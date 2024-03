Fosfor lance Fosfor Decision Cloud pour améliorer les résultats de l'entreprise grâce à l'IA





Fosfor, une division de produits de LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé le lancement de Fosfor Decision Cloud (FDC) lors de son événement Foton 2024. La FDC est une structure connectée qui aide les entreprises à organiser les données pour créer des pipelines de transformation de données automatisés, modulaires et fiables, créer et déployer des applications d'IA performantes, et exploiter la puissance de l'IA pour prendre de meilleures décisions stratégiques, dans de brefs délais.

Actuellement, les entreprises doivent créer leur propre collection de solutions ponctuelles déconnectées pour faciliter la transformation des données en informations commerciales. La Decision Cloud représente la prochaine étape dans l'évolution des investissements en données et en IA, autrefois déconnectés, vers une suite décisionnelle moderne qui optimise le passage des données aux décisions grâce à trois nouvelles innovations :

Fosfor AI : L'assistant basé sur l'IA générative qui permet d'effectuer des tâches fréquentes tout au long du processus de conversion des données en décisions, telles que la construction de pipelines de données, la génération de codes de modèles ML, la construction d'invites en langage naturel et l'élaboration d'histoires de données. Fosfor AI augmente radicalement la productivité pour pratiquement tous les types d'utilisateurs, réduisant ainsi le temps nécessaire à l'obtention d'informations et accélérant la réalisation des résultats de l'entreprise.

L'assistant basé sur l'IA générative qui permet d'effectuer des tâches fréquentes tout au long du processus de conversion des données en décisions, telles que la construction de pipelines de données, la génération de codes de modèles ML, la construction d'invites en langage naturel et l'élaboration d'histoires de données. Fosfor AI augmente radicalement la productivité pour pratiquement tous les types d'utilisateurs, réduisant ainsi le temps nécessaire à l'obtention d'informations et accélérant la réalisation des résultats de l'entreprise. Fosfor Semantic : Le graphe de connaissances utilisé par toutes les fonctions de FDC pour organiser et maintenir l'intégrité des données, définir les relations entre les données et permettre l'application d'analyses avancées aux données. Parce que Fosfor Semantic est utilisé pour faciliter l'intégration des données, le développement d'algorithmes d'IA et la génération d'idées, il accélère considérablement toutes les étapes du processus de conversion des données en décisions.

: Le graphe de connaissances utilisé par toutes les fonctions de FDC pour organiser et maintenir l'intégrité des données, définir les relations entre les données et permettre l'application d'analyses avancées aux données. Parce que Fosfor Semantic est utilisé pour faciliter l'intégration des données, le développement d'algorithmes d'IA et la génération d'idées, il accélère considérablement toutes les étapes du processus de conversion des données en décisions. Fosfor UX : Le système de conception par lequel toutes les capacités sont accessibles à l'aide d'éléments de navigation et de constructions cohérents, conçus pour des personnes spécifiques sur la base de leurs flux de travail et de leurs objectifs courants. Fosfor UX aplanit la courbe d'apprentissage et simplifie la collaboration entre les différents profils, ce qui permet à tous les utilisateurs de s'adapter plus rapidement à la plateforme FDC.

La FDC est soutenue par un solide écosystème de partenaires dont les principaux sont : Snowflake, Fivetran, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform et GoldenSource. Snowflake, la société Data Cloud et Fivetran sont partenaires du lancement de FDC.

« La Decision Cloud marque une étape importante dans l'évolution de Fosfor et représente une percée majeure dans la façon dont les entreprises peuvent développer et déployer l'IA pour atteindre une valeur commerciale », a déclaré Debasis Satpathy, Chief Business Officer chez Fosfor. « Pour augmenter l'impact des résultats commerciaux, la Decision Cloud regroupe toutes les fonctionnalités nécessaires sur une seule plateforme, avec des outils d'analyse puissants, pour soutenir chaque personne impliquée dans une conversion accélérée des données en décisions. Nous sommes enthousiastes quant à l'impact que la FDC va avoir sur l'efficacité commerciale de l'IA. »

« Les organisations de tous les secteurs continuent de lutter contre la fragmentation des applications et des outils », a déclaré Tarik Dwiek, responsable des alliances technologiques chez Snowflake. « Avec la Fosfor Decision Cloud intégrée de manière transparente à Snowflake, les clients peuvent désormais bénéficier d'une expérience unique pour démocratiser pleinement leurs données et alimenter leur prise de décision axée sur les données. »

« Fivetran est ravi d'être le partenaire de lancement de Fosfor pour le mouvement automatisé des données », a déclaré Scott Jones, Chief Revenue Officer chez Fivetran. « Fournir la capacité fondamentale d'intégration avec pratiquement n'importe quelle source de données pour amener à moindre coût les données de l'entreprise dans des entrepôts en ligne, où Decision Cloud peut ensuite les transformer en informations et en valeur pour l'entreprise. En utilisant notre bibliothèque de plus de 400 connecteurs, les utilisateurs de Decision Cloud peuvent se focaliser sur la construction de produits de données ciblant des résultats qui accélèrent leur conversion en informations. Nous sommes impatients de travailler avec Fosfor pour définir la pile de décision moderne et générer des résultats transformationnels pour nos clients. »

Pour en savoir plus sur Fosfor Decision Cloud, visitez www.fosfor.com.

À propos de Fosfor

La Fosfor Decision Cloud est une structure connectée qui unifie et amplifie la valeur promise par l'écosystème de données moderne, qui se compose de nuages d'infrastructure, de données et d'applications. Fosfor permet aux organisations de recueillir efficacement des données, de générer des informations pertinentes et de prendre des décisions avisées afin de respecter les promesses des données et de l'IA : des résultats optimaux pour l'entreprise. Fosfor fait partie de LTIMindtree, une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques. Pour de plus amples informations, visitez www.fosfor.com.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous les secteurs d'activité de réimaginer les modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une vaste expertise dans les domaines et les technologies pour aider à obtenir une différenciation concurrentielle supérieure, des expériences clients et des résultats commerciaux dans un monde convergent. Alimenté par plus de 82 000 professionnels talentueux et entreprenants dans plus de 30 pays, LTIMindtree - une société du groupe Larsen & Toubro - combine les forces reconnues de l'industrie de l'ancienne Larsen et Toubro Infotech et de Mindtree pour résoudre les défis commerciaux les plus complexes et réaliser la transformation à l'échelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.ltimindtree.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

5 mars 2024 à 12:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :