Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 173 000 $ à l'Odyssée M.A.D.





QUÉBEC, le 1er mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 173 000 $ à l'Odyssée M.A.D., qui a lieu à Montréal jusqu'au 3 mars.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pendant trois jours, l'Odyssée M.A.D. fait rayonner les artistes locaux au grand bonheur de tous. Ainsi, différents concerts se dérouleront dans des lieux inédits du centre-ville de Montréal et un marché nocturne proposera des créations de près de 40 marques et designers d'ici, sans oublier l'oeuvre géante Cercle polaire, qu'il est possible de visiter à l'esplanade PVM de Place-Ville-Marie.

Citation :

« Les festivals et les événements créent des expériences uniques où les visiteurs sont surpris année après année, rendant notre destination touristique attrayante. Je suis ravie que le gouvernement du Québec soutienne l'Odyssée M.A.D., qui présente la vie culturelle du centre-ville de Montréal sous un aspect nouveau, permettant ainsi à la population et aux visiteurs de le redécouvrir. Je félicite l'équipe organisatrice, qui a travaillé dur pour la réussite de cette édition. L'Odyssée M.A.D. contribue à l'effervescence événementielle de la ville de Montréal et à la renommée de ses artistes et commerçants. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

1 mars 2024

