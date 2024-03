Plus de la moitié (55 %) des entreprises apprécient la création d'un cadre de la confiance numérique





Plus de la moitié des organisations (55 %) estiment qu'il est extrêmement ou très important de disposer d'un cadre de confiance numérique. C'est ce qui ressort de l'étude sur l'état de la confiance numérique réalisée par l'association mondiale IS/IT, l'ISACA.

La confiance numérique se définit comme la confiance dans l'intégrité des relations, des interactions et des transactions au sein d'un écosystème numérique associé. Un premier aperçu de l'étude de l'ISACA, qui examine les comportements envers la confiance numérique, fait ressortir les avantages de la confiance numérique, notamment : une meilleure réputation positive (71%), des données plus fiables pour la prise de décision (60%), moins d'atteintes à la vie privée (60%) et moins d'incidents de cybersécurité (59%), et une plus grande fidélisation de la clientèle (56%).

L'ISACA répond à ces besoins en lançant un cadre de l'écosystème de la confiance numérique (DTEF, en anglais) conçu pour aider les entreprises à se focaliser sur la confiance en s'appuyant sur la technologie en toute sécurité, en augmentant la collaboration, en réduisant les temps de réaction face aux événements imprévus, en mettant l'accent sur la gestion de la marque et en améliorant les performances financières grâce à une confiance accrue.

« Les niveaux élevés de confiance numérique améliorent en fin de compte les performances financières en réduisant le risque d'impact des violations de données et de la cybercriminalité, ainsi que les amendes réglementaires y afférentes », a déclaré Shannon Donahue, responsable des contenus et des publications de l'ISACA. « Les entreprises peuvent également profiter davantage d'investissements numériques responsables, et le cadre de l'écosystème de la confiance numérique contribue justement à ces deux objectifs ».

Le cadre de l'écosystème de la confiance numérique (DTEF) et le portefeuille de ressources aident les entreprises à comprendre les pratiques qu'elles peuvent mettre en oeuvre pour accroître leur fiabilité et leur réputation en tenant compte des composantes essentielles de la confiance numérique : intégrité, sécurité, confidentialité, résilience, qualité, fiabilité et confiance.

Après une première version bêta qui a permis à l'ISACA d'intégrer dans la version finale les apports des experts du monde entier, le nouveau cadre de l'écosystème de la confiance numérique se concentre sur les aspects des personnes, des processus, de la technologie et de l'organisation, en explorant les domaines de la culture, des facteurs humains, de l'émergence, de l'habilitation et du soutien, de la direction et du contrôle, et de l'architecture pour fournir aux entreprises des facteurs de confiance, des pratiques, des activités et des résultats dans le cadre de leur parcours de la confiance numérique. Ce cadre est conçu pour être compatible avec beaucoup d'autres et les meilleures pratiques existants, notamment COBIT, ITIL, GDPR et de nombreuses normes ISO et NIST.

« Le renforcement de la confiance numérique n'est pas un exercice ponctuel, mais une pratique continue de création de relations proactives entre les entreprises et les parties prenantes. Il s'agit d'une pratique qui est à la fois responsable et rentable tout en abordant les questions éthiques sous-jacentes », déclare Rolf von Roessing, membre du groupe de travail sur la confiance numérique de l'ISACA et développeur principal du cadre, ainsi que partenaire et CEO de FORFA Consulting AG. « Pouvoir disposer d'un cadre pour guider les entreprises dans l'intégration de la confiance dans leur technologie et leurs opérations commerciales permet de garantir qu'elles couvriront tous les domaines, minimiseront les risques et maximiseront l'impact ».

« Dans un paysage technologique et commercial qui se transforme plus rapidement que jamais, la confiance numérique est un facteur clé de différenciation pour faire progresser la résilience, la réputation et, en fin de compte, la performance organisationnelle », déclare Erik Prusch, CEO de l'ISACA. « La mise en oeuvre de pratiques de la confiance numérique doit être volontaire, et l'ISACA équipe les entreprises avec des outils de transformation qui établissent la confiance avec leurs parties prenantes et résultent en un impact positif ».

L'ISACA publie également un guide interactif pour aider les entreprises à utiliser le cadre de manière efficace. Le guide interactif DTEF permet aux utilisateurs d'examiner le contenu du cadre en modélisation 3D, des cas d'utilisation et d'avoir une expérience visuelle. Un guide de mise en oeuvre du DTEF ainsi qu'un cours de courte durée sur l'introduction au cadre de l'écosystème de la confiance numérique sont également disponibles. L'ISACA a également publié le Digital Trust Board Briefing, disponible exclusivement pour les membres pendant 60 jours, suivi d'une diffusion publique plus large.

Plus tard dans l'année, l'ISACA publiera également le Digital Trust Ecosystem Framework Foundation Course et le Digital Trust Ecosystem Framework Foundation Certificate.

Pour accéder au cadre et aux ressources de l'écosystème de la confiance numérique, veuillez consulter le site suivant www.isaca.org/digital-trust. En outre, vous trouverez dans ce graphique plus d'informations sur les cinq façons dont le cadre peut faire la différence pour les entreprises.

Méthodologie

Tous les chiffres sont basés sur un travail de terrain mené par l'ISACA. L'enquête a été menée en janvier 2024 auprès de 5 870 professionnels de l'informatique dans le monde.

