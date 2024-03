La Corporation du pont international de la voie maritime Ltée annonce un rajustement des droits de péage





CORNWALL, Ontario, 01 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation du pont international de la voie maritime (CPIVM), une filiale de La Société des ponts fédéraux Limitée, annonce aujourd'hui un rajustement nécessaire des droits de péage au pont international de la voie maritime à compter du 1er avril 2024. Ce rajustement s'inscrit dans le cadre d'efforts continus pour couvrir les charges d'exploitation du pont, notamment en matière d'entretien et de sécurité, afin de faciliter le passage pour tous les usagers. Les droits de péage révisés figurent dans le tableau qui suit.



EN VIGUEUR LE 1er AVRIL 2024

Tarif brut selon le poids total du véhicule Nombre d'essieux CAD USD Moins de 4 080 kg

2 4,25$ 3,25$ 3 6,50$ 5,00$ 4 8,75$ 6,75$ Plus de 4 080 kg



(Tous les essieux doivent être abaissés)

2 11,50$ 8,75$ 3 14,25$ 10,75$ 4 17,00$ 13,00$ 5 19,75$ 15,00$ 6 22,50$ 17,00$ 7 25,25$ 19,25$ 8 28,00$ 21,25$ 9 30,75$ 23,25$ 10 33,50$ 25,50$ Véhicules récréatifs - 11,50$ 8,75$

Économisez 10 % avec la carte de transit de la voie maritime







L'augmentation des droits de péage ? la première en cinq ans ? reflète notre engagement à préserver le caractère sécuritaire et fonctionnel de la liaison essentielle entre le Canada, Akwesasne et les États-Unis. En tant que voie de communication indispensable pour les collectivités, le pont facilite l'accès aux écoles et aux hôpitaux, ainsi que les liens avec les familles et les amis. La CPIVM comprend l'importance du pont des Trois nations, et est déterminée à préserver et à améliorer la sécurité et la fiabilité de cette infrastructure essentielle.

À compter de cette année, les droits de péage du pont international de la voie maritime feront également l'objet d'évaluations semestrielles de leurs équivalents en devise américaine. Cette approche du rajustement des droits de péage s'aligne sur celle d'autres ponts internationaux, où les droits de péage sont régulièrement évalués et modifiés en fonction du contexte économique et de la fluctuation du taux de change.

La CPIVM continue à faire preuve de transparence à l'égard de ses activités et de la nécessité d'augmenter les droits de péage. La compréhension et le soutien de la collectivité sont inestimables, car nous nous efforçons de maintenir le niveau élevé de sécurité et de service auquel les usagers sont en droit de s'attendre.

Pour plus d'information sur la CPIVM et sur la carte de transit de la voie maritime, veuillez consulter notre site Internet à l'adresse https://sibc.ca/.

Information complémentaire :

Marc Chénier, directeur du pont

La Corporation du pont international de la voie maritime, Ltée

[email protected]

1 mars 2024 à 11:00

