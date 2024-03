NetApp booste l'innovation de l'IA grâce à une infrastructure de données intelligente





NetApp® (NASDAQ : NTAP), la société d'infrastructure de données intelligente, annonce aujourd'hui de nouvelles capacités qui maximisent le potentiel des projets d'intelligence artificielle générative et créent un avantage concurrentiel pour les utilisateurs. Les clients peuvent désormais faire passer leurs projets d'IA au niveau supérieur en combinant l'infrastructure de données intelligente de NetApp avec le calcul, la mise en réseau et les logiciels haute performance de NVIDIA.

L'IA générative a attiré l'attention mondiale pour son potentiel d'automatisation des tâches fastidieuses, de découverte de nouvelles informations et de stimulation de l'innovation des produits. Près de trois entreprises sur quatre utilisent déjà l'IA générative, selon le rapport NetApp 2023 Data Complexity. Pour concrétiser le potentiel de l'IA générative, les entreprises ont besoin d'un accès sécurisé et à haute performance aux données réparties dans des environnements hybrides et multicloud complexes. NetApp a une longue et fructueuse expérience dans l'expertise dans le soutien à l'IA avec des solutions qui offrent une simplicité de gestion partout où les données se trouvent, fournissent des performances élevées sans nécessiter de nouvelles compartimentations d'infrastructure et apportent des données éprouvées et sécurisées pour conduire une IA responsable.

« NetApp est la société d'infrastructure de données intelligente, avec des solutions optimisées pour maximiser le potentiel des investissements de nos clients dans l'IA », déclare Arunkumar Gururajan, vice-président, science des données et recherche, NetApp. « Notre approche unique en matière d'IA donne aux clients un accès et un contrôle complets sur l'ensemble de leurs données, qui se déplacent de manière transparente entre les environnements cloud public et sur site. En échelonnant le stockage d'objets pour chaque phase du processus d'IA, nos clients peuvent optimiser à la fois les performances et les coûts exactement là où ils en ont besoin. Notre approche unifiée offre la performance, la productivité et la protection dont les clients ont besoin pour innover rapidement avec l'IA. »

Pour aider les entreprises à tirer parti de l'IA générative afin d'améliorer leurs opérations et leur prise de décision stratégique, NetApp a lancé des mises à jour de ses capacités d'infrastructure de données intelligente, notamment :

NetApp AIPod tm est l'infrastructure convergente optimisée par l'IA de NetApp pour les projets IA prioritaires des entreprises, y compris la formation et l'inférence. NetApp AIPod optimisé par NVIDIA DGX est maintenant une solution certifiée NVIDIA DGX BasePOD utilisant les systèmes NVIDIA DGX H100 intégrés aux systèmes flash abordables NetApp AFF C-Series pour générer un nouveau niveau de coût/performance tout en optimisant l'espace rack et la durabilité. NetApp AIPod optimisé par NVIDIA DGX continue également de prendre en charge les systèmes NVIDIA DGX A100.

tm est l'infrastructure convergente optimisée par l'IA de NetApp pour les projets IA prioritaires des entreprises, y compris la formation et l'inférence. NetApp AIPod optimisé par NVIDIA DGX est maintenant une solution certifiée NVIDIA DGX BasePOD utilisant les systèmes NVIDIA DGX H100 intégrés aux systèmes flash abordables NetApp AFF C-Series pour générer un nouveau niveau de coût/performance tout en optimisant l'espace rack et la durabilité. NetApp AIPod optimisé par NVIDIA DGX continue également de prendre en charge les systèmes NVIDIA DGX A100. Les nouvelles architectures référentielles FlexPod for AI prolongent la principale solution d'infrastructure convergente de NetApp et Cisco. FlexPod for AI prend désormais en charge la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise. FlexPod for AI peut désormais être étendu pour tirer parti de RedHat OpenShift et SuSE Rancher. Des mises à l'échelle et un benchmarking ont été ajoutés pour prendre en charge des applications de plus en plus intensives en GPU. Les clients peuvent utiliser ces nouvelles solutions FlexPod comme plan complet pour concevoir, déployer et exploiter efficacement la plateforme FlexPod pour les cas d'utilisation de l'IA.

prolongent la principale solution d'infrastructure convergente de NetApp et Cisco. FlexPod for AI prend désormais en charge la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise. FlexPod for AI peut désormais être étendu pour tirer parti de RedHat OpenShift et SuSE Rancher. Des mises à l'échelle et un benchmarking ont été ajoutés pour prendre en charge des applications de plus en plus intensives en GPU. Les clients peuvent utiliser ces nouvelles solutions FlexPod comme plan complet pour concevoir, déployer et exploiter efficacement la plateforme FlexPod pour les cas d'utilisation de l'IA. NetApp est aujourd'hui validé pour les systèmes NVIDIA OVX. Le stockage NetApp combiné aux systèmes de calcul NVIDIA OVX peut aider à rationaliser les déploiements d'IA d'entreprise, y compris la mise au point des modèles et les charges de travail d'inférence. Optimisées par les GPU NVIDIA L40S, les solutions NVIDIA OVX validées sont disponibles auprès des principaux vendeurs de serveurs et incluent les logiciels NVIDIA AI Enterprise ainsi que NVIDIA Quantum-2 InfiniBand ou NVIDIA Spectrum-X Ethernet, et les DPU NVIDIA BlueField-3. NetApp est l'un des premiers partenaires à finaliser cette nouvelle validation de stockage pour NVIDIA OVX.

Pour renforcer encore son leadership en matière d'IA, NetApp annonce également de nouvelles capacités révolutionnaires de cyberrésilience, y compris l'une des premières utilisations de l'IA/ML intégré dans le stockage pour lutter contre les ransomwares. La nouvelle protection autonome contre les ransomwares optimisée par l'IA (ARP/AI) fournira la prochaine génération d'apprentissage automatique dans ONTAP, ce qui donnera une précision et des performances accrues pour détecter et atténuer de nouvelles cybermenaces plus sophistiquées.

« L'IA alimente des cas d'utilisation critiques dans tous les secteurs, de la santé à la fabrication en passant par les services financiers », déclare Tony Paikeday, directeur principal des systèmes d'IA, NVIDIA. « NetApp AIPod certifié pour NVIDIA DGX BasePOD fournit une architecture de référence puissante qui aide les entreprises à éliminer la complexité de la conception, à réduire les délais de déploiement et à simplifier les opérations en cours. »

« L'IA générative a un potentiel énorme pour aider les entreprises à exploiter leurs données dans l'optique de collecter des informations commerciales et d'optimiser l'efficience opérationnelle », déclare Archana Venkatraman, directrice de la recherche, gestion des données cloud, IDC. « NetApp s'est adapté sans relâche pour fournir les services et les solutions dont les clients ont besoin pour gérer efficacement leurs ensembles de données. Ces mises à jour illustrent à nouveau la volonté de NetApp d'évoluer et d'apporter aux clients des innovations qui libèrent le plein potentiel de l'IA. »

NetApp propose une approche unifiée de l'infrastructure et de la gestion des données qui élimine la compartimentation des données, apporte des performances améliorées et une protection fiable des données aux solutions clés en main de l'IA des clients, et aide les clients à accélérer l'obtention de résultats de leurs projets d'IA.

Pour en savoir plus sur les offres de NetApp promouvant l'IA générative, rendez-vous sur : https://www.netapp.com/artificial-intelligence/

Ressources complémentaires

À propos de NetApp

NetApp est une entreprise d'infrastructures de données intelligentes qui associe le stockage unifié des données, les services de données intégrés et les solutions CloudOps afin de transformer les perturbations en opportunités pour chaque client. NetApp crée une infrastructure non compartimentée puis met à contribution l'IA et l'observabilité pour assurer la meilleure gestion des données dans le secteur. En tant que seul service de stockage de niveau entreprise intégré de façon native dans les clouds les plus importants au monde, notre solution de stockage de données fournit une souplesse optimale. De plus, nos services de données procurent un avantage pour les données grâce une cyberrésilience, une gouvernance et une agilité supérieures. Nos solutions CloudOps fournissent une optimisation continue de la performance et de l'efficacité par l'intermédiaire de l'observabilité et de l'IA. Quel que soit le type de données, la charge de travail ou l'environnement, transformez votre infrastructure de données pour concrétiser le potentiel de votre activité avec NetApp. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.netapp.com et suivez-nous sur X, LinkedIn , Facebook et Instagram .

NETAPP, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les noms d'autres entreprises et de produits peuvent être les marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

5 mars 2024 à 14:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :