Le Canada conclut sa présidence du Forum mondial sur la production excédentaire de l'acier et demeure membre de son comité directeur en 2024





Le Forum est une plateforme internationale clé pour aborder l'enjeu de la capacité excédentaire et pour établir les conditions propices au succès des producteurs d'acier nord-américains

OTTAWA, ON, le 1er mars 2024 /CNW/ - Le Canada a exercé un leadership important à titre de président du Forum mondial sur la production excédentaire de l'acier jusqu'à la fin de 2023. Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, ont souligné les réalisations du Canada au cours de sa présidence, ainsi que le rôle continu du pays en tant que membre du comité directeur du Forum et président sortant en 2024.

Créé en 2016, le Forum est une plateforme internationale qui encadre les discussions sur le fonctionnement du marché sidérurgique mondial. Son objectif est de trouver des solutions collectives au défi de la capacité excédentaire de production d'acier. Le Forum regroupe les représentants de 28 économies productrices d'acier.

La surcapacité mondiale de production d'acier est le résultat de subventions de certains gouvernements qui ont un effet de distorsion sur le marché en suscitant une croissance de la production supérieure à la demande réelle. Ce phénomène déstabilise le marché, entraînant des défis importants pour les producteurs nord-américains, y compris une saturation de la demande suscitant une chute des prix et une concurrence excessive des importations déloyales (dumping et subventions). La capacité excédentaire nuit également aux efforts de décarbonation du secteur, car la croissance de la production a avant tout lieu dans des aciéries à fortes émissions. Le Forum est une plateforme internationale qui favorise la réussite des producteurs nord-américains en s'attaquant à la problématique de la capacité excédentaire de production.

Au cours de son année à la présidence du Forum, le Canada a fait progresser plusieurs dossiers, notamment en élaborant une analyse illustrant les problèmes associés à la production excédentaire d'acier et en soulignant l'importance d'agir. Le Canada a également renouvelé les orientations stratégiques du Forum et obtenu l'aval des membres par consensus pour l'adoption d'un nouveau mandat de trois ans ainsi que d'une nouvelle structure de gouvernance.

L'un des faits saillants de la présidence du Canada était la Réunion du Conseil au niveau des ministres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) avec les membres du Forum, tenue à Paris en juin 2023. À l'issue de cette rencontre, les participants ont émis une déclaration ministérielle conjointe (anglais) réitérant l'importance de continuer à agir en matière de surproduction mondiale d'acier pour maintenir la viabilité des industries sidérurgiques. L'OCDE a récemment publié un rapport sur les résultats (anglais), qui présente plus de détails sur les progrès réalisés et les résultats obtenus par le Forum en 2023 sous la présidence du Canada.

Citations

« Nous sommes fiers d'avoir présidé le Forum mondial sur la capacité excédentaire de production de l'acier au cours de la dernière année et d'avoir collaboré avec de grands noms de la production d'acier à l'échelle mondiale. Le Canada est honoré d'être membre du Forum et de siéger à son comité directeur dans l'objectif d'élaborer des solutions collectives au défi de la capacité excédentaire. Le Canada, à titre de président sortant, offrira son appui au Royaume-Uni, qui prendra la relève à la présidence en 2024. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Au cours de sa présidence du Forum mondial sur la capacité excédentaire de production de l'acier, le Canada a tracé une voie prometteuse qui mènera à un commerce plus équitable de l'acier pour toutes les parties. Nous entendons poursuivre les travaux déjà bien amorcés en continuant à participer au Forum et à son comité directeur, en veillant aux intérêts des travailleurs et des entreprises du Canada. »

- La ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

« Les travaux du Forum mondial sur la capacité excédentaire de production de l'acier demeurent une priorité, car les gouvernements du G20 y collaborent en vue de trouver des solutions aux effets dévastateurs de la capacité excédentaire mondiale de production d'acier. L'Association canadienne des producteurs d'acier tient à souligner la présidence fructueuse du Canada, qui a culminé avec l'accueil de la réunion ministérielle garantissant que ce défi pressant soit abordé dans les plus hautes sphères décisionnelles. Ce fut un honneur de participer à la réunion ministérielle, présidée par la ministre canadienne Mary Ng, afin de relayer les points de vue de l'industrie aux ministres et aux hauts fonctionnaires de 28 économies productrices d'acier. »

- La présidente et chef de la direction de l'Association canadienne des producteurs d'acier, Catherine Cobden

Faits en bref

Le Forum mondial sur la capacité excédentaire de production de l'acier est sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui fournit un soutien technique et analytique, un appui à l'organisation de ses rencontres, ainsi qu'un appui à son comité directeur et à sa présidence.

Le Forum constitue une plateforme ouverte pour les membres du G20 ainsi que pour les membres de l'OCDE qui souhaitent participer à ses activités.

En 2024, le Forum est présidé par le Royaume-Uni.

Liens connexes

