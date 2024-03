HCLTech lance AI Force pour accélérer les délais de rentabilité dans le développement de logiciels et le cycle de vie de l'ingénierie





HCLTech, une entreprise technologique mondiale de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement de HCLTech AI Force, une plateforme innovante d'IA générative qui accélère les délais de rentabilité en transformant le développement de logiciels et le cycle de vie de l'ingénierie, offrant une productivité accrue, une meilleure qualité et des calendriers de lancement plus courts.

La plateforme d'IA générative brevetée est basée sur Azure OpenAI et peut être intégrée à Microsoft GitHub Copilot, mais elle est non tributaire d'un système en particulier. Elle offre une gamme hautement personnalisable de solutions basées sur l'IA générative, injectant de l'intelligence dans chaque aspect du développement de logiciels et des flux de travail d'ingénierie dans le but d'améliorer l'efficacité et l'expérience des développeurs.

« Nous sommes très fiers de mener l'art du possible dans l'IA et sommes ravis de dévoiler cette innovation passionnante », a déclaré Vijay Guntur, président, Ingénierie et services de R&D, HCLTech. « Cette plateforme change véritablement la donne et certains de nos projets pilotes chez des clients dans les secteurs de la technologie et des services financiers ont produit des résultats extrêmement encourageants. »

En accordant la priorité à l'adoption responsable de l'IA, HCLTech AI Force intègre de robustes mesures de sécurité et de gouvernance, favorisant une innovation et une croissance sécurisées à grande échelle.

Grâce à son expertise technique et du développement d'applications full-stack, ainsi qu'à ses plusieurs décennies d'expérience dans le domaine de l'IA, HCLTech aide ses clients à dégager la meilleure valeur de l'IA générative, du développement de puces au cloud en passant par l'optimisation des processus d'affaires.

Pour en savoir plus sur HCLTech AI Force, visitez le site hcltech.com/ai-force.

5 mars 2024 à 15:30

