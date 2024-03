Gestion de placements Manuvie annonce la clôture du Fonds Manulife Capital Partners VII, L.P., d'une valeur de 752 millions de dollars





BOSTON , le 5 mars 2024 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui la fermeture définitive de Manulife Capital Partners VII, L.P. (MCP VII ou le « Fonds »), un fonds de crédit privé de 752 millions de dollars américains.

En investissant dans des titres de créance de second rang de sociétés américaines du marché intermédiaire, le Fonds vise un rendement élevé dans un contexte de croissance boursière et offre des coupons contractuels en espèces et une plus-value pour les investisseurs. MCP VII est soutenu par un groupe mondial d'investisseurs institutionnels et privés et par un engagement en capital de Manuvie.

« Nous sommes heureux d'avoir suscité l'intérêt d'investisseurs très diversifiés, notamment des investisseurs institutionnels et des investisseurs privés qui cherchent à participer à la création de la plus-value d'une entreprise, a déclaré Vipon Ghai, chef mondial, Actions de sociétés fermées et Titres de créance privés, Gestion de placements Manuvie. Le succès de la levée de capitaux démontre la force et l'expertise de notre équipe, la valeur que nous apportons à nos relations avec nos promoteurs et les possibilités offertes à nos investisseurs. »

« Notre approche en matière de placement comprend une combinaison cible de titres de créance subordonnés et de second rang et d'actions structurées et ordinaires qui permet une participation significative à la croissance, tout en offrant un potentiel de rendement dépassant 10 % », a déclaré Josh Liebow, CFA, cochef, Créances de second rang, Gestion de placements Manuvie.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre tradition d'offrir aux investisseurs des rendements élevés, corrigés du risque, sans endettement. Depuis le début, notre équipe chevronnée a investi plus de 3,3 milliards de dollars américains dans 126 entreprises, en partie grâce à son expérience et à sa capacité d'apporter une plus-value flexible à un portefeuille d'entreprises triées sur le volet qui répondent à nos critères de placement », a ajouté Matt Szwarc, cochef, Créances de second rang, Gestion de placements Manuvie.

MM. Liebow et Szwarc sont les gestionnaires de portefeuille du Fonds. En plus de son leadership, le comité de placement pour les créances de second rang utilise une approche intégrée entre les équipes Actions de sociétés fermées et Titres de créance privés pour diffuser les connaissances et les ressources touchant les marchés depuis la plateforme élargie. Le portefeuille du Fonds sera constitué de 20 à 30 sociétés dont le BAIIA est supérieur à 20 millions de dollars, notamment dans les secteurs des services aux entreprises, de la fabrication industrielle, de l'aérospatiale et de la défense, des produits de construction, etc.

La plateforme mondiale d'actions de sociétés fermées et de titres de créance privés de Gestion de placements Manuvie compte actuellement plus de 25 milliards de dollars d'actif géré et d'engagements non financés dans cinq secteurs : les fonds principaux de placements privés, les coinvestissements en capital, les opérations sur le marché secondaire dirigées par des commandités, les créances de premier rang et les créances de second rang. Sa plateforme intégrée axée sur les commandités possède un solide réseau de plus de 200 promoteurs partenaires. Depuis 1998, Gestion de placements Manuvie effectue des placements sélectifs dans des sociétés nord-américaines de taille moyenne en tirant parti de ses relations avec des promoteurs de placements privés pour obtenir un flux d'opérations de grande qualité.

Gestion de placements Manuvie est la marque du secteur Gestion mondiale de patrimoine et d'actifs, de la Société Financière Manuvie. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en donnant aux épargnants les moyens de bâtir un avenir meilleur. Au service de plus de 17 millions de personnes, d'institutions et de participants à des régimes de retraite, nous estimons que notre portée mondiale, nos activités complémentaires et la puissance de notre société mère nous permettent d'aider les investisseurs à exploiter les tendances mondiales émergentes. Nous offrons aux clients l'accès à des solutions d'investissement publiques et privées couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les actifs multiples, les placements non traditionnels et le développement durable, comme le capital naturel, pour les aider à prendre des décisions financières éclairées et à atteindre leurs objectifs de placement. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

