smartShift et Enterprise Wide forgent un partenariat stratégique pour révolutionner les transformations SAP sur le marché australien et néo-zélandais





smartShift, l'un des leaders de l'automatisation intelligente pour les transformations SAP, collabore avec Enterprise Wide pour accélérer les programmes de transformation S/4HANA et en atténuer les risques

SYDNEY, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- smartShift, leader de l'automatisation intelligente pour les transformations SAP, est ravi d'annoncer son partenariat stratégique avec Enterprise Wide, un partenaire SAP de premier plan dédié à fournir des résultats mesurables pour aider ses clients à développer leurs activités, afin de répondre à la demande croissante en automatisation intelligente sur le marché australien et néo-zélandais (ANZ).

Cette collaboration vise à permettre aux entreprises de la région ANZ d'accélérer et de réduire les risques liés à leur transition vers S/4HANA, en tirant parti des solutions basées sur l'IA de smartShift. Le partenariat intervient à un moment crucial, car les organisations de la région ANZ recherchent des outils d'automatisation avancés afin de rationaliser leurs transformations SAP. En mettant l'accent sur les besoins uniques de ce marché, smartShift et Enterprise Wide sont prêts à redéfinir le paysage de la transformation des codes personnalisés.

Steven Pozzan, associé directeur d'Enterprise Wide, a exprimé son enthousiasme à l'égard de la collaboration, déclarant que « nous sommes ravis de nous associer à smartShift pour commercialiser nos solutions SAP de pointe. Notre engagement consiste à soutenir les organisations dans leur cheminement vers S/4HANA, en assurant une transition harmonieuse et optimisée. »

Arndt Hoffmann, chargé de clientèle chez smartShift, a souligné les récents succès de l'entreprise dans la région. Selon ses propres termes, « les projets S/4HANA que nous avons récemment remportés auprès de Foodstuffs South Island, en Nouvelle-Zélande, et de Woolworths Group, en Australie, soulignent notre attachement envers le marché de la région ANZ. Ce partenariat avec Enterprise Wide renforce notre engagement consistant à fournir les meilleures solutions d'automatisation pour les clients de la région ANZ, dans le but d'accélérer leur parcours vers S/4HANA et au-delà tout en atténuant les risques. »

Ensemble, smartShift et Enterprise Wide visent à libérer le plein potentiel de SAP, à transformer les entreprises, à optimiser les processus et à atteindre une croissance durable dans la région ANZ.

À propos de smartShift :

smartShift est un leader mondial de la migration et de l'optimisation de codes personnalisés SAP, qui propose des solutions alimentées par l'IA permettant d'obtenir un code sécurisé, stable et optimisé en quelques semaines. La société, qui a modernisé plus de 3 300 systèmes SAP et converti plus de 3 milliards de lignes de code, smartShift jouit de la confiance de nombreux clients SAP parmi les plus importants au monde.

À propos d'Enterprise Wide :

Enterprise Wide est un partenaire SAP de premier plan en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui s'attache à fournir des résultats mesurables pour aider ses clients à développer leurs activités. La valeur d'Enterprise Wide réside dans la fourniture de services SAP exceptionnels qui permettent aux entreprises de prospérer et de réussir à l'ère numérique. La société fournit des solutions SAP sur mesure qui génèrent des résultats commerciaux tangibles.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez contacter :

Service de communication d'entreprise

Darshita Srivastava

E-Mail : [email protected]

1 mars 2024 à 09:37

