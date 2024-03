Viser une industrie des microbrasseries encore plus performante - Plus de 1 M$ pour renforcer les activités de la Microbrasserie Chelsea & Co





CHELSEA, QC, le 5 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec octroient, par l'entremise des fonds propres de la société d'État, un prêt de 1,3 million de dollars à la Microbrasserie Chelsea & Co. Le projet de l'entreprise, qui consiste à soutenir l'expansion de ses activités de production par la modernisation de sa division industrielle nouvellement construite à Chelsea, est évalué à 1,8 million de dollars.

Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, accompagné du député de Gatineau, M. Robert Bussière, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La Microbrasserie Chelsea & Co offre une diversité de bières artisanales et des produits haut de gamme recherchés par une clientèle qui souhaite vivre une expérience gustative. Les travaux effectués apporteront des améliorations au bâtiment actuel. L'entreprise vise aussi à acquérir de nouveaux équipements de production de bière (appareil de brassage, cuves et fermenteurs), à installer un laboratoire ainsi qu'à aménager une aire de dégustation où seront proposés des aliments prêts-à-manger et des produits brassicoles de la région.

« Notre gouvernement accompagne les entrepreneurs québécois, petits et grands, pour leur permettre de concrétiser leurs objectifs. Pour nous, assurer le développement régional, c'est d'encourager la croissance d'entreprises dynamiques et innovantes qui non seulement stimulent l'activité économique, mais créent également des emplois dans nos régions. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Les microbrasseurs sont des entrepreneurs passionnés et fiers de leurs produits. Ils innovent et créent de la richesse chez nous. Le projet d'expansion de la Microbrasserie Chelsea & Co contribue à bâtir une industrie québécoise des microbrasseries en mouvement, moderne et concurrentielle. Voilà une PME qui fait la fierté de la région de l'Outaouais. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« Lieu de rassemblement unique pour les familles et les visiteurs de la région, la Microbrasserie Chelsea & Co a tout en main pour poursuivre sa croissance. Active dans la modernisation de tous les types d'industries manufacturières, Investissement Québec est fière de soutenir, entre autres, l'acquisition d'équipements pour optimiser la production de bières qui seront distribuées aux quatre coins de l'Outaouais. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

La Microbrasserie Chelsea & Co est la première microbrasserie située en plein coeur du village de Chelsea , dans la région de l'Outaouais. Elle brasse plusieurs gammes de produits, soit les bières Chelsea et d'autres marques privées. L'entreprise se démarque par une approche humaine, locale et artisanale. Le projet d'amélioration de l'usine a mené à la création de huit emplois.

