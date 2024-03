AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Wilkinson participera au congrès 2024 de l'ACPE





OTTAWA, ON, le 5 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et Marc G. Serré, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles, feront une annonce à propos des minéraux critiques au pavillon du Canada, à l'occasion du congrès 2024 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE).

Date : 5 mars 2024

Heure : 13 h 30 HE

Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain

Édifice du Sud, niveau 800

Étage des salons professionnels, kiosque 538, pavillon du Canada

222, boulevard Bremner

Toronto (Ontario) M5V 2T6

