Aider à construire plus de logements, plus rapidement, au Nouveau?Brunswick

BATHURST, NB, le 1er mars 2024 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les villes autorisent la construction de logements. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité, les logements pour étudiants, les logements à proximité des transports en commun et les logements abordables, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé quatre nouvelles ententes au Nouveau-Brunswick dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements. Ces ententes permettront d'accélérer la construction de plus de 300 logements au total au cours des trois prochaines années et de plus de 3 100 logements au cours de la prochaine décennie. Au total, plus de 10,5 millions de dollars aideront les municipalités bénéficiaires à éliminer les obstacles à la construction d'un plus grand nombre de logements, dont 3 millions de dollars pour la Ville de Bathurst, 2,7 millions de dollars pour la Ville de Caraquet, 2,3 millions de dollars pour la ville de Shippagan et 2,5 millions de dollars pour la municipalité régionale de Tracadie.

Le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de plus de 650 000 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide de logements, ainsi que des fonds supplémentaires liés à l'atteinte des résultats. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des ensembles résidentiels, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

L'annonce d'aujourd'hui comprend également le financement de deux projets dans la Première nation de Pabineau qui ont reçu près de 2,4 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements de la Stratégie nationale sur le logement.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au coeur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour la population canadienne.

« L'annonce d'aujourd'hui aidera à accélérer la création de plus de 300 logements à Bathurst, Caraquet, Shippagan et Tracadie au cours des trois prochaines années et plus de 3 100 logements au cours de la prochaine décennie. Nous avons également établi un partenariat avec la Première Nation de Pabineau pour construire davantage de logements dans cette communauté dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements. Les communautés rurales ont besoin que tous les ordres de gouvernement collaborent pour aider à construire plus de logements que les personnes au Canada peuvent se payer. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous traversons une crise du logement. La seule façon dont nous allons relever ce défi est en collaborant directement avec les municipalités, qui connaissent les besoins réels de leurs collectivités. La mise en oeuvre du Fonds pour accélérer la construction de logements est une façon de reconnaître que le statu quo dans la façon dont nous construisons des logements n'est plus acceptable. En collaborant avec notre gouvernement, les municipalités de Bathurst, Caraquet, Shippagan et Tracadie et la Première Nation Pabineau vont contribuer à la construction d'un plus grand nombre de logements pour la population du Nouveau-Brunswick. » - Serge Cormier, député fédéral d'Acadie-Bathurst

« La Ville de Bathurst est très heureuse de recevoir du financement fédéral de plus de 3 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds pour accélérer la construction de logements. La Ville pourra ainsi encourager l'aménagement de nouveaux logements de tous les types, en mettant l'accent sur la densification et les logements intercalaires. Nous devons favoriser un environnement propice aux promoteurs, car les investisseurs privés sont des parties prenantes essentielles pour atteindre nos objectifs de croissance. Nous sommes reconnaissants d'avoir reçu ces fonds de nos partenaires fédéraux et nous sommes impatients de les mettre à contribution. » - Kim Chamberlain, mairesse de Bathurst

« Nous nous réjouissons de cette annonce concernant la construction de logements à Caraquet. Nous attendons cette nouvelle depuis longtemps. C'est un tournant pour l'aménagement dans notre ville. » - Bernard Thériault, maire de Caraquet

« C'est avec grand plaisir que notre municipalité reçoit ce financement. L'un des objectifs de notre conseil municipal consiste à aménager des logements abordables et économiques pour notre population. Grâce à ce financement, nous pourrons mettre en oeuvre une gamme d'initiatives et d'incitatifs pour encourager la création de partenariats et la construction dans notre municipalité. » - Kassim Doumbia, maire de Shippagan

« Pour que notre communauté demeure stable et en bonne santé, nous devons investir et collaborer pour accroître l'offre de logements abordables. Nous avons un rôle important à jouer. » - Denis Losier, maire de Tracadie

« L'Initiative pour la création rapide de logements a transformé la Première Nation de Pabineau, en permettant la construction de logements et la création d'un véritable chez-soi pour un grand nombre de personnes. Grâce à cette initiative, à notre financement interne et à l'appui de Services aux Autochtones Canada, nous avons maintenant les moyens de bâtir des logements et d'encourager les membres à rester ici ou à y revenir. Nous nous engageons à réussir en misant sur une solide gouvernance et un bon leadership, pour que les projets soient réalisés selon les échéanciers et le budget établi. » - Terry Richardson, chef, Première Nation de Pabineau

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, aux côtés de Serge Cormier , député fédéral d'Acadie-Bathurst, et de Kim Chamberlain , mairesse de Bathurst.

, député fédéral d'Acadie-Bathurst, et de , mairesse de Bathurst. Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027.

qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Le FACL fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du Canada (SNL), un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

(SNL), un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Bathurst recevra plus de 3 012 000 $ pour appuyer son plan d'action, qui s'engage à mettre en oeuvre sept initiatives locales qui permettent à une variété de formes et de densités de logement de répondre aux divers besoins de la collectivité. Le plan d'action de la Ville de Bathurst vise à accroître la densité, surtout au centre-ville, et à accélérer le processus d'approbation des projets d'aménagement. Il favorisera aussi l'aménagement d'ensembles au moyen d'un nouvel incitatif financier et permettra et encouragera l'aménagement de logements accessoires dans la ville. Bathurst concevra aussi un plan d'infrastructure, réduira les exigences en matière de stationnement et créera un processus de cession de terrains appartenant à la Ville pour l'aménagement de logements.

Caraquet recevra plus de 2 695 197 $ pour appuyer son plan d'action, qui s'engage à mettre en oeuvre sept initiatives locales qui permettent à une variété de formes et de densités de logement de répondre aux divers besoins de la collectivité. Les initiatives prévues permettront d'augmenter l'offre de logements abordables en créant une banque municipale de terrains et une organisation de logement à but non lucratif. La Ville encouragera également la construction de logements accessoires, de bâtiments modulaires et d'immeubles à logements multiples ainsi que le logement intercalaire, et définira sa propre politique du logement.

Shippagan recevra 2 330 500 $ pour appuyer son plan d'action, qui s'engage à mettre en oeuvre cinq initiatives locales qui permettent à une variété de formes et de densités de logement de répondre aux divers besoins de la collectivité. Les initiatives incluent l'augmentation de l'offre de logements abordables via des partenariats avec des fournisseurs de logements sans but lucratif ainsi que la promotion des constructions universelles. Shippagan encouragera aussi d'autres formes de construction résidentielle, telles les logements modulaires, les logements usinés et les logements préfabriqués. La Ville cherche aussi à augmenter la densité résidentielle ainsi que de mieux gérer ses risques face aux changements climatiques.

Tracadie recevra plus de 2 475 512 $ pour appuyer son plan d'action, qui s'engage à mettre en oeuvre dix initiatives locales qui permettent à une variété de formes et de densités de logement de répondre aux divers besoins de la collectivité. Le plan d'action de la Municipalité augmentera la densité à Tracadie ainsi que la diversité de l'offre de logement. Il permettra quatre unités de plein droit dans les zones de services et une plus grande densité dans des zones stratégiques. La Municipalité incitera la construction de plus de logements abordables grâce à la cession de terrains municipaux et en implantant un zonage inclusif et des zones de logements locatifs. Tracadie offrira aussi des primes pour l'innovation en logement, tels les logements modulaires, les logements usinés et les autres formes de logements préfabriqués, ainsi qu'un concours de projets d'aménagements intercalaires.

