratégie « direct au consommateur » pour les développeurs de jeux mobiles.

Les Web Shops sont des boutiques en ligne portant la marque du développeur facilement personnalisables et pleinement équipées pour faciliter les achats en ligne dans le jeu. La nouvelle version de la solution Xsolla Web Shop comprend des mises à jour innovantes qui s'appuient sur l'expertise de Xsolla acquise lors du lancement de plus de 210 Web Shops et de 40 des 100 jeux mobiles les plus lucratifs au monde. Xsolla Web Shop propose des outils LiveOps avancés, des fonctionnalités de personnalisation et d'engagement supplémentaires, permettant un flux amélioré des utilisateurs pour des achats en toute transparence. Parallèlement à ces améliorations, les experts de Xsolla sont disponibles à tout moment pour offrir des conseils et un soutien, et recommander les meilleures pratiques pour naviguer dans le fonctionnement et dans la gestion des Web Shops.

« Après avoir collaboré avec de nombreux partenaires et lancé plus de 200 Web Shops en 2023, les avancées rendues possibles par la stratégie Cross-Play and Cross-Pay ont été au coeur de nos efforts d'innovation au cours de l'année écoulée. Cette vaste capacité d'application dans le monde réel et les commentaires des clients ont aidé les développeurs de jeux mobiles à commercialiser efficacement leurs jeux en ligne en respectant les lignes directrices de la plateforme », a déclaré David Stelzer, président de Xsolla. « Notre innovation stratégique Cross-Play and Cross-Pay vise à répondre aux demandes en constante évolution de l'industrie des jeux mobiles. En proposant une solution multiplateforme aux développeurs de jeux mobiles, nous pouvons les aider à toucher davantage de joueurs et à développer leurs activités. »

Cette suite complète de solutions Cross-Play and Cross-Pay permet aux développeurs de jeux mobiles de s'assurer que leurs jeux atteignent le public le plus large possible en forgeant des liens profonds et durables avec les joueurs du monde entier.

Pour plus d'informations sur la solution Xsolla Web Shop 2.0 et ses fonctionnalités, rendez-vous sur : xsolla.pro/web-shop2

Pour plus d'informations sur la solution Xsolla Cloud Gaming pour jeux mobiles et ses caractéristiques, rendez-vous sur : xsolla.pro/cloud-gaming

Pour plus d'informations sur le Xsolla Launcher, rendez-vous sur : xsolla.pro/xsolla-launcher

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo qui dispose d'un ensemble robuste et puissant d'outils et de services conçus spécifiquement pour l'industrie. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et d'éditeurs de jeux vidéo de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux à l'échelle mondiale et sur de multiples plateformes. En tant que leader innovant dans le commerce des jeux vidéo, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation à l'échelle mondiale afin d'aider ses partenaires à toucher plus de zones géographiques, à générer plus de revenus et à créer des relations avec les joueurs du monde entier. Basée et incorporée à Los Angeles, en Californie, avec des bureaux à Londres, Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo et dans d'autres villes du monde, Xsolla soutient des éditeurs de jeux majeurs tels que Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, et bien d'autres encore.

Pour de plus amples informations et pour en apprendre davantage, veuillez consulter le site xsolla.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

5 mars 2024 à 17:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :