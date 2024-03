Huawei dévoile NeoSight, un système de gestion convergent léger de prochaine génération pour le marché commercial





BARCELONE, Espagne, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2024, David Shi, vice-président de Huawei ICT Marketing & Solution Sales, a dévoilé NeoSight, un système de gestion convergent léger de nouvelle génération conçu pour le marché commercial. NeoSight offre une expérience O&M complète, légère, simplifiée et centralisée pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Alors que la transformation intelligente continue de gagner du terrain dans diverses industries à travers le monde, les PME sont confrontées à de nombreux défis, notamment l'isolement des systèmes, la difficulté à localiser les pannes et le retard dans le dépannage. Pour relever ces défis, Huawei a lancé NeoSight, un système de gestion convergent léger de nouvelle génération qui présente plusieurs avantages.

Visualisation complète : la technologie du jumeau numérique est mise en oeuvre pour restaurer et présenter automatiquement la topologie de la pile complète sans intervention manuelle, ce qui permet une utilisation prête à l'emploi et la visualisation de toutes les connexions terminales.

la technologie du jumeau numérique est mise en oeuvre pour restaurer et présenter automatiquement la topologie de la pile complète sans intervention manuelle, ce qui permet une utilisation prête à l'emploi et la visualisation de toutes les connexions terminales. Assistant intelligent : l'assistant IA d'eMaster retrace automatiquement les chemins de défaillance et les causes profondes. Cela simplifie l'O&M et améliore l'efficacité du diagnostic.

l'assistant IA d'eMaster retrace automatiquement les chemins de défaillance et les causes profondes. Cela simplifie l'O&M et améliore l'efficacité du diagnostic. O&M mobile : l'application eFly est automatiquement interconnectée pour permettre une collaboration à distance avec les partenaires de service et assurer l'efficacité de l'O&M.

Li Sheng, directeur général de la solution Enterprise O&M System de Huawei, a souligné l'importance de l'O&M en tant que processus crucial pour garantir des opérations de service stables, efficaces et sûres. NeoSight entend travailler en étroite collaboration avec des partenaires de l'écosystème de premier plan afin de favoriser une collaboration ouverte et une innovation continue dans divers secteurs et de s'imposer comme le système de gestion centralisée des opérations et de la maintenance le plus fiable, facilitant la transformation intelligente.

1 mars 2024 à 06:50

