L&T Technology Services collabore avec Intel pour développer des solutions Edge-AI





L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), une importante société mondiale de services d'ingénierie numérique et de R&D, a annoncé une collaboration avec Intel Corporation visant à développer et à fournir des solutions d'intelligence artificielle évolutives pour divers cas d'utilisation, dont les applications Cellular Vehicle-to-Everything (CV2X).

L'expertise de LTTS dans les domaines des véhicules connectés et des systèmes de transport intelligents a été cruciale dans le développement et la mise en oeuvre de technologies de communication avancées telles que la télématique, l'ADAS et le C2VX. En exploitant la plateforme Edge d'Intel, y compris le runtime IA intégré avec l'inférence OpenVINOtm pour l'optimisation de l'inférence IA en temps réel, LTTS permettra des scénarios d'IA sur site et hybrides pour la gestion du trafic et la sécurité d'urgence dans les villes intelligentes et les transports. Ces scénarios exigent généralement des réseaux avancés et des analyses d'IA à la périphérie, répondant aux besoins rigoureux du monde réel avec des exigences de faible latence, de localité et de coût.

Cette collaboration souligne l'engagement de LTTS à repousser les limites des villes intelligentes et des infrastructures routières, en facilitant et en jetant les bases de systèmes de transport intelligents.

La plateforme Edge d'Intel est une plateforme logicielle commerciale révolutionnaire qui modifie la manière dont les développeurs conçoivent, déploient et gèrent l'infrastructure et les applications périphériques distribuées. Elle offre un écosystème complet avec des blocs de construction modulaires, des services premium et des offres de support, fournissant aux développeurs une solution tout-en-un pour leurs besoins en informatique périphérique.

L'approche d'Intel est horizontale, ce qui signifie qu'elle est conçue pour faire évoluer l'infrastructure dans divers secteurs, ce qui s'éloigne des approches verticales traditionnelles.

« LTTS est ravi de collaborer avec Intel pour le lancement de sa nouvelle plateforme Edge, qui promet de démocratiser l'accès aux solutions edge-AI. En fonctionnant de manière transparente sur du matériel standard et en intégrant un moteur d'exécution d'IA natif basé sur OpenVINO pour l'inférence, cette plateforme incarne l'innovation et l'efficacité », a affirmé Abhishek Sinha, directeur de l'exploitation et membre du conseil d'administration chez L&T Technology Services (LTTS). « Grâce à une optimisation matérielle profondément enracinée, nos entreprises clientes peuvent faire confiance à la plateforme Edge d'Intel pour les propulser vers un avenir de performances et de possibilités inégalées. »

« Des secteurs comme les transports et les villes intelligentes bénéficieront de technologies qui accélèrent la conception et l'application du transport de véhicule à véhicule, de la sécurité routière, de la prévention des accidents et de l'amélioration de la mobilité », a déclaré Pallavi Mahajan, vice-présidente de la mise en réseau et de la périphérie (NEX) chez Intel. « La collaboration avec LTTS sur la plateforme Edge d'Intel simplifiera l'échange d'informations critiques et rationalisera la gestion de l'infrastructure pour améliorer les résultats et réduire le coût total de possession pour les clients. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro Limited qui se concentre sur les services d'ingénierie et de R&D (ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et d'essai tout au long du cycle de vie du développement des produits et des processus. Nous comptons parmi nos clients 69 entreprises figurant au classement Fortune 500 et 57 des plus grandes sociétés d'ER&D au monde, dans les secteurs des produits industriels, des appareils médicaux, des transports, des télécommunications et de la high-tech, ainsi que des industries de transformation. Basés en Inde, nous comptons plus de 23 200 employés répartis dans 22 centres de conception mondiaux, 28 bureaux de vente mondiaux et 105 laboratoires d'innovation au 31 décembre 2023. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.LTTS.com/.

© Intel Corporation. Intel, le logo Intel et d'autres marques Intel sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales. D'autres noms et marques peuvent être revendiqués comme propriété d'autres entités.

5 mars 2024

