Un déjeuner communautaire coanimé présente des histoires de réconciliation avec les peuples autochtones et d'activités minières à Sudbury





SUDBURY, ON, le 4 mars 2024 /CNW/ - Les dirigeants de la nation Atikameksheng Anishnawbek, de la Première Nation Wahnapitae et de la Ville du Grand Sudbury se sont réunis à Toronto aujourd'hui afin de partager leurs opinions du rôle critique que jouent les partenariats dans les activités minières et les efforts de réconciliation.

À l'occasion d'un déjeuner tenu dans le cadre du congrès de quatre jours de la Prospectors and Developers Association of Canada ou PDAC (association canadienne des prospecteurs et développeurs), les hôtes du déjeuner, à savoir le gimaa Craig Nootchtai, le chef Larry Roque et le maire Paul Lefebvre, ainsi que des partenaires du secteur minier, ont parlé de l'importance de forger des alliances en vue d'assurer la prospérité économique locale à long terme grâce à l'adoption de valeurs culturelles et environnementales communes.

Le déjeuner, auquel ont participé des représentants d'organismes autochtones et de compagnies minières, des responsables gouvernementaux et des leaders communautaires, a souligné l'importance de construire des ponts entre les communautés autochtones et le secteur minier.

« Les partenariats conclus entre les compagnies minières et les Premières Nations montrent comment nous pouvons travailler ensemble pour réaliser des objectifs communs pour le bien de nos communautés. Ils ouvrent la voie à de nouvelles possibilités et à l'innovation, garantissant la durabilité et la stabilité de notre secteur minier, a indiqué Paul Lefebvre, maire du Grand Sudbury. La Ville du Grand Sudbury apprécie ces relations et continuera de collaborer avec les leaders des Premières Nations afin de poursuivre les progrès réalisés vers la réconciliation et d'appuyer la réalisation des objectifs communautaires communs qui assureront la vitalité économique de la communauté. »

Le déjeuner a compris des histoires captivantes des dirigeants de l'Aki-eh Dibinwewziwin Limited Partnership (ADLP), un partenariat autochtone entre la nation Atikameksheng Anishnawbek, la Première Nation Wahnapitae et Technica Mining qui favorise des pratiques minières durables, tout en respectant les droits et les traditions des peuples autochtones.

« L'établissement de partenariats come l'ADLP garantit que nos traditions et notre culture sont incorporées dans les valeurs du développement économique, a expliqué Craig Nootchtai, gimaa de la nation Atikameksheng Anishnawbek. Nous recherchons continuellement des solutions durables et sensibles de l'environnement pour répondre aux besoins actuels et futurs de l'industrie minière et les partenariats que nous établissons aujourd'hui continueront de profiter à nos peuples pendant de longues générations à venir. »

« Il est essentiel que nous ayons une voix dans la prise de décisions touchant nos ressources, a souligné Larry Roque, chef de la Première Nation Wahnapitae. En étant un partenaire viable d'initiatives comme l'ADLP, des possibilités s'offrent à nos membres et nous montrons aux autres Premières Nations et entreprises privées non seulement ce qui peut être accompli, mais aussi ce qui doit être fait. »

« En écoutant les Premières Nations locales et en apprenant de celles-ci, nous établissons un partenariat fondé sur le respect, la collaboration et une vision commune de l'avenir, a expliqué Mario Grossi, directeur général de Technica Mining. Par l'entremise de l'ADLP, nous nous efforçons de garantir que les personnes autochtones dans notre communauté, dont les terres nous ont profité depuis plus d'un siècle, ont une voix au chapitre. Ce partenariat constitue un important pas vers la réconciliation économique et des pratiques minières plus durables. »

Pour obtenir des renseignements additionnels sur la réconciliation dans le secteur minier, visitez le site investsudbury.ca/fr/pdac.

Au sujet de la nation Atikameksheng Anishnawbek :

Les membres de la nation Atikameksheng Anishnawbek sont les descendants des nations Ojibway, Algonquin et Odawa et possèdent de fiers antécédents à partager les nombreuses ressources disponibles sur leurs terres ancestrales, reconnaissant et affirmant l'esprit du Traité Robinson-Huron. La Première Nation se situe à environ 19 kilomètres à l'ouest du Grand Sudbury. Le territoire actuel s'étend sur 43 747 acres, dont une grande partie est constituée d'une forêt de feuillus et de conifères. Dix-huit lacs se trouvent dans ses limites et huit lacs l'encerclent. La population actuelle compte 1 603 habitants et continue d'augmenter, environ un cinquième de celle-ci vivant dans les limites actuelles de la réserve.

Au sujet de la Première Nation Wahnapitae :

La Première Nation Wahnapitae est une fière communauté anishinaabe située sur les rives du lac Wahnapitei dans le Nord de l'Ontario. Son nom traditionnel, Wahnapitaeping, signifie « endroit où l'eau prend la forme d'une dent ». À l'heure actuelle, la Première Nation Wahnapitae compte plus de 170 résidents et plus de 700 membres répartis dans le monde entier. Cette Première Nation continue de croître et se rassemble en un mélange dynamique et prospère de familles, d'entrepreneurs et de bénévoles dévoués prêts à créer une Première Nation forte et résiliente pour les générations actuelles et futures.

Au sujet de l'Aki-eh Dibinwewziwin Limited Partnership (ADLP)

L'Aki-eh Dibinwewziwin Limited Partnership (ADLP) est l'un des plus importants partenariats de services miniers souterrains contractuels autochtones et canadiens. Les peuples de la nation Atikameksheng Anishnawbek et de la Première Nation Wahnapitae détiennent une participation de 51 % dans l'ADLP. Technica Mining, qui possède 25 années d'expérience en tant que compagnie de premier plan de construction et d'activités minières souterraines, en est l'actionnaire minoritaire et l'associé exploitant. Le nom de ce partenariat, Aki-eh Dibinwewziwin, signifie « appartenant à la Terre », signe de l'engagement des membres du partenariat à jouer de manière sérieuse le rôle d'intendants de la Terre mère.

Au sujet du Grand Sudbury

La ville du Grand Sudbury se situe dans le centre du nord-est de l'Ontario et comprend un riche mélange de milieux urbains, suburbains, ruraux et sauvages. Le Grand Sudbury s'étend sur un territoire de 3 627 kilomètres carrés, ce qui en fait sur le plan géographique la plus grande municipalité ontarienne et la deuxième à ce chapitre au Canada. Le Grand Sudbury est considéré comme étant une ville de lacs, comptant plus de 330 lacs dans ses limites. Il s'agit d'une communauté multiculturelle et véritablement bilingue. Plus de six pour cent des personnes habitant dans cette ville sont membres d'une Première Nation. Le Grand Sudbury est un centre minier de calibre mondial et un centre régional des services financiers et commerciaux, du tourisme, des soins de santé et de la recherche, de l'éducation et du gouvernement dans le Nord-Est de l'Ontario.

