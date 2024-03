SK chemicals, Hyosung Advanced Materials et Hankook Tire commercialisent le premier pneu en PET chimiquement recyclé de Corée du Sud





Mise en place d'une économie circulaire qui s'étend du PET recyclé aux câbles de pneus à haute résistance et aux pneus exclusifs pour véhicules électriques

Mener la gestion durable de l'industrie mondiale du pneu en commercialisant des produits contenant 45 % de matériaux certifiés respectueux de l'environnement

SEONGNAM, Corée du Sud, 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- Afin de réduire les émissions de carbone, le secteur industriel sud-coréen a mis au point et commercialisé le premier pneu du pays utilisant du PET recyclé chimiquement.

SK chemicals (PDG Ahn Jae-hyun), Hyosung Advanced Materials Co., Ltd. (PDG Cho Yong-soo) et Hankook Tire & Technology Co, Ltd. (PDG Lee Soo-il, ci-après Hankook Tire) ont annoncé le 5 mars avoir développé avec succès le pneu exclusif pour véhicules électriques « iON » en utilisant des « câbles de pneu en fibres PET (polyester) recyclées circulaires ». Le recyclage circulaire est une technologie exclusive de recyclage des produits chimiques SK qui décompose les déchets plastiques en unités moléculaires par le biais de réactions chimiques et utilise ensuite ces matières premières pour produire des plastiques recyclés.

Avant la phase de commercialisation, il est arrivé que la technologie de recyclage chimique soit appliquée à des pneus conceptuels ou à des prototypes, mais la mise sur le marché d'un pneu utilisant des câbles de pneus à base de PET recyclés chimiquement jusqu'à la commercialisation est une première en Corée du Sud.

SK chemicals, Hyosung Advanced Materials et Hankook Tire ont développé ce pneu en collaboration sur une période d'environ deux ans. SK chemicals a fourni de manière fiable le PET recyclé circulaire « SKYPET CR », et Hyosung Advanced Materials a développé les câbles de pneus à base de PET recyclé à haute résistance en l'utilisant comme matière première. Les câbles de pneus développés ont été appliqués à la marque de pneus pour véhicules électriques haut de gamme de Hankook Tire, iON. Le pneu iON, qui contient 45 % de matériaux durables, a récemment passé avec succès la vérification rigoureuse de sa fiabilité par un constructeur automobile européen, obtenant ainsi l'approbation finale pour son utilisation et son montage sur les pneus des nouveaux véhicules.

Les câbles de pneu sont des matériaux de renforcement en fibres qui aident à maintenir la forme du pneu et à résister à la charge et à l'impact appliqués pendant la conduite, améliorant ainsi la durabilité du pneu, les performances de conduite et le confort de roulement.

Le « SKYPET CR » de SK chemicals a l'avantage de conserver des propriétés de haute qualité et de sécurité même après un recyclage infini, comparé à la méthode de recyclage physique qui consiste à laver les déchets plastiques ou à les couper en flocons pour les réutiliser, et il peut atteindre des propriétés équivalentes à celles des matériaux à base de produits pétrochimiques.

Le modèle iON développé par Hankook Tire intègre 45 % de matériaux durables, notamment des polymères biosourcés, circulaires et biocirculaires, de la silice biosourcée ainsi que des câbles de pneu de Hyosung Advanced Materials, et le modèle est le premier pneu à porter le logo de certification ISCC PLUS.

