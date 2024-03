Le secrétaire parlementaire Marc Serré ouvre le congrès 2024 de l'ACPE en annonçant un investissement à l'appui de l'exploitation minière durable à l'international





TORONTO, le 4 mars 2024 /CNW/ - Notre industrie minière sera un catalyseur essentiel de la transition vers l'énergie propre au Canada et dans le monde tout en demeurant un important moteur de croissance économique et de création d'emplois au pays. Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec l'industrie minière pour qu'elle continue de créer de bons emplois pour les Canadiens tout en contribuant aux objectifs ambitieux du Canada en matière de climat et de nature ainsi qu'à la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Nickel Belt, Marc Serré, a participé aux cérémonies d'ouverture du congrès 2024 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE), à Toronto. Réunissant plus de 30 000 personnes, ce congrès représente l'événement le plus important au monde dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation minières.

À l'ouverture du congrès, M. Serré a parlé des efforts déployés pour faire du Canada le fournisseur mondial de choix en matière de minéraux, particulièrement les minéraux critiques, de même que les technologies et énergies propres que ceux-ci permettent de produire. M. Serré s'est également attardé sur l'expertise de premier plan du Canada dans le domaine des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), laquelle accroît la compétitivité des produits et matériaux canadiens tout en contribuant à réduire les émissions et à protéger la biodiversité à l'échelle du pays et de la planète.

Conformément à la volonté du Canada de favoriser la collaboration internationale, M. Serré a annoncé un investissement de 1,95 million de dollars dans le cadre du Programme de partenariats internationaux (PPI) pour contribuer à Climate Smart Mining (CSM), initiative en cours en faveur d'une activité minière adaptée au climat qui aidera à réaliser les objectifs de développement durable des Nations Unies. L'initiative CSM vise en effet à décarboner et à réduire l'empreinte physique des minéraux nécessaires à la transition vers l'énergie propre, particulièrement dans les pays en développement riches en ressources naturelles.

Cette initiative, qui cadre avec les objectifs de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, permettra au Canada d'influencer et de mettre en place de nouveaux domaines de programmation qui concordent avec ses objectifs de décarbonation. Plus particulièrement, elle mettra à profit les atouts de notre pays en matière de métaux propres, d'adoption de technologies propres et d'innovation dans le secteur des minéraux critiques.

Le Canada est un chef de file mondial de la production responsable et durable de minéraux critiques qui alimente les chaînes d'approvisionnement, guide les normes ESG à l'international et travaille efficacement avec ses alliés dans le cadre d'engagements bilatéraux et multilatéraux. La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques souligne que le Canada doit tirer parti des partenariats internationaux pour promouvoir des pratiques minières durables à l'échelle mondiale.

Citation

« À titre de pays minier, le Canada est un chef de file mondial de la gestion durable et responsable des ressources minérales. Plus la demande pour nos minéraux critiques - et les énergies et technologies propres qu'ils permettent de produire - augmentera, plus nos rigoureuses normes ESG et le savoir-faire de notre main-d'oeuvre nous procureront un avantage stratégique dans l'économie sobre en carbone de l'avenir. Et en nous associant à d'autres pays pour prôner l'adoption de pratiques minières responsables dans le monde entier, nous tâchons d'obtenir que les matériaux dont nous avons besoin pour réduire les émissions et favoriser la prospérité économique soient produits dans le respect de notre planète. »

Marc G. Serré

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Nickel Belt

Quelques faits

Les fonds proviennent de l'enveloppe de 70 millions de dollars affectée au Programme de partenariats internationaux (PPI) que le Canada a annoncé en décembre 2022 pour affermir son leadership mondial dans le secteur des minéraux critiques, dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques.

Dans le cadre d'engagements multilatéraux, le Canada s'emploie à mettre en oeuvre des actions collectives dans le domaine des minéraux critiques afin de favoriser la transition mondiale vers l'énergie propre et des chaînes d'approvisionnement plus résilientes. Parmi les importantes organisations et initiatives multilatérales, mentionnons le G7/G20, l'Agence internationale de l'énergie, l'Alliance pour des minéraux critiques durables, la Banque mondiale, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), le Forum intergouvernemental sur les mines, les minéraux, les métaux et le développement durable (IGF) et l'Initiative de gouvernance des ressources énergétiques (ERGI).

Le PPI vise à aider le Canada à honorer le nombre croissant d'engagements bilatéraux qu'il a pris dans cette filière.

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques s'inscrit dans le cadre du Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte, qui contribue à l'objectif du Canada de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Liens pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

4 mars 2024 à 18:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :